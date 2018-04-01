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В жутком ДТП под Тольятти с «пятерки» срезало крышу
Вчера, 30 марта, неподалёку от Тольятти на автотрассе М-5 «Урал» в 10-15 километрах от села Зеленовка произошло крупное ДТП.
Как передают в паблике «Происшествия Тольятти» соцсети «ВКонтакте», причиной аварии могло стать слепящее солнца, которое на какие-то мгновения дезориентировало …
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31 марта 2018, 09:54
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Авария в Чапаевске: из-за лихача пострадала годовалая девочка
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30 марта 2018, 05:43
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В Самаре ищут лихачей, которые сбили молодую девушку и женщину
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29 марта 2018, 04:14
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Любительница быстрой езды устроила аварию в Чапаевске
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29 марта 2018, 02:25