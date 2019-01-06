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Мужчина погиб в ДТП в Самаре напротив ТЦ «Амбар»
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6 января 2019, 03:43
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В Самаре горела стена двухэтажки на Садовой
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6 января 2019, 12:37
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Жуткое столкновение Opel и грузовика под Тольятти: двое погибли, пострадавший — в больнице
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6 января 2019, 10:14
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Три человека погибли в страшном ДТП на трассе М-5 в Камышлинском районе
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5 января 2019, 02:44
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Невнимательная автоледи на «Мерседесе» спровоцировала серьезное ДТП на Безымянке
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4 января 2019, 04:02
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В Самаре на «зебре» сбили женщину и двух девочек на Каховской
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3 января 2019, 08:56
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Пришлось эвакуировать 50 человек В Самаре сегодня горел ТЦ "Московский"
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3 января 2019, 08:34