В мэрии обсудили оформление территории у музея «Самара Космическая». Участники совещания поддержали идею установки нового памятника создателям первых ракет. Предполагается, что скульптура будет состоять из нескольких фигур, которым предадут черты известных конструкторов и инженеров. В их числе Сергей Королев, Дмитрий Козлов, Валентин Глушко, Николай Кузнецов, Ростислав Зеленев, Виктор Литвинов, Леонид Чеченя. Кроме того, на совещании в пятницу, 17 февраля, прозвучало предложение увековечить в скульптуре бывшего ректора Куйбышевского авиационного института Виктора Лукачева. Список могут расширить. Однако предварительно нужно получить согласие от родственников людей, которых планируют увековечить в памятной композиции.
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В музее им. Алабина открылась выставка самарской художницы Галины Шемяковой
В экспозиции "Мир безответственных бездельников" представлено 30 работ самарской художницы Галины Шемяковой. Это ее первая персональная выставка.
Большую часть своей жизни она проработала инженером на заводе ЦСКБ-Прогресс. Всегда мечтала писать картины маслом, но время на воплощение творческих замыслов нашла …
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27 января 2017, 09:39
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Самарский художественный музей приглашает на бесплатные выставки
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20 января 2017, 04:29
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В блогах: памятники архитектуры будет изымать город
Блогер Жанна Скокова сообщила, что сегодня в Самаре прошел круглый стол с участием общественников и властей. "На нем обсуждали судьбу памятников архитектуры, которые Минобороны забросило или просто держит при себе и ждет, когда они сами развалятся от старости, чтобы …
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16 декабря 2016, 09:24
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Появились изображения киносквера с памятником Эльдару Рязанову в Самаре
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2 декабря 2016, 01:10
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В Самаре за клининг 15 памятников заплатят 1,2 млн рублей
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13 сентября 2016, 11:25
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В Самаре пройдет семейный праздник «Яблочный день»
В субботу, 3 сентября, Самарский литературный музей организует семейный праздник – «Яблочный день». Он пройдет на территории усадьбы Алексея Толстого по адресу: улица Фрунзе, 155.
В этом году посетителей праздника ожидает «Яблочное путешествие». Сотрудники музея расскажут о яблоках применительно к культуре …
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2 сентября 2016, 11:40
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В Сызрани «скрутили» мужчину во время открытия памятника Козловскому
Курьёзная ситуация произошла вчера, 20 августа, в Сызрани во время открытия губернатором памятника основателю города воеводе Григорию Козловскому.
Как пишут очевидцы из группы «Жесть Самара | Тольятти» соцсети «ВКонтакте», в один из моментов сотрудники полиции «скрутили там мужчину». …
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21 августа 2016, 03:39
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В Самаре создают парк «Космоград»
В музее «Самара Космическая» презентовали проект парка «Космоград». Для проекта разработан специальный сайт – космоград.рф (cosmograd.com), на котором можно предложить свои идеи.
Предполагается, что парк «Космоград» объединит «Самару Космическую» с музеями предприятий авиакосмической отрасли, Самарским университетом, парком науки и культуры …
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19 августа 2016, 09:47
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В Самаре отпразднуют день астронома возле монумента-ракеты
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13 мая 2016, 02:26
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Возле музея «Самара космическая» хотят установить спутник и новые скульптуры
Концепцию по формированию архитектурного облика Самары обсуждали сегодня на оперативном совещании в горадминистрации, сообщает «Волга-Ньюс». О новом комплексном плане рассказал главный архитектор города Алексей Самарцев. Уже есть предложения по преображению территории возле музея «Самара космическая». Там планируется установить спутник …
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29 февраля 2016, 03:31
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В Самаре законсервируют Дом промышленности
В Самаре на улице Куйбышева до конца этого года будет законсервировано здание Дома промышленности, построенное в 1936 году. Об этом пишет "Волга-Ньюс" со ссылкой на минимущество Самарской области.
Собственником здания является акционерное общество "Транспортно-логистическая корпорация". Из дома выедут …
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25 ноября 2015, 11:07
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В Самаре представят дневник рабочего о жизни в годы войны
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7 мая 2015, 11:16