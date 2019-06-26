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В Самаре добавят автобусы на маршруты № 26 и 66
Жителям Куйбышевского района Самары пообещали увеличить количество транспорта, курсирующего до исторического центра. По информации городского департамента транспорта, речь идет о двух маршрутах.
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26 июня 2019, 04:03
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В Самаре депутаты выступили за введение обязательного ЕГЭ по истории
В эти минуты в городской Думе Самары проходит заседание Совета по патриотическому воспитанию под руководством спикера Алексея Дегтева. Уже прозвучало несколько предложений, которые касаются воспитания любви к Родине среди молодежи. В частности, парламентарии выступили за введение обязательного ЕГЭ по истории. …
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26 июня 2019, 03:06
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Эксперты рассказали, какие нарушения находят в самарских детских лагерях
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26 июня 2019, 02:34
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В Самарской области 81-летний пенсионер без прав попал в ДТП на мини-тракторе
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26 июня 2019, 01:44
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Рыбак из Сызрани поймал гигантского судака на 10 килограммов
Судака невероятных размеров удалось поймать жителю Сызрани. Фото с добычей мужчина выложил в паблике «Рыбалка в Сызрани» соцсети «ВКонтакте». Пост собрал пару десятков комментариев. Часть читателей поздравляли сызранца с завидным уловом: «Редкая удача». Другие интересовались, на что и где …
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16 июня 2019, 02:28
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В Самарской области рыбак поймал 70-килограммового сома
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14 июня 2019, 04:46
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Самарец выудил из Волги огромного жереха
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5 июня 2019, 03:21
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Рыба с язвами из Сызрани заразилась щучьей чумой
Выяснилось, чем была больна рыба, которую на днях выловил рыбак из Сызрани. Специалисты местной подстанции по борьбе с заболеваниями животных рассказали, что она была заражена щучьей чумой. Напомним, что житель Сызрани показал своей улов, который выудил в акватории Волги …
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31 мая 2019, 10:48
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В Сызрани рыбаки говорят о массовой гибели мальков
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24 мая 2019, 03:05
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В Самарской области поймали браконьера с сетью
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23 мая 2019, 03:10
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В Самарской области двое браконьеров за ловлю рыбы на «косынку» могут сесть на 2 года
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29 апреля 2019, 01:38
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Реки Самарской области очистят от незаконных сетей, бредней и экранов
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24 апреля 2019, 10:45
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Житель Сызрани поймал 690 раков на 150 тысяч рублей
На прошлой неделе сотрудниками Сызранского ЛО МВД России были возбуждены два уголовных дела из-за незаконной добычи водных биологических ресурсов. Одним из фигурантов стал 46-летний мужчина, которого задержали в речном порту Сызрани. Во время осмотра его лодочного гаража полицейские нашли моторную …
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23 апреля 2019, 12:31
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