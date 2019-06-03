У самарцев остался всего один день, чтобы поклониться мощам Николая Чудотворца и святителя Тихона Николай Чудотворец почитается не только православными, но и представителями других конфессий, потому что ещё при жизни активно помогал людям. На Востоке он считается покровителем путешественников, сирот и заключённых. А на Западе - покровителем брака, нуждающихся и детей. Там его называют …