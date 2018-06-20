Купив лакомство «Ваня Маня», горожанка не узнала знакомый вкус.
Женщина в паблике «Черный список. Сызрань»
поведала о неудачной покупке мороженого в одном из магазине по улице Советской. Неоднократными заморозками-разморозками торговцы довели товар до состояния брака.
«Есть его невозможно. – негодует сызранка. - Сгущёнка каменная, мороженое не тает на солнце, а рассыпается, как песок, вкус ужасный. Сообщив об этом продавцам, они даже не возмутились, как будто так и надо, при этом добавили, что оно всё такое, как песок. Спросив о сроке годности и режиме хранения, последовало молчание»
Женщина удивляется, как можно так относиться к хранению продукта, которое является детским лакомством, и предупреждает жителей Сызрани быть осторожнее с покупкой мороженого, особенно для детей.
Пост не оставил сызранцев равнодушными - собрал более 50 комментариев и 4 тысячи просмотров. Мнения читателей разделились. Многие из них поддержали покупательницу. Некоторые отнеслись к ней критически.
Читаем комментарии (орфография сохранена - ТЕРРА):- Я вот хожу в одни и те же магазины и стараюсь с продавцами общаться. Всегда советуют, что можно брать, а что не стоит. А так лучше лишний раз проявлять бдительность, чтоб вас так не могли нахитрить.
- Она умышленно купила плохой товар, для чего???????? Чтоб написать в чёрный список????? Я не оправдываю ни магазин, ни продавцов........ Просто интересна её логика!!!!!!
- Счас прочитают наши сельские СМИ и вывесят на первые полосы вопиюще скандальную сенсационную новость о рассыпающемся мороженом.
- Эх, создал бы кто рейтинг местных магазинов, в котором бы местные жители ставили оценки, и это было на виду...
- Чему вы удивляетесь? Если я хочу поесть хорошее мороженное, я покупаю его дорогое, не дешевле 50 рублей, а чего вы ждете за 17 рублей? Они из порошкового молока делают, вот и получается как песок.