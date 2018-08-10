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Неадекватный мужчина бросался под колеса машин в Сызрани

Неадекватный мужчина бросался под колеса машин в Сызрани

В четверг, 9 августа, странный пешеход едва не спровоцировал серьезную аварию в Сызрани. По словам автомобилистов, на перекрестке трассы М-5 «Урал» и дороги Сызрань - Октябрьск мужчина невысокого роста, возможно, подросток в спортивном синем костюме буквально кидался под колеса проезжавших 
10 августа 2018, 02:50
Двоим полицейским, которых задержали за взяточничество в Самарской области, предъявлено обвинение

Двоим полицейским, которых задержали за взяточничество в Самарской области, предъявлено обвинение

В Самарской области возбуждены уголовные дела против двоих сотрудников полиции, подозреваемых в коррупции. Им предъявлены обвинения в получении взяток в крупном размере. В субботу состоится судебное заседание, на котором для правоохранителей будет избрана мера пресечения, сообщает региональное СУ СК РФ.
10 августа 2018, 02:14
18-летняя девушка сбила 70-летнюю пенсионерку в Самаре

18-летняя девушка сбила 70-летнюю пенсионерку в Самаре

В четверг вечером, 9 августа, в ДТП в областной столице пострадал пешеход. По информации регионального ГУ МВД, в 21:55 18-летняя автомобилистка ехала по внутриквартальному проезду дома №198 «а» по улице Ново-Садовой. Девушка не смогла контролировать движение своей машины и ее 
10 августа 2018, 01:59
Любовь Картамышеву попросили посадить в тюрьму на 7 лет

Любовь Картамышеву попросили посадить в тюрьму на 7 лет

В Кировском районном суде Самары прошли прения по уголовному делу в отношении бывшего директора гимназии №1 Любови Картамышевой. Ее обвиняют в получении взятки в 800 тысяч рублей за зачисление в школу ученика.

Гособвинитель попросил для экс-руководителя гимназии 7 лет 
10 августа 2018, 01:51
Сменили главврача: новый виток скандала в стоматологической поликлинике № 2 в Самаре

Сменили главврача: новый виток скандала в стоматологической поликлинике № 2 в Самаре

Новый скандал возник в самарской стоматологической поликлинике № 2 Промышленного района, отданной в концессию частному мединституту "Реавиз", афеллированному известному в медицинских кругах бизнесмену Николаю Лысову. В течение года врачи так и не смогли найти общий язык со своим новым руководством. 
10 августа 2018, 01:21
В Самаре изменилось расписание автобусов № 51

В Самаре изменилось расписание автобусов № 51

В Самаре изменилось расписание автобуса № 51, который курсирует от Красной Глинки (от улицы Батайской) до станции метро «Кировская». По просьбам пассажиров он будет выезжать на маршрут раньше, новое расписание уже утвердили с перевозчиком. Первый рейс отправлялся в путь в 
24 июля 2018, 10:12
Рекордный пассажиропоток зафиксировали в дни ЧМ-2018 в самарском аэропорту

Рекордный пассажиропоток зафиксировали в дни ЧМ-2018 в самарском аэропорту

Во время чемпионата мира по футболу пассажиропоток в самарском аэропорту «Курумоч» бил все рекорды. По подсчетам представителей воздушной гавани, с 11 июня «Курумоч» обслужил 349,5 тысяч пассажиров. Причем, более 224 тысяч из них воспользовались внутренними линиями, а 104,8 тысяч — 

11 июля 2018, 12:00
Маршрут автобусов №35 продлили до Дома молодежи в Самаре

Маршрут автобусов №35 продлили до Дома молодежи в Самаре

С 5 июля в Самаре изменится схема движения автобусов, которые курсируют по маршруту №35. Теперь они будут перевозить пассажиров от улицы Советской Армии (НФС) до Дома молодежи. Ранее они доезжали только до остановки «Экономическая академия».
 
- Интервал движения составит в среднем 
5 июля 2018, 08:18
Самарское метро потеряло полтора миллиона пассажиров

Самарское метро потеряло полтора миллиона пассажиров

В Самаре пассажиропоток городского метро в 2017 году упал на 10 процентов по сравнению с предыдущим годом, сообщает официальный сайт муниципального предприятия. В прошлом году услугами подземного транспорта воспользовались 14 миллионов 100 тысяч человек. А 2016-м пассажиропоток составлял 15 миллионов 

8 мая 2018, 08:00
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