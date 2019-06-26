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Бункер S

Илья Табуев , Александр Гутин и Денис Коршиков продолжают зажигать в эфире телеканала ТЕРРА (а затем и онлайн) в программе «Бункер S», выясняя тайный смысл нелепых новостей. Сегодня в программе:
- В России может измениться методика расстановки дорожных камер.
- В 
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Цифры. Эфир передачи от 24.06.2019 
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Материалы по теме:

В Самаре добавят автобусы на маршруты № 26 и 66

В Самаре добавят автобусы на маршруты № 26 и 66

Жителям Куйбышевского района Самары пообещали увеличить количество транспорта, курсирующего до исторического центра. По информации городского департамента транспорта, речь идет о двух маршрутах. 
 
- Количество подвижного состава на маршрутах № 26, 66 будет увеличено, а на маршруте № 80 работают три автобуса, 
26 июня 2019, 04:03
В Самаре депутаты выступили за введение обязательного ЕГЭ по истории

В Самаре депутаты выступили за введение обязательного ЕГЭ по истории

В эти минуты в городской Думе Самары проходит заседание Совета по патриотическому воспитанию под руководством спикера Алексея Дегтева. Уже прозвучало несколько предложений, которые касаются воспитания любви к Родине среди молодежи. В частности, парламентарии выступили за введение обязательного ЕГЭ по истории. 
26 июня 2019, 03:06
Эксперты рассказали, какие нарушения находят в самарских детских лагерях

Эксперты рассказали, какие нарушения находят в самарских детских лагерях

Этим летом в Самарской области работают более 600 лагерей дневного пребывания. В них отдыхают почти 53 тысячи детей - это на две тысячи больше, чем в прошлом году. Насколько там безопасно, проверяют не только надзорные органы, но и общественный контроль. 
26 июня 2019, 02:34
В Самарской области 81-летний пенсионер без прав попал в ДТП на мини-тракторе

В Самарской области 81-летний пенсионер без прав попал в ДТП на мини-тракторе

Во вторник, 25 июня, легковушка не смогла разъехаться с мини-трактором в Самарской области. В 22:21 27-летний водитель ехал по 21 километру трассы Борма – Кошки - Погрузная на ВАЗ 2105. Парень направлялся со стороны Самары в Кошки, но нарушил правила, 
26 июня 2019, 01:44
Рыбак из Сызрани поймал гигантского судака на 10 килограммов

Рыбак из Сызрани поймал гигантского судака на 10 килограммов

Судака невероятных размеров удалось поймать жителю Сызрани. Фото с добычей мужчина выложил в паблике «Рыбалка в Сызрани» соцсети «ВКонтакте». Пост собрал пару десятков комментариев. Часть читателей поздравляли сызранца с завидным уловом: «Редкая удача». Другие интересовались, на что и где 
16 июня 2019, 02:28
В Самарской области рыбак поймал 70-килограммового сома

В Самарской области рыбак поймал 70-килограммового сома

В Самарской области рыбак подстрелил знатную добычу - 70-килограммового сома. Мужчина уточнил, что не нарушал закон и зашел в воду ровно в полночь с 10 на 11 июня - когда окончился нерестовый запрет. В какой-то момент подводный охотник услышал, как 
14 июня 2019, 04:46
Самарец выудил из Волги огромного жереха

Самарец выудил из Волги огромного жереха

Отличный улов выудил на днях самарский рыбак Алексей Голеусов. Попытать удачу мужчина решил на правом берегу Волги.

«Давно хотел здесь половить именно с берега для разнообразия. Как оказалось, не зря. Телу приятно, отдыхаешь душой», - рассказывает Алексей.

По его словам, клевать начало 

5 июня 2019, 03:21
Рыба с язвами из Сызрани заразилась щучьей чумой

Рыба с язвами из Сызрани заразилась щучьей чумой

Выяснилось, чем была больна рыба, которую на днях выловил рыбак из Сызрани. Специалисты местной подстанции по борьбе с заболеваниями животных рассказали, что она была заражена щучьей чумой. Напомним, что житель Сызрани показал своей улов, который выудил в акватории Волги 
31 мая 2019, 10:48
В Сызрани рыбаки говорят о массовой гибели мальков

В Сызрани рыбаки говорят о массовой гибели мальков

Специалисты прокомментировали слухи о массовой гибели мальков в Сызрани. Ранее местные рыбаки рассказали, что нашли мертвую рыбу на берегу реки. По их словам, причиной гибели мальков могло стать понижение уровня воды в Волге — она обмелела очень быстро и часть 
24 мая 2019, 03:05
В Самарской области поймали браконьера с сетью

В Самарской области поймали браконьера с сетью

В Самаре задержали 65-летнего мужчину, которого подозревают в браконьерстве. По версии следствия, пенсионер рыбачил неподалеку от села Кануевка в Безенчукском районе. В местах нереста и на миграционных путях к ним в Дубовском заливе острова Малая Косица он ловил рыбу с 
23 мая 2019, 03:10
В Самарской области двое браконьеров за ловлю рыбы на «косынку» могут сесть на 2 года

В Самарской области двое браконьеров за ловлю рыбы на «косынку» могут сесть на 2 года

В Сызранском районе области, около села Усинское полицейские задержали двух браконьеров. Правоохранители выехали в рейд на берег Тишерека, где и нашли двух нарушителей 41 и 45 лет. Мужчины использовали запрещенное орудие лова - «косынку» и наловили окуней, уклейку, плотву и 
29 апреля 2019, 01:38
Реки Самарской области очистят от незаконных сетей, бредней и экранов

Реки Самарской области очистят от незаконных сетей, бредней и экранов

В субботу, 27 апреля, с 10:00 на водоемах Самарской области будет проходить акция «Волга без сетей». Активисты и представители надзорных органов очистят реки от незаконно установленных сетей, бредней, экранов. По традиции, за 5-6 часов из воды достанут более 400 запрещенных 
24 апреля 2019, 10:45
Житель Сызрани поймал 690 раков на 150 тысяч рублей

Житель Сызрани поймал 690 раков на 150 тысяч рублей

На прошлой неделе сотрудниками Сызранского ЛО МВД России были возбуждены два уголовных дела из-за незаконной добычи водных биологических ресурсов. Одним из фигурантов стал 46-летний мужчина, которого задержали в речном порту Сызрани. Во время осмотра его лодочного гаража полицейские нашли моторную 
23 апреля 2019, 12:31
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