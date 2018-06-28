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О сильном ветре до конца дня предупредило МЧС самарцев
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28 июня 2018, 04:13
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Как жара после холодной весны отразится на урожае?
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27 июня 2018, 04:23
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Грозы и сильный ветер вернулись в Самарскую область
В Самарской области стало жара немного спала и прошел дождь. По словам очевидцев, под Сызранью накануне выпал град. До конца дня 27 июня местами возможны грозы и северный ветер до 20 метров в секунду, сообщили в ГУ МЧС России …
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27 июня 2018, 09:50
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Штормовое предупреждение от МЧС: усиление ветра ожидается в Самаре
Областное управление МЧС распространило штормовое предупреждение. По данным Приволжского УГМС, в ближайшее время ожидается усиление ветра. Порывы могут достигать 15-20 метров в секунду с сохранением до конца вечера 26 июня.
«Неблагоприятные метеоусловия могут послужить причиной возникновения чрезвычайных происшествий: обрывов линий электропередач, …
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26 июня 2018, 06:05
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В блогах: «Обратился к работодателю по поводу невыносимой жары в цехе»
В сообществе «Рабочие АВТОВАЗа» соцсети "ВКонтакте" жалуются на высокую температуру в помещениях. «Официально обратился к работодателю с заявлением по поводу невыносимой жары в цехе. Если у меня случится тепловой удар на рабочем месте, то оформлю это как производственную травму …
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26 июня 2018, 06:51
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Сколько продержится жара в Самарской области
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25 июня 2018, 05:01
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Водителю «Лады» стало плохо из-за жары в Тольятти, и машина влетела в столб
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25 июня 2018, 03:45