6
21
28
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 25.12.2018 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 25.12.2018 
Все видео
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: ВКонтакте Facebook Twitter Instagram

Материалы по теме:

Под Самарой фура снесла трактор: тракториста увезли на «скорой»

Под Самарой фура снесла трактор: тракториста увезли на «скорой»

Вчера, 6 января, около 12:10 в Ставропольском районе Самарской области столкнулись фура «Вольво с полуприцепом и трактор «Беларусь» ДТП произошло примерно на федеральной трассе М-5 «Урал»
 
По предварительной версии сотрудников полиции, водитель большегруза, двигаясь со стороны Самары в направлении 
7 января 2019, 03:48
Скончался тренер Центра подготовки «Крыльев Советов»

Скончался тренер Центра подготовки «Крыльев Советов»

В воскресенье, 6 января, скоропостижно скончался тренер Центра подготовки футболистов «Крыльев Советов» 39-летний Вадим Ботов. Он был наставником талантливой команды «КС-ЦПФ» 2002 года рождения, воспитанники которой постоянно получали вызовы в юношеские сборные своих стран. Несколько из них тренируются в молодежном 
6 января 2019, 09:51
Мужчина погиб в ДТП в Самаре напротив ТЦ «Амбар»

Мужчина погиб в ДТП в Самаре напротив ТЦ «Амбар»

В Самаре на Южном шоссе напротив ТЦ «Амбар» произошло ДТП со смертельным исходом. По предварительным данным, мужчина ехал на «Лада Гранта». По неустановленной причине он не справился с управлением и выехал на встречку и врезался в «Хендай». Водитель вазовской легковушки 
6 января 2019, 03:43
В Самаре горела стена двухэтажки на Садовой

В Самаре горела стена двухэтажки на Садовой

В областной столице тушили стену двухэтажного дома. Сигнал о возгорании поступил дежурному в ночь на 5 января. Оказалось, что на улице Садовой в Самарском районе губернского центра загорелась стена двухэтажки на площади 1 квадратный метр. На место событий выехали 14 
6 января 2019, 12:37
В Тольятти в ДТП пострадали двое взрослых и двухлетний ребенок

В Тольятти в ДТП пострадали двое взрослых и двухлетний ребенок

Накануне, 5 января, произошла серьезная авария в Центральном районе Тольятти. В 18:50 22-летний водитель ехал на автомобиле ZAZ Sens по Комсомольскому шоссе. Он не справился с управлением, его машина оказалась на встречной полосе и столкнулась с Chevrolet Cruze, которая двигалась 
6 января 2019, 12:21
Жуткое столкновение Opel и грузовика под Тольятти: двое погибли, пострадавший — в больнице

Жуткое столкновение Opel и грузовика под Тольятти: двое погибли, пострадавший — в больнице

В субботу, 5 января, в 17:19 дежурная смена спасателей ПСО Тольятти выехала на Санчелеевское шоссе. На повороте на село Нижнее Санчелеево лоб в лоб столкнулись иномарка Opel и грузовик DAF.

- На момент трагедии в салоне легкового автомобиля находились 3 
6 января 2019, 10:14
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх