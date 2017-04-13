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Тольяттинцы ополчились на рептилий
В "Паблике Тольятти" соцсети "ВКонтакте" рассказали, что сегодня местные спасатели вывезли в лес ужа с улицы Победы. Ползучему не повезло: запаниковали местные жители, увидев, по их словам, крупную змею. Виновником переполоха оказался уж длиной более метра. Очень упитанный и …
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13 апреля 2017, 06:24
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Невыносимая жестокость: в Тольятти школьники избили 13-летнюю девочку
Несовершеннолетняя жительница Тольятти стала жертвой сверстников. Происшествие случилось в понедельник, 10 апреля.
В скорую помощь обратилась мама 13-летней девочки, сообщив о многочисленных травмах дочери. Медики выехали на вызов в Центральный район города. У ребенка диагностировали черепно-мозговую травму, вывих плечевого сустава и …
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12 апреля 2017, 11:18
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В Тольятти школьники жестоко избили 13-летнюю девочку
В тольяттинскую больницу на скорой помощи доставили 13-летнюю девочку. У нее диагностирована черепно-мозговая травма, вывих, а также многочисленные ушибы. Якобы девочку избили ее сверстники. Пациентка рассказала, что два мальчика ее удерживали, а другая школьница била, передает 63.ru. Из больницы …
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12 апреля 2017, 02:35
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В Тольятти автовандалы устраивают танцы на крышах чужих машин
В группе "Происшествия Тольятти" соцсети "ВКонтакте" сообщили, что на днях в Автограде неизвестные злоумышленники "разбомбили ещё одну брошенную машину". На этот раз хулиганы основательно отыгрались на вполне приличной "Волге", причем с регистрационными номерами. На крыше машины, похоже, даже танцы устраивали. …
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12 апреля 2017, 06:00
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В Самаре водитель сбил на зебре мальчика и скрылся
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8 февраля 2017, 04:18
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В Сызрани 12-летний мальчик пытался покончить с собой
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4 февраля 2017, 05:30
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В Самарской области пропала 15-летняя девочка
В городе Октябрьск Самарской области пропала 15-летняя девочка Рычкова Валерия.
По предварительной информации, 11 января она ушла из своего дома. Предположительно может находиться в Тольятти и Жигулевске.
Приметы: рост 160 см., худощавого телосложения, волосы рыжего цвета, глаза голубые.
Была одета: …
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28 января 2017, 03:34
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В Тольятти пропали две девочки – 12 и 13 лет (есть фото)
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14 декабря 2016, 11:20
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В Чапаевске в ДТП пострадали 5 человек, среди них 6-летний мальчик
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27 октября 2016, 02:14
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Пропавший месяц назад подросток из Самары найден мертвым
Пропавший месяц назад подросток Михаил Г. найден мертвым, сообщает портал ПрогородСамара со ссылкой на поисковый отряд "Лиза Алерт". При этом никаких подробностей волонтеры не раскрывают. По словам дяди подростка, Михаил пропал в деревне Тимашево, туда он поехал к своему …
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22 октября 2016, 06:36
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В блогах: автоледи помогла мальчику - тольяттинец опубликовал видео
В Интернете набирает популярность запись с видеорегистратора, опубликованная в группе "Происшествия Тольятти" соцсети "ВКонтакте".
Местный житель стал свидетелем, как оживлённое шоссе перебегали мальчишки вне пешеходного перехода. Один из них (по всей видимости, самый маленький) не успел и остался …
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18 октября 2016, 11:23
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В Самаре пропавший 15-летний подросток вернулся домой
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1 октября 2016, 04:21