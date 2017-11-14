В блогах: что случилось с Музеем пассажирского транспорта Самары? … Блогер Алексей Перезнатнов спрашивает у мэрии Самары, что случилось с муниципальным "Музеем пассажирского транспорта"? Оказывается, с 2007 года он существовал на территории МП "Пассажиравтотранс". "Музей держался исключительно на энтузиазме его организатора и директора Александра Авдеенко. В августе 2015 года