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Материалы по теме:

В Самаре пассажирский автобус сбил женщину на «зебре»

В Самаре пассажирский автобус сбил женщину на «зебре»

В понедельник, 28 января, под колеса автобуса попала жительница областной столицы. В 10:00 56-летний водитель автобуса ПАЗ следовал по своему маршруту. Напротив дома № 133 по улице Красноармейской он проехал на красный свет и сбил 65-летнюю женщину, которая пересекала проезжую 
28 января 2019, 08:07
Четверо самарцев заразились лихорадкой денге

Четверо самарцев заразились лихорадкой денге

Самарцы привозят из отпуска самые разные болезни. Например, в январе в регионе зарегистрировали четыре лабораторно подтвержденных случая лихорадки денге. Как отметили в областном Роспотребнадзоре, отдыхающие заразились в Таиланде и Вьетнаме. Напомним, что лихорадка денге - опасное заболевание трансмиссивной вирусной этиологии, 
28 января 2019, 05:32
Начальник ГИБДД Самары покинул свой пост

Начальник ГИБДД Самары покинул свой пост

В понедельник, 28 января, стало известно, что свой пост оставил начальник ОГИБДД УМВД России по Самаре Андрей Карпочев. Как отмечают в региональном Главке полиции, он вышел на пенсию. Отметим, что Андрей Карпочев возглавлял подразделение с 2015 года, а до этого 
28 января 2019, 04:37
В Самаре запретят парковку по ночам на Ново-Садовой

В Самаре запретят парковку по ночам на Ново-Садовой

Со вторника, 29 января, на участке улицы Ново-Садовой от Полевой до Северо-Восточной магистрали запретят остановку и стоянку машин в ночное время с 22:00 до 7:00. На это пошли, чтобы более эффективно убирать снег и повысить пропускную способность автомобильной дороги. Ограничение 
28 января 2019, 04:11
В Самаре водитель «Приоры» проехал на красный и сбил 9-летнюю школьницу

В Самаре водитель «Приоры» проехал на красный и сбил 9-летнюю школьницу

В субботу, 26 января, под колесами машины в Самаре оказался ребенок. В 02:40 26-летний водитель «Лады Приоры» напротив дома № 175 по Зубчаниновскому шоссе проехал на красный и сбил 9-летнюю девочку. Школьница вместе со своей мамой пересекала проезжую часть по 
28 января 2019, 12:00
Самарец проехал на «красный» и сбил 8-летнюю девочку на «зебре»

Самарец проехал на «красный» и сбил 8-летнюю девочку на «зебре»

Авария произошла на Зубчаниновском шоссе в Самаре напротив 175-го дома, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
 
По версии сотрудников полиции, мама с 8-летней девочкой переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора.
 
Водитель на автомобиле «Лада Приора», пытаясь проехать на 
26 января 2019, 03:58
Мама с маленькой дочкой погибли в страшном ДТП на трассе Сызрань-Волгоград

Мама с маленькой дочкой погибли в страшном ДТП на трассе Сызрань-Волгоград

В ночь с пятницы на субботу, с 25 на 26 января, на трассе Сызрань-Саратов-Волгоград произошло ДТП со смертельным исходом. Трагедия случилась в Вольском районе Саратовской области примерно в 00:15. По предварительной версии ГИБДД, 34-летняя женщина, управляя Renault Scenic не учла 
26 января 2019, 11:48
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