Заключительный концерт прошел в лагере "Волжский Артек". На отборочном этапе в мероприятии приняли участие более тысячи детей. На гала-концерт попали только 120. В программе - выставка поделок, яркие танцевальные и песенные номера.
За 20-летнее существования фестиваля свои таланты раскрыли более 41 тысячи детей, из них около 2 тысяч стали лауреатами.
"Фестиваль был организован для детей-сирот, детей социально незащищенных семей. И мы, когда создавали фестиваль 20 лет назад, в первую очередь хотели поддержать этих ребят, дать им шанс испытать себя, попробовать себя на этом поприще. Вы знаете, большое количество ребят стали профессиональными артистами", - рассказывает руководитель департамента опеки, попечительства и социальной поддержки администрации г.о. Самара Светлана Найденова.
Все лауреаты 20-го фестиваля получили дипломы и памятные подарки.
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