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«Бункер S» Эфир передачи от 20 марта 2018г 
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Материалы по теме:

В жутком ДТП под Тольятти с «пятерки» срезало крышу

В жутком ДТП под Тольятти с «пятерки» срезало крышу

Вчера, 30 марта, неподалёку от Тольятти на автотрассе М-5 «Урал» в 10-15 километрах от села Зеленовка произошло крупное ДТП.
 
Как передают в паблике «Происшествия Тольятти» соцсети «ВКонтакте», причиной аварии могло стать слепящее солнца, которое на какие-то мгновения дезориентировало 
31 марта 2018, 09:54
Авария в Чапаевске: из-за лихача пострадала годовалая девочка

Авария в Чапаевске: из-за лихача пострадала годовалая девочка

Авария произошла вечером 29 марта в Чапаевске. 31-летний водитель на автомобиле «Nissan Navara» ехал по улице Дорожной со стороны Вокзальной. На одном из участков мужчина превысил скорость, не справился с управлением и после этого врезался в столб, а потом в 

30 марта 2018, 05:43
В Самаре ищут лихачей, которые сбили молодую девушку и женщину

В Самаре ищут лихачей, которые сбили молодую девушку и женщину

В Самаре ищут лихачей, которые сбили молодую девушку и женщину и скрылись с места происшествия. Оба ДТП произошли в центре города 28 марта с разницей всего в полчаса. Полицейские просят откликнуться очевидцев.
 
Первое ДТП случилось в Ленинском районе. 19 

29 марта 2018, 04:14
Любительница быстрой езды устроила аварию в Чапаевске

Любительница быстрой езды устроила аварию в Чапаевске

Столкновение двух легковушек произошло утром 28 марта в Чапаевске. Женщина за рулем вазовской «двенадцатой» ехала по трассе Самара - Пугачев – Энгельс - Волгоград со стороны областного центра. Несмотря на сильный снегопад, она шла с превышением скорости. Это и стало 

29 марта 2018, 02:25
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