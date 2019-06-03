|
В блогах: Самару опять атаковали фальшивые проверяющие
|
3 июня 2019, 05:27
|
Члена ОПГ из Сызрани поймали с крупной партией героина
|
3 июня 2019, 05:18
|
Бывший руководитель областного департамента туризма будет управлять пятизвездочным отелем
|
3 июня 2019, 04:55
|
Самарские следователи выяснят, кто виноват в падении детей с батута и ударах током
В Самарской области стартовали доследственные проверки из-за происшествий, которые случились с детьми в минувшие выходные. Напомним, что 1 июня около торгового центра в Центральном районе Тольятти от порыва ветра перевернулся батут, в котором играли маленькие дети. У них диагностировали …
|
3 июня 2019, 04:25
|
В Самаре вдоль Московского шоссе высадят 620 деревьев и 7 тысяч кустарников
В Самаре, видимо, поставлена точка в истории с высаженными на Московском шоссе туями: в понедельник, 3 июня, заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Андрей Спиридонов представил общественности схему высадки зеленых насаждений взамен засохших кустарников. Как говорилось ранее, …
|
3 июня 2019, 03:23
|
Открылась православная выставка-ярмарка «Благословенная Самара»
В среду. 3 апреля, в областной столице открылась православная выставка-ярмарка «Благословенная Самара». Сотни людей выстроились в очередь, чтобы приложиться к мощам великомученика Пантелеимона, апостола Луки, святителя Луки архиепископа Крымского. Как уверяют организаторы, гости выставки смогут прикоснуться к святыням храмов и …
|
3 апреля 2019, 01:01
|
Патриарх Кирилл освятит Софийский собор в Самаре
Как и предполагал в январе самарский блогер Игорь Кондратьев, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл примет предложение губернатора Дмитрия Азарова посетить Самарскую область.
15 августа прошлого года тогда еще временно исполняющий обязанности главы региона Дмитрий Азаров в сопровождении Митрополита …
|
27 февраля 2019, 03:46
|
Пьяный уголовник, который «обнес» церковь в Самаре, отправится в колонию строгого режима
|
26 февраля 2019, 08:31
|
В Самару привезли частицу мощей святителя Луки Крымского
В самарский храм в честь святой блаженной Матроны Московской на улице Победы привезли частицу мощей святителя Луки Крымского. Православные верят, что нетленные мощи обладают чудодейственными свойствами.
|
28 ноября 2018, 01:39
|
У самарцев остался всего один день, чтобы поклониться мощам Николая Чудотворца и святителя Тихона
|
7 ноября 2018, 05:31
|
В Самарскую область привезут икону с частицей мощей Матроны Московской
|
18 октября 2018, 10:02
|
В Самару привезли мощи святителя Луки Крымского
|
16 октября 2018, 08:58
|
У православных самарцев начался Великий пост
У православных сегодня начался Великий пост, который продлится 7 недель и завершится 7 апреля главным христианским праздником - Пасхой.
Это период самого длительного воздержания от пищи и напитков в христианстве, который должен сопровождаться духовной практикой, чтобы человек мог очистить свой организм, …
|
19 февраля 2018, 11:20
|
В Самаре церковь получила почти 2 гектара земли в районе ТЦ «Космопорт»
Самарская мэрия разрешила Приходу храма в честь Святителя Николая Чудотворца, который находится на улице Карбышева, начать разработку проектов планировки и межевания участка в Советском районе города. Соответствующее распоряжение городских властей, опубликовано на сайте мэрии. Согласно документам, религиозной организации под капитальное …
|
15 июня 2017, 12:34
Мы Вам перезвоним!