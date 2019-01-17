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Материалы по теме:

В Самаре объединятся областная и городская станции скорой помощи

В Самаре объединятся областная и городская станции скорой помощи

В Самарской области наметился тренд на объединение и укрупнение медицинских учреждений. Этот вопрос обсудили сегодня на заседании комитета по здравоохранению Самарской губернской думы. К больнице им. Пирогова будет присоединена городская больница номер 8. Объединятся областная и городская станции скорой помощи, 
17 января 2019, 02:18
В Самаре нашли трупы трех мужчин на Алма-Атинской

В Самаре нашли трупы трех мужчин на Алма-Атинской

В четверг, 17 января, примерно в 11:00 в одном из домов в садово-дачном кооперативе «Авиатор» на улице Алма-Атинской нашли тела трех мужчин. Сразу же началась доследственная проверка. По предварительным данным, мужчины ремонтировали дом, в котором был установлен бензогенератор. Как сообщили 
17 января 2019, 02:00
В Тольятти рыбаков на мотособаке вытащили из наледи на Волге

В Тольятти рыбаков на мотособаке вытащили из наледи на Волге

В Тольятти спасатели эвакуировали двух рыбаков со льда на берег Волги. Выяснилось, что двое мужчин отправились рыбачить на участке, который находится напротив поселка Луначарский. Туда они добрались на мотособаке, но, когда нужно было уезжать домой, любители активного отдыха попали в 
17 января 2019, 01:29
Отопление жителям 10 микрорайона обещают вернуть сегодня вечером

Отопление жителям 10 микрорайона обещают вернуть сегодня вечером

Стало известно, когда будет восстановлено теплоснабжение в 10 микрорайоне Самары. Напомним, что коммунальная авария коснулась жителей около 30 жилых домов по улицам Ново-Вокзальная, Стара-Загора, Фадеева. На подающем трубопроводе диаметром 500 мм в районе пересечения Стара-Загоры и Ново-Вокзальной нашли повреждение, энергетики 
17 января 2019, 01:02
Тольяттинку подозревают в организации игорного клуба

Тольяттинку подозревают в организации игорного клуба

Следственный отдел по Автозаводском району Тольятти завел уголовное дело в отношении 30-летней местной жительницы. Ее подозревают в организации и проведении азартных игр.

По версии следствия, в прошлом году женщина организовала и проводила азартные игры на специальном оборудовании в нежилом 
17 января 2019, 12:39
ДТП с «Окой» в Самарской области: один человек погиб, двое - пострадали

ДТП с «Окой» в Самарской области: один человек погиб, двое - пострадали

В среду, 16 января, произошла смертельная авария на трассе в Самарской области. В 10:20 водитель иномарки Hyundai ехал по 1088 километру федеральной автодороги М-5 «Урал» в направлении Уфы. По предварительным данным, автомобилист нарушил правила и выехал на встречку, где его 
16 января 2019, 02:42
В Самаре столкнулись трамвай и «десятка»: пострадали два человека

В Самаре столкнулись трамвай и «десятка»: пострадали два человека

Во вторник, 15 января, в областной столице произошла авария с участием трамвая. В 14:40 35-летний водитель ВАЗ 2110 ехал в условиях снегопада по двору со стороны улицы Аминева в направлении Ново-Садовой. По предварительной информации, на выезде с прилегающей территории он 
16 января 2019, 12:09
В ДТП на трассе в Самарской области погибли водитель и пассажирка «семерки»

В ДТП на трассе в Самарской области погибли водитель и пассажирка «семерки»

Во вторник, 15 января, на трассе в Самарской области произошла смертельная авария. 66-летний водитель «Лады Гранты» ехал со стороны поселка Краснооктябрьский в сторону села Большая Черниговка. Автомобилист не справился с управлением, и его машина столкнулась с «Ладой 210740» под управлением 
16 января 2019, 08:52
В Тольятти автоледи на Mercedes сбила 17-летнего подростка на переходе

В Тольятти автоледи на Mercedes сбила 17-летнего подростка на переходе

В понедельник, 14 января, в Тольятти произошла авария, в которой пострадал пешеход. В 16:00 34-летняя молодая женщина ехала на иномарке Mercedes Benz E200 по улице 40 лет Победы в районе дома № 35. Автомобилистка сбила 17-летнего пешехода, который пересекал дорогу 
15 января 2019, 04:16
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