Чемпионат по поеданию шаурмы на скорость устроят в Сызрани В Сызрани впервые состоится городской чемпионат по поеданию шаурмы на скорость. Его проведут 27 июня в честь Дня молодежи в одном из торговых центров. Победитель получит сертификат на 2000 рублей. Им он сможет расплатиться еще за 16 порций шаурмы. Наградить …