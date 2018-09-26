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Под Сызранью легковушка рухнула в 6-метровый кювет
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26 сентября 2018, 03:55
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В Тольятти 17-летний парень на мопеде врезался в две иномарки
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26 сентября 2018, 02:18
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«За утечку приняли струю воды»: в Самаре реконструируют фонтан на Полевой
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26 сентября 2018, 01:54
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В Самаре иномарка сбила 11-летнюю девочку на Мяги
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26 сентября 2018, 12:54
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В шести районах Самарской области купировали очаги птичьего гриппа
В шести населенных пунктах Самарской области нашли птичий грипп. Как рассказали в региональном Россельхознадзоре, по результатам исследований Самарской областной ветеринарной лаборатории, «установлено присутствие РНК вируса гриппа типа А в патологическом материале домашней птицы».
Зараженные пернатые проживали в селе Пензино, …
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23 июля 2018, 12:41
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Самарские школьники досрочно уходят на каникулы
В Самаре школьников досрочно отпустят на каникулы. В гордепартамент образования пришло постановление главного санитарного врача с рекомендациями Минобрнауки закрыть образовательные учреждения на карантин. Причина — рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. Окончательное решение должно принять руководство каждой конкретной школы. Рекомендуемая длительность …
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22 марта 2018, 04:40
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Как находить опасную еду и болезни через смартфон, придумали ученые в Самаре
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15 марта 2018, 11:09
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Как самарцам пережить грипп и сохранить здоровье
Мы часто противопоставляем ОРВИ и грипп, хотя грипп – это тоже острая респираторная вирусная инфекция. Правда, наиболее опасная и протекающая тяжело, чаще других ОРВИ вызывающая осложнения. Более того, грипп может представлять угрозу жизни!
Об особенностях гриппа и мерах профилактики рассказывает заведующая …
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9 февраля 2018, 11:21
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В США могут ввести маркировку кофе как продукта, вызывающего рак
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2 февраля 2018, 06:55
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Российские туристы стали чаще приезжать из путешествий с инфекциями
Российские туристы стали чаще «привозить» из путешествий различные заболевания. Число инфицированных соотечественников, пересекающих госграницу, по сравнению с 2014 годом, выросло в три раза. В конкретном выражении цифра составила 3 тысячи человек, сообщают «Известия» со ссылкой на данные Роспотребнадзора.
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26 января 2018, 10:01
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11 тысяч самарцев заболели ОРВИ
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10 октября 2017, 01:21
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Заражение началось: заболеваемость самарцев ОРВИ выросла на 30%
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20 сентября 2017, 08:02