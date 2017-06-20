Скандал в Нефтегорском районе. Следственный комитет региона возбудил уголовное дело по статье "получение взятки" в отношении нынешнего главы района Владимира Корнева. По версии следствия, в 2010 году подозреваемый, который на тот момент был заместителем главы, получил взятку в виде квартиры за помощь строительной компании в получении разрешения на возведение многоэтажки в поселке Нефтегорск. Стоимость жилья, которое досталось чиновнику более 700 тысяч рублей. Сам Корнев дал признательные показания. Мера пресечения не избиралась.
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