В Самарской области молодая мама приобрела детскую кашу с шурупами … Жительница Октябрьска посоветовала пользователям соцсетей быть очень внимательными при покупке детского питания. Как оказалось, у нее самой был очень неприятный опыт — в одном из супермаркетов Октябрьска она купила детскую кашу со вкусом банана и яблока. По словам девушки, вместе