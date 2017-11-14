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В блогах: что случилось с Музеем пассажирского транспорта Самары?
Блогер Алексей Перезнатнов спрашивает у мэрии Самары, что случилось с муниципальным "Музеем пассажирского транспорта"? Оказывается, с 2007 года он существовал на территории МП "Пассажиравтотранс". "Музей держался исключительно на энтузиазме его организатора и директора Александра Авдеенко. В августе 2015 года …
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1 ноября 2017, 09:43
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Дмитрий Азаров обсудил с вдовой Эльдара Рязанова открытие музея культового режиссера
После открытия памятника почетному гражданину Самары и культовому советскому режиссеру Эльдару Рязанову временно исполняющий обязанности губернатора Дмитрий Азаров встретился с его вдовой — Эммой Абайдуллиной. На встрече обсудили открытие музея Рязанова в областной столице. Абайдуллина рассказала, что сейчас подбираются фотографии, …
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30 октября 2017, 01:21
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В блогах: про самарскую «коллекцию преступлений»
Блогер Нина Дюкова рассказывает про самарский полицейский музей. "Он был торжественно открыт 14 мая 1907 года по инициативе губернатора Якунина. В стенах музея было собрано и систематизировано всё, что удалось добыть по характеристике способов, образцов, разных поделок и тому …
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19 октября 2017, 11:06
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Москвич нашел в Самаре фото легендарной Анки-пулеметчицы
Московский блогер Владислав Яровинд поделился впечатлениями от посещения самарского дома-музея Фрунзе. "Мне он показался одним из интереснейших музеев Самары, - считает автор. - Был открыт еще в 1934 году по инициативе Ворошилова в здании, построенном для рабочих макаронной фабрики. …
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17 октября 2017, 09:56
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Самарская ракета станет световым арт-объектом
Самарский монумент-ракету «Союз» на проспекте Ленина оборудуют подсветкой. Объявлен открытый конкурс на разработку лучшего проекта. Идею предложили ветераны космической отрасли. Представить на конкурс свои материалы могут граждане России и иностранцы, индивидуальные предприниматели, творческие мастерские, учебные заведения и предприятия всех форм …
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28 июля 2017, 08:07
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В Самаре на Металлурге появится современный парк
Самарский парк 50-летия Октября, который расположен в районе проспекта Металлургов рядом со стадионом «Крыльев Советов», реконструируют. Там увеличат сцену и сделают ее многофункциональной, зимой будут заливать каток. Установят детские площадки с безопасным резиновым покрытием, универсальную спортплощадку и аттракционы. Отремонтируют все …
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16 июня 2017, 03:53
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Появилось видео, как будет выглядеть "Парк дружбы народов" в Самаре
В Интернете опубликована визуализация этнокультурного комплекса «Парк дружбы народов», который появится в Куйбышевском районе Самары. Под строительство отведено 12 гектаров на берегу озера Двухбратное в микрорайоне «Волгарь». Планируется, что первых посетителей этнопарк примет уже осенью 2017 года. Полностью завершить работы …
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14 марта 2017, 01:54
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В Самаре решили поставить памятники создателям первых ракет
В мэрии обсудили оформление территории у музея «Самара Космическая». Участники совещания поддержали идею установки нового памятника создателям первых ракет. Предполагается, что скульптура будет состоять из нескольких фигур, которым придадут черты известных конструкторов и инженеров. В их числе Сергей Королев, Дмитрий …
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20 февраля 2017, 04:18
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Этнопарк в Самаре откроют в мае 2018 года
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11 января 2017, 11:33
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В блогах: скейт-парк в Струковском
Блогер Андрей Седогин рассказывает про "туманные перспективы скейт-парка в Струковском парке". "Долгие годы Струкачи были центром притяжения для экстремалов всех мастей. Именно здесь появился первый полноценный скейт-парк в Самаре. До сих пор он одновременно являлся единственной универсальной площадкой для …
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23 декабря 2016, 11:01
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В Самаре создают парк «Космоград»
В музее «Самара Космическая» презентовали проект парка «Космоград». Для проекта разработан специальный сайт – космоград.рф (cosmograd.com), на котором можно предложить свои идеи.
Предполагается, что парк «Космоград» объединит «Самару Космическую» с музеями предприятий авиакосмической отрасли, Самарским университетом, парком науки и культуры …
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19 августа 2016, 09:47
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В Самаре отпразднуют день астронома возле монумента-ракеты
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13 мая 2016, 02:26