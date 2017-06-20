В Самаре парень проткнул возлюбленную шампуром В одну из самарских больниц была госпитализирована девушка, которую пытались зарезать шампуром. Она была ранена в область груди. По подозрению в совершении преступления полицейские задержали 26-летнего мужчину. По данным силовиков, подозреваемый и его жертва были близки. Во время отдыха во …