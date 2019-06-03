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Бункер S

Илья Табуев (Ilya Tabuev), Александр Гутин и Денис Коршиков продолжают зажигать в эфире телеканала ТЕРРА (а затем и онлайн) в программе «Бункер S», выясняя тайный смысл нелепых новостей.
Сегодня в программе: космонавты пожаловались на запах спирта на борту МКС в то 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 27.05.2019 
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Материалы по теме:

В блогах: Самару опять атаковали фальшивые проверяющие

В блогах: Самару опять атаковали фальшивые проверяющие

Блогер Дмитрий Павлов предупредил, что Самару опять атаковали фальшивые проверяющие. В Советском районе начали активно проверять счётчики, установленные на воду. Причём якобы инспекторы почему-то одевают куртку с логотипом своей фирмы перед входом в подъезд. Логотип на куртках "Единый ресурс". Но 
3 июня 2019, 05:27
Члена ОПГ из Сызрани поймали с крупной партией героина

Члена ОПГ из Сызрани поймали с крупной партией героина

В Сызрани сотрудники УФСБ России по Самарской области задержали с поличным члена местной организованной преступной группировки. Операция прошла в конце мая. У мужчины нашли 237 г порошка, который отправили на экспертизу. Специалисты установили, что в свертке находился героин. Сейчас жителя 
3 июня 2019, 05:18
Бывший руководитель областного департамента туризма будет управлять пятизвездочным отелем

Бывший руководитель областного департамента туризма будет управлять пятизвездочным отелем

Бывший руководитель областного департамента туризма Михаил Мальцев занял новую должность - с субботы, 1 июня, он стал управляющим гостиницы «7 Авеню». По словам экс-чиновника, недостатка в предложениях по работе после ухода из ведомства он не испытывал, но этот пост показался 
3 июня 2019, 04:55
Самарские следователи выяснят, кто виноват в падении детей с батута и ударах током

Самарские следователи выяснят, кто виноват в падении детей с батута и ударах током

В Самарской области стартовали доследственные проверки из-за происшествий, которые случились с детьми в минувшие выходные. Напомним, что 1 июня около торгового центра в Центральном районе Тольятти от порыва ветра перевернулся батут, в котором играли маленькие дети. У них диагностировали 
3 июня 2019, 04:25
В Самаре вдоль Московского шоссе высадят 620 деревьев и 7 тысяч кустарников

В Самаре вдоль Московского шоссе высадят 620 деревьев и 7 тысяч кустарников

В Самаре, видимо, поставлена точка в истории с высаженными на Московском шоссе туями: в понедельник, 3 июня, заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Андрей Спиридонов представил общественности схему высадки зеленых насаждений взамен засохших кустарников. Как говорилось ранее, 
3 июня 2019, 03:23
Открылась православная выставка-ярмарка «Благословенная Самара»

Открылась православная выставка-ярмарка «Благословенная Самара»

В среду. 3 апреля, в  областной  столице открылась православная выставка-ярмарка «Благословенная Самара». Сотни людей выстроились в очередь, чтобы приложиться к мощам  великомученика Пантелеимона, апостола Луки, святителя Луки архиепископа Крымского. Как уверяют  организаторы, гости выставки  смогут прикоснуться к святыням храмов и 
3 апреля 2019, 01:01
Патриарх Кирилл освятит Софийский собор в Самаре

Патриарх Кирилл освятит Софийский собор в Самаре

Как и предполагал в январе самарский блогер Игорь Кондратьев, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл примет предложение губернатора Дмитрия Азарова посетить Самарскую область.

15 августа прошлого года тогда еще временно исполняющий обязанности главы региона Дмитрий Азаров в сопровождении Митрополита 
27 февраля 2019, 03:46
Пьяный уголовник, который «обнес» церковь в Самаре, отправится в колонию строгого режима

Пьяный уголовник, который «обнес» церковь в Самаре, отправится в колонию строгого режима

Самарский суд рассмотрел уголовное дело 33-летнего ранее судимого мужчины. Как сообщили в региональном ГУ МВД, на территории Православного Прихода в Честь Трех Святителей на улице Стара-Загора пьяный злоумышленник разбил стекло и украл из трапезной имущество. Общий ущерб составил 63 тысячи 
26 февраля 2019, 08:31
В Самару привезли частицу мощей святителя Луки Крымского

В Самару привезли частицу мощей святителя Луки Крымского

В самарский храм в честь святой блаженной Матроны Московской на улице Победы привезли частицу мощей святителя Луки Крымского. Православные верят, что нетленные мощи обладают чудодейственными свойствами. 
 
Исторически Святитель Лука был прославлен совсем недавно: многие из ныне живущих могли лично повстречаться с 
28 ноября 2018, 01:39
У самарцев остался всего один день, чтобы поклониться мощам Николая Чудотворца и святителя Тихона

У самарцев остался всего один день, чтобы поклониться мощам Николая Чудотворца и святителя Тихона

Николай Чудотворец почитается не только православными, но и представителями других конфессий, потому что ещё при жизни активно помогал людям. На Востоке он считается покровителем путешественников, сирот и заключённых. А на Западе - покровителем брака, нуждающихся и детей. Там его называют 
7 ноября 2018, 05:31
В Самарскую область привезут икону с частицей мощей Матроны Московской

В Самарскую область привезут икону с частицей мощей Матроны Московской

С 21 октября по 4 ноября в Самарской области будет находится икона с частицей мощей святой старицы Матроны Московской. Реликвия прибудет в храм Рождества Христова в поселке Волжский из Саранска. Молебны будут совершаться ежедневно 10:00 и 18:00.

Блаженная Матрона Московская является 

18 октября 2018, 10:02
В Самару привезли мощи святителя Луки Крымского

В Самару привезли мощи святителя Луки Крымского

Чуть больше суток остается у православных самарцев на то, чтобы приложиться к мощам святителя Луки Крымского. Считается, что он помогает при самых тяжелых болезнях. Ковчег с частичкой мощей доставили в столицу нашего региона из Симферополя всего на несколько дней. Сейчас 
16 октября 2018, 08:58
У православных самарцев начался Великий пост

У православных самарцев начался Великий пост

У православных сегодня начался Великий пост, который продлится 7 недель  и завершится 7 апреля главным христианским праздником - Пасхой.

Это период  самого длительного воздержания от пищи и напитков в христианстве, который   должен сопровождаться духовной практикой, чтобы человек мог очистить свой организм, 

19 февраля 2018, 11:20
В Самаре церковь получила почти 2 гектара земли в районе ТЦ «Космопорт»

В Самаре церковь получила почти 2 гектара земли в районе ТЦ «Космопорт»

Самарская мэрия разрешила Приходу храма в честь Святителя Николая Чудотворца, который находится на улице Карбышева, начать разработку проектов планировки и межевания участка в Советском районе города. Соответствующее распоряжение городских властей, опубликовано на сайте мэрии. Согласно документам, религиозной организации под капитальное 
15 июня 2017, 12:34
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