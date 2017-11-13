Выйдя из мест лишения свободы, через сутки житель Самары вновь стал фигурантом уголовного дела. 37-летний мужчина, отбывший наказание за разбойное нападение, вышел на свободу и почти сразу стал подозреваемым в совершении грабежа. Преступление было совершено на улице Ново-Вокзальной.
«Около часа ночи 22-летняя владелица иномарки, припаркованной во дворе дома на улице Ново-Вокзальной, услышала звук сработавшей автомобильной сигнализации и вместе с мужем выбежала на улицу. Подойдя к автомобилю, супружеская пара увидела в салоне незнакомого мужчину. Тот, не обращая внимания на сработавшую сигнализацию, складывал вещи хозяйки автотранспорта в пакет. Мужчина же, схватив свою добычу, убежал», - сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Получив эти сведения, полицейские начали объезд территории около места преступления. Мужчину, приметы которого совпадали с описанием автограбителя, заметили около круглосуточного магазина. Потерпевшие узнали его, и подозреваемого задержали. Уголовное дело заведено по статье «Грабеж» (ч. 1, ст. 161 УК РФ).
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