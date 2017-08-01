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К Чемпионату мира Самару «украсили» шаурмой
Блогер Сергей Игуменов считает, что малый бизнес Самары «накрывается медным тазом Шаурмы». «Что-то не так в самарском королевстве, если массово закрываются такие тузы общепита, как сеть трактиров русской национальной кухни «Жили-Были». Вместо же них вспыхивают по углам грязные шаурмичные …
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1 августа 2017, 07:32
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Мысли тольяттинцев заморозят до 2067 года
В паблике "Тольятти" соцсети "ВКонтакте" сообщили, что в Автограде начали сбор писем потомкам-2067. 12 августа будет заложена капсула с посланиями тольяттинской молодежи 2067 года. Далеко не все доживут до этого времени, однако любой может претендовать на то, чтобы "законсервировать" …
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31 июля 2017, 08:43
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Чем закончилась история с супербыстрой «Нивой» из Тольятти
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31 июля 2017, 08:28
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Самарские студенты зарядились умом от Нобелевского лауреата
Блогер Сергей Заика рассказал, что на днях в Самарском университете традиционную "летнюю" лекцию прочитал почетный доктор и член наблюдательного совета вуза, нобелевский лауреат Жорес Алферов. "В прошлом году он рассказывал об эффективной генерации и преобразовании света, а в этом …
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28 июля 2017, 06:59
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На Самару идет гроза
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28 июля 2017, 11:52
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В блогах: как самарские трамвайчики будут ездить в Новокуйбышевск?
Блогер Ольга Потапова обсуждает недавнюю передачу Самаре новых низкопольных трамваев. "По городу пошел слух, что якобы имеются планы пустить эти трамваи до Новокуйбышевска, через Южный Город. Но как они туда попадут? Допустим, например, проложат трамвайные пути по одному из …
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28 июля 2017, 08:33
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Самарское ЖКХ понизили: горожане высказались по поводу качества работы коммунальщиков
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27 июля 2017, 04:20
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Задержанный со стрельбой возле Кремля водитель "Чайки" представился бомжом из Самары
Задержанный со стрельбой возле Кремля водитель "Чайки" представился бомжом из Самары, пишет life.ru
Мужчина, за которым пришлось устроить погоню в центре Москвы, сказал полицейским, что его зовут Антон Р. и он бездомный из Самары. Никаких документов у Романа …
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5 июня 2016, 05:22
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Самосожжение у стен Кремля не состоялось
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12 января 2015, 07:11
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Самарский депутат Михаил Дегтярев предложил перекрасить московский Кремль в белый цвет
Депутат Госдумы от Самарской области Михаил Дегтярев предложил вернуть исторический облик московского Кремля и перекрасить его в белый цвет, вместо красного. Народный избранник считает, что этот вопрос нужно вынести на обсуждение общественности и направил соответствующее обращение секретарю Общественной палаты РФ. …
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16 сентября 2014, 04:50
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60 отличников из Самары отправились на выпускной бал в Кремле
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20 июня 2014, 03:03