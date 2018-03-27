Пенсионерка, добавлявшая себе героин в чай и кофе, приговорена к 7 годам тюрьмы В Кемерово суд приговорил местную жительницу к 7 годам заключения. Пожилая женщина уверяла силовиков, что приобретала наркотик для себя и добавляла его в чай, кофе и молоко якобы для снятия болей.

Однако оперативники установили, что обвиняемая трижды продавала опасный наркотик, …