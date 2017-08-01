Задержанный со стрельбой возле Кремля водитель "Чайки" представился бомжом из Самары пишет life.ru



Мужчина, за которым пришлось устроить погоню в центре Москвы, сказал полицейским, что его зовут Антон Р. и он бездомный из Самары. Никаких документов у Романа … Задержанный со стрельбой возле Кремля водитель "Чайки" представился бомжом из Самары,Мужчина, за которым пришлось устроить погоню в центре Москвы, сказал полицейским, что его зовут Антон Р. и он бездомный из Самары. Никаких документов у Романа