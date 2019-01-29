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В Жигулевске 26-летний парень стрелял в своих родственников: один из пострадавших умер от кровопотери

В Жигулевске 26-летний парень стрелял в своих родственников: один из пострадавших умер от кровопотери

Перед судом в Жигулевске предстанет 26-летний парень, которого подозревают в нападении на родственников. По версии следствия, 10 августа мужчина поссорился со своими родственникам из-за торговли на рынке. Из карабина «Сайга-12 С» 12 калибра он выстрелил в бедра двух своих родственников, 
29 января 2019, 03:11
В Самарской области 19-летний браконьер поймал 263 раков

В Самарской области 19-летний браконьер поймал 263 раков

В Самарской области транспортные полицейские поймали молодого браконьера. 19-летний парень ловил раков при помощи многозаходных ловушек, являющихся запрещенными орудиями лова в акватории Волги напротив Октябрьска. Как рассказали в Сызранском ЛО МВД России на транспорте, ему удалось выловить 263 раков, а 
29 января 2019, 12:29
В Тольятти под колеса иномарки на «зебре» попал 10-летний мальчик

В Тольятти под колеса иномарки на «зебре» попал 10-летний мальчик

Накануне, 28 января, в Автограде произошла авария, в которой пострадал ребенок. В 16:00 Hyundai Creta ехал по улице Матросова в районе дома № 10. По пути иномарка сбила 10-летнего мальчика, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Как рассказали 
29 января 2019, 11:40
В Самаре за эту зиму выпало 176% от нормы снега

В Самаре за эту зиму выпало 176% от нормы снега

Зима 2018-2019 бьет рекорды по количеству осадков: сейчас выпало уже 176% от нормы. Такие данные были озвучены на еженедельном совещании в мэрии Самары. По словам директора МП «Благоустройство» Евгения Садовникова, улично-дорожную сеть в городе ежедневно убирают сотни единиц спецтехники и 
29 января 2019, 10:51
Появилось видео столкновения маршрутки и автовоза в Самаре

Появилось видео столкновения маршрутки и автовоза в Самаре

В Сети опубликовали видео ДТП с автовозом и маршруткой на Московском шоссе в Самаре. Напомним, что в понедельник вечером, 28 января, на главной магистрали областной столицы возникла пробка. Примерно в 18:20 на пересечении Московского шоссе и Ново-Вокзальной столкнулись маршрутный автобус 
29 января 2019, 08:56
В Самаре пассажирский автобус сбил женщину на «зебре»

В Самаре пассажирский автобус сбил женщину на «зебре»

В понедельник, 28 января, под колеса автобуса попала жительница областной столицы. В 10:00 56-летний водитель автобуса ПАЗ следовал по своему маршруту. Напротив дома № 133 по улице Красноармейской он проехал на красный свет и сбил 65-летнюю женщину, которая пересекала проезжую 
28 января 2019, 08:07
В Самаре автовоз протаранил маршрутку на Московском шоссе

В Самаре автовоз протаранил маршрутку на Московском шоссе

В понедельник вечером, 28 января, на главной магистрали областной столицы возникла пробка. Примерно в 18:20 на пересечении Московского шоссе и Ново-Вокзальной столкнулись маршрутный автобус № 295 и большегруз, перевозивший автомобили. Полицейские оказали помощь пострадавшим, обозначили место аварии и начали собирать 
28 января 2019, 07:55
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