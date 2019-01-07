Мужчина погиб в ДТП в Самаре напротив ТЦ «Амбар» В Самаре на Южном шоссе напротив ТЦ «Амбар» произошло ДТП со смертельным исходом. По предварительным данным, мужчина ехал на «Лада Гранта». По неустановленной причине он не справился с управлением и выехал на встречку и врезался в «Хендай». Водитель вазовской легковушки …