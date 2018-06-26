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В блогах: «Кому помешала парковка?»
Журналист Андрей Шмуров пишет у себя на странице в соцсети "Фейсбук": "Всего два видео в Сети, проверка Следственного комитета и прокуратуры, и вот бизнесмены на эвакуаторах ездят в сопровождении машины ГИБДД. Заодно бы хотелось знать, а зачем на Агибалова …
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26 июня 2018, 10:00
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В блогах: «Авария на многострадальном перекрестке»
Блогер Дмитрий Ширяев в "ЖЖ"-сообществе "Самарский край" сообщает об очередном ДТП с участием 4 машин на Мехзаводе. "Когда-то, когда деревья были выше, а сахар слаще, на Мехзавод, в сторону 10 и 11 кварталов, можно было заехать с трех съездов. …
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26 июня 2018, 09:44
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В блогах: новая история о футбольных приключениях в Самаре
Блогер inst_ru в "ЖЖ"-сообществе samara_ru поделился забавной околофутбольной историей. "Я сейчас работаю в гостинице, - пишет автор. - Принимаем гостей со всего мира. 21 июня в Самаре состоялся матч Австралия - Дания. И тут поздно вечером заезжает новая гостья …
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26 июня 2018, 09:40
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Сколько продержится жара в Самарской области
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25 июня 2018, 05:01
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Водителю «Лады» стало плохо из-за жары в Тольятти, и машина влетела в столб
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25 июня 2018, 03:45
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Спасатели предупредили о слишком холодной воде на пляжах Самары
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25 июня 2018, 02:42
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В блогах: «Кто доживет до пенсии?»
Блогер Антон Рубин в "ЖЖ"-сообществе samara_ru рефлексирует по поводу пенсионной реформы: «64 целых 34 сотых. Это в годах. Средняя продолжительность жизни мужчин в Самарской области. Это значит, что среднестатистический мужик не доживет до пенсии никогда. Никогда не отдохнет, не …
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23 июня 2018, 07:43
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Жара до +33 придет в выходные в Самару
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21 июня 2018, 01:15