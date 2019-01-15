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В блогах: Как теперь найти крайнего? В Самаре упавшая с крыши глыба льда разбила машину
В Самаре упавшей с крыши глыбой льда разбило лобовое стекло и помяло крышу припаркованному у дома автомобилю. Фотографии разбитого авто опубликовал в "Твиттере" один из жителей города. Инцидент случился во дворе на улице Гагарина. "Самое страшное, что за эту …
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15 января 2019, 05:28
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Тепло подается в штатном режиме: в Самаре закончен ремонт на Ново-Вокзальной
Во вторник, 15 января, по данным на 15:00 в областной столице энергетики устранили технологическое нарушение в работе теплосети на улице Ново-Вокзальной, демонтировав изношенный участок трубы и установив вместо него новый. По данным «ПТС», для потребителей Промышленного района Самары обеспечили штатный …
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15 января 2019, 05:08
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Назначен и.о. руководителя самарской налоговой службы
В налоговой региона серьезные перестановки: и.о. руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Самарской области назначена Ольга Крикова, которая ранее была замом главы ведомства. Об этом говорится на официальном сайте УФНС. Напомним, что Александр Вихров, возглавлявший областное управление налоговой с 2015 …
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15 января 2019, 04:38
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В Тольятти автоледи на Mercedes сбила 17-летнего подростка на переходе
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15 января 2019, 04:16
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В блогах. Самара: Чуваши
Блогер Алексей Авдейчев побывал в поселке Чуваши. Он занимает территорию между улицами Балаковской, Авроры, Южным проездом и Измайловским переулком. По одной из версий, происхождение названия связано с тем, что до середины 20-х годов прошлого века здесь проживали чуваши (до …
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10 января 2019, 05:19
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В блогах: Год свинюшки, или На каких стульях сидят следователи Отрадного
Самарчанка Мария Тимофеева показала в "Фейсбуке", какой распрекрасный стул стоит в следственном комитете по городу Отрадному Самарской области. "Эта "мебель" очень ненавязчиво и не банально намекает на символ приближающегося праздника. Свинюшка форевер. Этот стул мне вынесли из жалости. Второй …
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29 декабря 2018, 10:55
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В блогах: на площади в Новокуйбышевске установили псевдодеда и псевдовнучку
Повеселила читателей в "Фейсбуке" самарчанка Юлия Сафанова. Она показала, каких колоритных Деда Мороза и Снегурочку установили на площади возле елки в Новокуйбышевске. "Теперь весь город в потрясении, - утверждает девушка. - Сказочные персонажи навевают страх на малолетних горожан, а …
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26 декабря 2018, 05:23