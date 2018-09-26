В Самаре уже второй месяц растет заболеваемость ОРВИ. По данным Роспотребнадзора, с 2 по 9 октября в Самарской области зарегистрировано 11 с половиной тысяч случаев ОРВИ и гриппа. Почти половина из них выявлена в Самаре - 6300. На каждые 10 …