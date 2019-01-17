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В Самаре объединятся областная и городская станции скорой помощи
В Самарской области наметился тренд на объединение и укрупнение медицинских учреждений. Этот вопрос обсудили сегодня на заседании комитета по здравоохранению Самарской губернской думы. К больнице им. Пирогова будет присоединена городская больница номер 8. Объединятся областная и городская станции скорой помощи, …
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17 января 2019, 02:18
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В Самаре нашли трупы трех мужчин на Алма-Атинской
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17 января 2019, 02:00
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В Тольятти рыбаков на мотособаке вытащили из наледи на Волге
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17 января 2019, 01:29
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Отопление жителям 10 микрорайона обещают вернуть сегодня вечером
Стало известно, когда будет восстановлено теплоснабжение в 10 микрорайоне Самары. Напомним, что коммунальная авария коснулась жителей около 30 жилых домов по улицам Ново-Вокзальная, Стара-Загора, Фадеева. На подающем трубопроводе диаметром 500 мм в районе пересечения Стара-Загоры и Ново-Вокзальной нашли повреждение, энергетики …
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17 января 2019, 01:02
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Тольяттинку подозревают в организации игорного клуба
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17 января 2019, 12:39
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ДТП с «Окой» в Самарской области: один человек погиб, двое - пострадали
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16 января 2019, 02:42
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В Самаре столкнулись трамвай и «десятка»: пострадали два человека
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16 января 2019, 12:09
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В ДТП на трассе в Самарской области погибли водитель и пассажирка «семерки»
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16 января 2019, 08:52
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В Тольятти автоледи на Mercedes сбила 17-летнего подростка на переходе
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15 января 2019, 04:16