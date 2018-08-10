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Неадекватный мужчина бросался под колеса машин в Сызрани
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10 августа 2018, 02:50
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Двоим полицейским, которых задержали за взяточничество в Самарской области, предъявлено обвинение
В Самарской области возбуждены уголовные дела против двоих сотрудников полиции, подозреваемых в коррупции. Им предъявлены обвинения в получении взяток в крупном размере. В субботу состоится судебное заседание, на котором для правоохранителей будет избрана мера пресечения, сообщает региональное СУ СК РФ.
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10 августа 2018, 02:14
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18-летняя девушка сбила 70-летнюю пенсионерку в Самаре
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10 августа 2018, 01:59
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Любовь Картамышеву попросили посадить в тюрьму на 7 лет
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10 августа 2018, 01:51
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Сменили главврача: новый виток скандала в стоматологической поликлинике № 2 в Самаре
Новый скандал возник в самарской стоматологической поликлинике № 2 Промышленного района, отданной в концессию частному мединституту "Реавиз", афеллированному известному в медицинских кругах бизнесмену Николаю Лысову. В течение года врачи так и не смогли найти общий язык со своим новым руководством. …
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10 августа 2018, 01:21
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В Самаре изменилось расписание автобусов № 51
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24 июля 2018, 10:12
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Рекордный пассажиропоток зафиксировали в дни ЧМ-2018 в самарском аэропорту
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11 июля 2018, 12:00
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Маршрут автобусов №35 продлили до Дома молодежи в Самаре
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5 июля 2018, 08:18
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Самарское метро потеряло полтора миллиона пассажиров
В Самаре пассажиропоток городского метро в 2017 году упал на 10 процентов по сравнению с предыдущим годом, сообщает официальный сайт муниципального предприятия. В прошлом году услугами подземного транспорта воспользовались 14 миллионов 100 тысяч человек. А 2016-м пассажиропоток составлял 15 миллионов …
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8 мая 2018, 08:00