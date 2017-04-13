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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 11 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 11 апреля 2017г 
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Тольяттинцы ополчились на рептилий

Тольяттинцы ополчились на рептилий

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В скорую помощь обратилась мама 13-летней девочки, сообщив о многочисленных травмах дочери. Медики выехали на вызов в Центральный район города. У ребенка диагностировали черепно-мозговую травму, вывих плечевого сустава и 

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В Тольятти школьники жестоко избили 13-летнюю девочку

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В Тольятти автовандалы устраивают танцы на крышах чужих машин

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В Самаре водитель сбил на зебре мальчика и скрылся

В Самаре водитель сбил на зебре мальчика и скрылся

Полиция Самары разыскивает автомобилиста, который сбил ребенка и скрылся с места ДТП. Инцидент произошел на улице Майской в Кировском районе 6 февраля, примерно в 16:30.

Пострадавший – 9-летний мальчик. Ребенок получил травмы. По данным полицейских, автомобилист ехал от улицы Мирной в 

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В Сызрани 12-летний мальчик пытался покончить с собой

В Сызрани 12-летний мальчик пытался покончить с собой

В Сызрани 1 февраля пытался покончить с собой 12-летний мальчик. Попытку суицида удалось предотвратить родителям ребенка. Они вызвали «скорую», которая доставила его в горбольницу № 2 на Образцовской площадке. Оттуда сигнал о случившемся поступил в местную полицию.
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4 февраля 2017, 05:30
В Самарской области пропала 15-летняя девочка

В Самарской области пропала 15-летняя девочка

В городе Октябрьск Самарской области пропала 15-летняя девочка Рычкова Валерия.
По предварительной информации, 11 января она ушла из своего дома. Предположительно может находиться в Тольятти и Жигулевске.
Приметы: рост 160 см., худощавого телосложения, волосы рыжего цвета, глаза голубые.
Была одета: 
28 января 2017, 03:34
В Тольятти пропали две девочки – 12 и 13 лет (есть фото)

В Тольятти пропали две девочки – 12 и 13 лет (есть фото)

В полицию за помощью обратились родители двух девочек 2003 и 2004 годов рождения. Подростки ушли из дома в школу и до сих пор не вернулись, передает ГУ МВД по Самарской области.
 
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14 декабря 2016, 11:20
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В Чапаевске в ДТП пострадали 5 человек, среди них 6-летний мальчик

В среду, 26 октября, в Чапаевске произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. В 16 часов 10 минут на перекрестке улиц Кутузова и Люпаева столкнулись два автомобиля – вазовская «семерка» и «Лада Приора». Всего пострадали пятеро человек, сообщили в ГУ МВД 
27 октября 2016, 02:14
Пропавший месяц назад подросток из Самары найден мертвым

Пропавший месяц назад подросток из Самары найден мертвым

Пропавший месяц назад подросток Михаил Г. найден мертвым, сообщает портал ПрогородСамара со ссылкой на поисковый отряд "Лиза Алерт". При этом никаких подробностей волонтеры не раскрывают. По словам дяди подростка, Михаил пропал в деревне Тимашево, туда он поехал к своему 
22 октября 2016, 06:36
В блогах: автоледи помогла мальчику - тольяттинец опубликовал видео

В блогах: автоледи помогла мальчику - тольяттинец опубликовал видео

В Интернете набирает популярность запись с видеорегистратора, опубликованная в группе "Происшествия Тольятти" соцсети "ВКонтакте".

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18 октября 2016, 11:23
В Самаре пропавший 15-летний подросток вернулся домой

В Самаре пропавший 15-летний подросток вернулся домой

В Самаре нашелся 15-летний подросток, который пропал в прошедшую среду, передает ГУ МВД по Самарской области.
 
В полицию о пропаже сына заявила 42-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что утром 28 сентября он ушел из дома и не вернулся.
 

1 октября 2016, 04:21
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