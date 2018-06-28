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Материалы по теме:

О сильном ветре до конца дня предупредило МЧС самарцев

О сильном ветре до конца дня предупредило МЧС самарцев

В Самарской области региональное управление МЧС разослало предупреждение об усилении ветра. Он будет дуть в северо-западном направлении, возможны порывы до 20 метров в секунду, с сохранением до конца дня и вечером 28 июня, передают спасатели со ссылкой на прогноз синоптиков. 

28 июня 2018, 04:13
Как жара после холодной весны отразится на урожае?

Как жара после холодной весны отразится на урожае?

Жара в Самарской области продержится как минимум до конца недели. Такая погода уже начала вызывать беспокойство местных аграриев. О засухе, конечно, пока говорить рано, но если так и дальше пойдет, урожай зерновых может оказаться под угрозой.

В прошлом году 
27 июня 2018, 04:23
Грозы и сильный ветер вернулись в Самарскую область

Грозы и сильный ветер вернулись в Самарскую область

В Самарской области стало жара немного спала и прошел дождь. По словам очевидцев, под Сызранью накануне выпал град. До конца дня 27 июня местами возможны грозы и северный ветер до 20 метров в секунду, сообщили в ГУ МЧС России 
27 июня 2018, 09:50
Штормовое предупреждение от МЧС: усиление ветра ожидается в Самаре

Штормовое предупреждение от МЧС: усиление ветра ожидается в Самаре

Областное управление МЧС распространило штормовое предупреждение. По данным Приволжского УГМС, в ближайшее время ожидается усиление ветра. Порывы могут достигать 15-20 метров в секунду с сохранением до конца вечера 26 июня.

«Неблагоприятные метеоусловия могут послужить причиной возникновения чрезвычайных происшествий: обрывов линий электропередач, 

26 июня 2018, 06:05
В блогах: «Обратился к работодателю по поводу невыносимой жары в цехе»

В блогах: «Обратился к работодателю по поводу невыносимой жары в цехе»

В сообществе «Рабочие АВТОВАЗа» соцсети "ВКонтакте" жалуются на высокую температуру в помещениях. «Официально обратился к работодателю с заявлением по поводу невыносимой жары в цехе. Если у меня случится тепловой удар на рабочем месте, то оформлю это как производственную травму 
26 июня 2018, 06:51
Сколько продержится жара в Самарской области

Сколько продержится жара в Самарской области

Такая жара, как сегодня днем, когда даже в тени столбика термометра выше +30 градусов по Цельсию, сохранится в Самаре некоторое время. Дождей пока не обещают. В связи с этим МЧС просит всех жителей региона быть предельно осторожными на солнце. Желательно 
25 июня 2018, 05:01
Водителю «Лады» стало плохо из-за жары в Тольятти, и машина влетела в столб

Водителю «Лады» стало плохо из-за жары в Тольятти, и машина влетела в столб

На смену прохладной погоде в Самарскую область пришла сильнейшая жара. В ближайшие дни столбики термометров будут колебаться в пределах 30-35-градусов выше нуля. Медики и спасатели советуют избегать больших нагрузок. Предельно осторожными надо быть и за рулем.

Жара уже спровоцировала 
25 июня 2018, 03:45
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