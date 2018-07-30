В Жигулевске мотоциклист без прав врезался в УАЗ: пострадали двое … В воскресенье, 29 июля, произошла авария с пострадавшими в Жигулевске. В 08:40 34-летний мужчина ехал на мотоцикле «Десна» по трассе М-5 «Урал» со стороны Тольятти. По предварительной информации, на 962 километре трассы водитель не сумел выбрать безопасную скорость и нарушил