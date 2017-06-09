На крупнейший в мире фестиваль тяжелого рока проведут 7-километровый пивопровод На месте проведения одного из крупнейших на планете фестивалей тяжелого рока в Германии Wacken Open Air появится 7-километровый пивопровод. Об этом рассказывает Deutsche Welle.

Трубы, по которым алкоголь будут подавать любителям музыки, проложат под землей на глубине 70 сантиметров. Раньше …