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В Самаре пассажирский автобус сбил женщину на «зебре»
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28 января 2019, 08:07
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Четверо самарцев заразились лихорадкой денге
Самарцы привозят из отпуска самые разные болезни. Например, в январе в регионе зарегистрировали четыре лабораторно подтвержденных случая лихорадки денге. Как отметили в областном Роспотребнадзоре, отдыхающие заразились в Таиланде и Вьетнаме. Напомним, что лихорадка денге - опасное заболевание трансмиссивной вирусной этиологии, …
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28 января 2019, 05:32
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Начальник ГИБДД Самары покинул свой пост
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28 января 2019, 04:37
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В Самаре запретят парковку по ночам на Ново-Садовой
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28 января 2019, 04:11
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В Самаре водитель «Приоры» проехал на красный и сбил 9-летнюю школьницу
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28 января 2019, 12:00
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Самарец проехал на «красный» и сбил 8-летнюю девочку на «зебре»
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26 января 2019, 03:58
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Мама с маленькой дочкой погибли в страшном ДТП на трассе Сызрань-Волгоград
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26 января 2019, 11:48
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