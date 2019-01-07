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Под Самарой фура снесла трактор: тракториста увезли на «скорой»
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7 января 2019, 03:48
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Скончался тренер Центра подготовки «Крыльев Советов»
В воскресенье, 6 января, скоропостижно скончался тренер Центра подготовки футболистов «Крыльев Советов» 39-летний Вадим Ботов. Он был наставником талантливой команды «КС-ЦПФ» 2002 года рождения, воспитанники которой постоянно получали вызовы в юношеские сборные своих стран. Несколько из них тренируются в молодежном …
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6 января 2019, 09:51
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Мужчина погиб в ДТП в Самаре напротив ТЦ «Амбар»
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6 января 2019, 03:43
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В Самаре горела стена двухэтажки на Садовой
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6 января 2019, 12:37
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В Тольятти в ДТП пострадали двое взрослых и двухлетний ребенок
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6 января 2019, 12:21
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Жуткое столкновение Opel и грузовика под Тольятти: двое погибли, пострадавший — в больнице
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6 января 2019, 10:14