Видео: в Новокуйбышевске троллейбус протаранил иномарку Во вторник вечером, 24 июля, произошла дорожная авария около рынка в Новокуйбышевске. На пересечении улиц Пирогова и Горького столкнулись троллейбус и белая иномарка. Информации о пострадавших нет. Между тем, на этом участке трассы уже несколько дней не работают светофоры, …