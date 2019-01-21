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Снег, метель и ветер: самарцев предупреждают об ухудшении погоды
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21 января 2019, 05:56
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В Самаре на резервную схему переведены 11 домов и два учебных заведения
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21 января 2019, 04:50
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Полицейские нашли у пассажира маршрутки в Тольятти марихуану в брюках
Необычную находку обнаружили сотрудники ДПС у пассажира маршрутки на контрольно-пропускном пункте полиции «Рубеж» в Комсомольском районе. Шофер автобуса нарушил правила, полицейские остановили его. Во время беседы силовики заметили, что пассажир микроавтобуса заметно нервничал, и решили обыскать мужчину. Во время осмотра …
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21 января 2019, 03:17
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БТР рухнул в ущелье: срочник из Сызрани погиб в горах Абхазии
Сейчас специалисты выясняют причины ЧП в Абхазии, где в ущелье реки Кодори упал БТР. Погибли челябинец Алексей Аниськин, водитель БТР и 21-летний механик, срочник из Сызрани, пишет ura.news. По информации издания, рано утром 18 января бронетранспортер с солдатами ехал …
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21 января 2019, 02:43
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Редчайшее ДТП: На Чернореченской снегоуборочный трамвай протаранил «беху»
В ночь с субботы на воскресенье, с 19 на 20 января, в Самаре произошло редчайшее ДТП. Снегоуборочный трамвай протаранил легковушку. Фото с места происшествия очевидцы выложили в паблике «ДТП Самара» соцсети ВКонтакте. По словам свидетелей, пострадавших в этой аварии …
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20 января 2019, 03:38
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Фура раздавила «Приору» в жутком ДТП на трассе М-5 между Сызранью и Тольятти
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20 января 2019, 02:33
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В Самаре грузовик протаранил машину скорой: пострадали 4 человека
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18 января 2019, 04:05
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