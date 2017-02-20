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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 14 февраля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 16 февраля 2017г 
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Материалы по теме:

В музее им. Алабина открылась выставка самарской художницы Галины Шемяковой

В музее им. Алабина открылась выставка самарской художницы Галины Шемяковой

В экспозиции "Мир безответственных бездельников" представлено 30 работ самарской художницы Галины Шемяковой. Это ее первая персональная выставка.

Большую часть своей жизни она проработала инженером на заводе ЦСКБ-Прогресс. Всегда мечтала писать картины маслом, но время на воплощение творческих замыслов нашла 
27 января 2017, 09:39
Самарский художественный музей приглашает на бесплатные выставки

Самарский художественный музей приглашает на бесплатные выставки

Самарский областной художественный музей в день своего основания 21 января приглашает на День открытых дверей. В этом году учреждению культуры исполняется 80 лет. Самарцы и гости города смогут бесплатно посетить залы основной экспозиции и временных выставок. 
20 января 2017, 04:29
В блогах: памятники архитектуры будет изымать город

В блогах: памятники архитектуры будет изымать город

Блогер Жанна Скокова сообщила, что сегодня в Самаре прошел круглый стол с участием общественников и властей. "На нем обсуждали судьбу памятников архитектуры, которые Минобороны забросило или просто держит при себе и ждет, когда они сами развалятся от старости, чтобы 
16 декабря 2016, 09:24
Появились изображения киносквера с памятником Эльдару Рязанову в Самаре

Появились изображения киносквера с памятником Эльдару Рязанову в Самаре

В Сети появились изображения сквера и памятника Эльдару Рязанову, которые откроют в Самаре. 

Сквер-терраса появится возле дома №120 на улице Фрунзе, где Рязанов провел первые месяцы своей жизни. На стене дома установлена мемориальная доска в виде телевизора. В ноябре 
2 декабря 2016, 01:10
В Самаре за клининг 15 памятников заплатят 1,2 млн рублей

В Самаре за клининг 15 памятников заплатят 1,2 млн рублей

Примерно 100 тысяч рублей в месяц готова платить администрация Самары компании, которая будет поддерживать в чистоте 15 памятников вплоть до октября 2017 года.

Среди монументов, которые нужно мыть, а также очищать прилегающую территорию от мусора и снега:
- стелы у «Фонтана 

13 сентября 2016, 11:25
В Самаре пройдет семейный праздник «Яблочный день»

В Самаре пройдет семейный праздник «Яблочный день»

В субботу, 3 сентября, Самарский литературный музей организует семейный праздник – «Яблочный день». Он пройдет на территории усадьбы Алексея Толстого по адресу: улица Фрунзе, 155.

В этом году посетителей праздника ожидает «Яблочное путешествие». Сотрудники музея расскажут о яблоках применительно к культуре 

2 сентября 2016, 11:40
В Сызрани «скрутили» мужчину во время открытия памятника Козловскому

В Сызрани «скрутили» мужчину во время открытия памятника Козловскому

Курьёзная ситуация произошла вчера, 20 августа, в Сызрани во время открытия губернатором памятника основателю города воеводе Григорию Козловскому.

Как пишут очевидцы из группы «Жесть Самара | Тольятти» соцсети «ВКонтакте», в один из моментов сотрудники полиции «скрутили там мужчину». 
21 августа 2016, 03:39
В Самаре создают парк «Космоград»

В Самаре создают парк «Космоград»

В музее «Самара Космическая» презентовали проект парка «Космоград». Для проекта разработан специальный сайт – космоград.рф (cosmograd.com), на котором можно предложить свои идеи.  

Предполагается, что парк «Космоград» объединит «Самару Космическую» с музеями предприятий авиакосмической отрасли, Самарским университетом, парком науки и культуры 

19 августа 2016, 09:47
В Самаре отпразднуют день астронома возле монумента-ракеты

В Самаре отпразднуют день астронома возле монумента-ракеты

Завтра, 14 мая, в Самаре возле музея «Самара Космическая» состоится праздник, посвященный Международному дню астрономии. Начало запланировано на 11 часов. Откроется праздник концертом самарских творческих коллективов, затем пройдут викторины и конкурсы для детей и взрослых. С трех до пяти часов 

13 мая 2016, 02:26
Возле музея «Самара космическая» хотят установить спутник и новые скульптуры

Возле музея «Самара космическая» хотят установить спутник и новые скульптуры

Концепцию по формированию архитектурного облика Самары обсуждали сегодня на оперативном совещании в горадминистрации, сообщает «Волга-Ньюс». О новом комплексном плане рассказал главный архитектор города Алексей Самарцев. Уже есть предложения по преображению территории возле музея «Самара космическая». Там планируется установить спутник 
29 февраля 2016, 03:31
В Самаре законсервируют Дом промышленности

В Самаре законсервируют Дом промышленности

В Самаре на улице Куйбышева до конца этого года будет законсервировано здание Дома промышленности, построенное в 1936 году. Об этом пишет "Волга-Ньюс" со ссылкой на минимущество Самарской области.

Собственником здания является акционерное общество "Транспортно-логистическая корпорация". Из дома выедут 
25 ноября 2015, 11:07
В Самаре представят дневник рабочего о жизни в годы войны

В Самаре представят дневник рабочего о жизни в годы войны

В субботу, 9 мая, в музее «Самара космическая» откроется уникальная выставка. В её основе – дневник рабочего завода №24 им. Фрунзе Филиппа Разумцева. Осенью 1941 года предприятие эвакуировали в Куйбышев. Разумцев трудился в цеху заточки режущего инструмента.

Кроме дневника 
7 мая 2015, 11:16
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