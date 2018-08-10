В Самаре изменилось расписание автобуса № 51, который курсирует от Красной Глинки (от улицы Батайской) до станции метро «Кировская». По просьбам пассажиров он будет выезжать на маршрут раньше, новое расписание уже утвердили с перевозчиком. Первый рейс отправлялся в путь в …