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В Самарской психиатрической больнице установят новое оборудование в душевых
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30 июля 2018, 11:59
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Семью с годовалым малышом, которая заблудилась в лесу под Сызранью, нашли по следам коляски
Под Сызранью в лесу около села Старая Рачейка гуляла семейная пара с годовалым ребенком. В какой-то момент супруги заблудились и мужчина позвонил спасателям. На поиски «потеряшек» отправились полицейские, бригада «скорой помощи», представители лесничества, поисково-спасательная служба города и пожарные.
Семья …
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30 июля 2018, 12:05
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В каких районах Самары самые большие очереди в детские сады
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27 июля 2018, 12:01
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Видео: в Новокуйбышевске троллейбус протаранил иномарку
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25 июля 2018, 03:47