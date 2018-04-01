Авария в Чапаевске: из-за лихача пострадала годовалая девочка Авария произошла вечером 29 марта в Чапаевске. 31-летний водитель на автомобиле «Nissan Navara» ехал по улице Дорожной со стороны Вокзальной. На одном из участков мужчина превысил скорость, не справился с управлением и после этого врезался в столб, а потом в …