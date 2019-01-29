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В Жигулевске 26-летний парень стрелял в своих родственников: один из пострадавших умер от кровопотери
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29 января 2019, 03:11
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В Самарской области 19-летний браконьер поймал 263 раков
В Самарской области транспортные полицейские поймали молодого браконьера. 19-летний парень ловил раков при помощи многозаходных ловушек, являющихся запрещенными орудиями лова в акватории Волги напротив Октябрьска. Как рассказали в Сызранском ЛО МВД России на транспорте, ему удалось выловить 263 раков, а …
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29 января 2019, 12:29
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В Тольятти под колеса иномарки на «зебре» попал 10-летний мальчик
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29 января 2019, 11:40
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В Самаре за эту зиму выпало 176% от нормы снега
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29 января 2019, 10:51
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Появилось видео столкновения маршрутки и автовоза в Самаре
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29 января 2019, 08:56
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В Самаре пассажирский автобус сбил женщину на «зебре»
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28 января 2019, 08:07
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В Самаре автовоз протаранил маршрутку на Московском шоссе
В понедельник вечером, 28 января, на главной магистрали областной столицы возникла пробка. Примерно в 18:20 на пересечении Московского шоссе и Ново-Вокзальной столкнулись маршрутный автобус № 295 и большегруз, перевозивший автомобили. Полицейские оказали помощь пострадавшим, обозначили место аварии и начали собирать …
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28 января 2019, 07:55
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