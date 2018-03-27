28 марта объявлено в России днём траура. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин, в связи с гибелью людей в результате пожара в Кемеровской области. В учреждения культуры Самарской области отменяются все концерты, спектакли и другие развлекательные мероприятия, сообщили в региональном министерстве культуры.
"В связи с трауром, объявленным Президентом Российской Федерации В.В.Путиным, 28 марта развлекательные мероприятия в государственных учреждениях культуры будут отменены. Соответственные рекомендации министерством культуры Самарской области направлены в муниципальные образования региона", - сообщает министерство культуры Самарской области.
Напомним, трагедия в Кемерово произошла в торговом центре «Зимняя вишня» в воскресенье, 25 марта. При пожаре в торгово-развлекательном центре погибли более 60 человек, в том числе, по последним данным федеральных СМИ, 41 ребенок.
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