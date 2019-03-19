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Между Волгарем и «Амбаром» будет курсировать бесплатный автобус
С субботы, 16 марта, в Куйбышевском районе Самары начнут ходить бесплатные автобусы от микрорайона Волгарь до торгового центра «Амбар» на Южном шоссе. Курсировать они будут ежедневно. Планируется делать четыре остановки: торгово-развлекательный комплекс «Амбар», Кряж, остановка Казачья (на улице Шоссейной) и …
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15 марта 2019, 01:57
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В Самарской области молодая мама приобрела детскую кашу с шурупами
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11 марта 2019, 08:27
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Тольяттинец, которого поймали с 200 г гашиша, может сесть на 10 лет
Жителя Автограда задержали с крупной партией наркотика. Сначала из-за нарушений правил дорожного движения сотрудники ДПС остановили легковушку на посту возле села Зеленовка в Ставропольском районе. Во время проверки документов автомобилиста полицейские заметили, что пассажир заметно нервничает и решили его досмотреть. …
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7 марта 2019, 02:58
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Сколько стоит умереть в Самаре?!
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23 февраля 2019, 08:11
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