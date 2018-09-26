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«Бункер S» Эфир передачи от 25.09.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 25.09.2018 
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Материалы по теме:

Под Сызранью легковушка рухнула в 6-метровый кювет

Под Сызранью легковушка рухнула в 6-метровый кювет

25 сентября под Сызранью произошло ДТП, в котором пострадали четыре человека. Около 5 часов утра 28-летний водитель за рулем «Лады Ларгус» ехал по трассе М-5. В районе Новоспасского легковушка приблизилась к участку, на котором шли дорожные работы. В какой-то момент 
26 сентября 2018, 03:55
В Тольятти 17-летний парень на мопеде врезался в две иномарки

В Тольятти 17-летний парень на мопеде врезался в две иномарки

Во вторник, 25 сентября, в 15:30 произошла крупная авария в Тольятти. По данным ГИБДД, 17-летний парень ехал на своем мопеде Storm Cross по жилой зоне улицы Железнодорожной в сторону Никонова. Молодой человек не смог держаться на безопасной дистанции от двигавшегося 
26 сентября 2018, 02:18
«За утечку приняли струю воды»: в Самаре реконструируют фонтан на Полевой

«За утечку приняли струю воды»: в Самаре реконструируют фонтан на Полевой

Коммунальщики рассказали, почему произошло затопление двора дома № 54 на улице Полевой. Напомним, что на этой территории был установлен фонтан «Древо Жизни» в честь самарского водопровода. Через некоторое время местные жители пожаловались на воду, которая растеклась по двору и загораживала 
26 сентября 2018, 01:54
В Самаре иномарка сбила 11-летнюю девочку на Мяги

В Самаре иномарка сбила 11-летнюю девочку на Мяги

Во вторник, 25 сентября, в Самаре произошла авария, в которой пострадал пешеход. В 17:00 47-летний водитель ехал на иномарке Chevrolet Cruze по улице Мяги в направлении Гагарина. По пути мужчина сбил 11-летнюю девочку, которая без взрослых переходила дорогу в неустановленном 
26 сентября 2018, 12:54
В шести районах Самарской области купировали очаги птичьего гриппа

В шести районах Самарской области купировали очаги птичьего гриппа

В шести населенных пунктах Самарской области нашли птичий грипп. Как рассказали в региональном Россельхознадзоре, по результатам исследований Самарской областной ветеринарной лаборатории, «установлено присутствие РНК вируса гриппа типа А в патологическом материале домашней птицы».

Зараженные пернатые проживали в селе Пензино, 
23 июля 2018, 12:41
Самарские школьники досрочно уходят на каникулы

Самарские школьники досрочно уходят на каникулы

В Самаре школьников досрочно отпустят на каникулы. В гордепартамент образования пришло постановление главного санитарного врача с рекомендациями Минобрнауки закрыть образовательные учреждения на карантин. Причина — рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. Окончательное решение должно принять руководство каждой конкретной школы. Рекомендуемая длительность 

22 марта 2018, 04:40
Как находить опасную еду и болезни через смартфон, придумали ученые в Самаре

Как находить опасную еду и болезни через смартфон, придумали ученые в Самаре

В Самаре ученые создали устройство, которое поможет выявлять опасную для здоровья еду и 
15 марта 2018, 11:09
Как самарцам пережить грипп и сохранить здоровье

Как самарцам пережить грипп и сохранить здоровье

Мы часто противопоставляем ОРВИ и грипп, хотя грипп – это тоже острая респираторная вирусная инфекция. Правда, наиболее опасная и протекающая тяжело, чаще других ОРВИ вызывающая осложнения. Более того, грипп может представлять угрозу жизни!

Об особенностях гриппа и мерах профилактики рассказывает заведующая 

9 февраля 2018, 11:21
В США могут ввести маркировку кофе как продукта, вызывающего рак

В США могут ввести маркировку кофе как продукта, вызывающего рак

В американских кофейнях могут ввести новые правила: обязать места общепита предупреждать своих гостей о наличии в кофе канцерогена акриламида.

В одном из судов Калифорнии как раз рассматривается иск на эту тему. Его подал Совет по образованию и изучению токсичных 
2 февраля 2018, 06:55
Российские туристы стали чаще приезжать из путешествий с инфекциями

Российские туристы стали чаще приезжать из путешествий с инфекциями

Российские туристы стали чаще «привозить» из путешествий различные заболевания. Число инфицированных соотечественников, пересекающих госграницу, по сравнению с 2014 годом, выросло в три раза. В конкретном выражении цифра составила 3 тысячи человек, сообщают «Известия» со ссылкой на данные Роспотребнадзора.
26 января 2018, 10:01
11 тысяч самарцев заболели ОРВИ

11 тысяч самарцев заболели ОРВИ

В Самаре уже второй месяц растет заболеваемость ОРВИ. По данным Роспотребнадзора, с 2 по 9 октября в Самарской области зарегистрировано 11 с половиной тысяч случаев ОРВИ и гриппа. Почти половина из них выявлена в Самаре - 6300. На каждые 10 
10 октября 2017, 01:21
Заражение началось: заболеваемость самарцев ОРВИ выросла на 30%

Заражение началось: заболеваемость самарцев ОРВИ выросла на 30%

В Самарской области за неделю с 11 по 17 сентября почти на 30 процентов выросла заболеваемость ОРВИ, информирует региональный Роспотребнадзор. По данным мониторинга ведомства, в указанный период было зарегистрировано 8,5 тысячи случаев заражения. Из них около 5 тысяч - в 
20 сентября 2017, 08:02
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