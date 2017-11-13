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В Сызрани капитан теплохода подверг пассажиров риску

В Сызрани капитан теплохода подверг пассажиров риску

В Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении капитана теплохода. Инцидент произошел летом. По данным силовиков, капитан взял на борт судна на часовую прогулку по Волге слишком много пассажиров – более 100 человек. Среди них были дети. Таким образом, была 

8 ноября 2017, 10:09
В Самаре слесарь с похмелья превратился в грабителя

В Самаре слесарь с похмелья превратился в грабителя

В Самаре полицейские возбудили уголовное дело по статье «Грабеж». Подозреваемый – 41-летний слесарь. Преступление было совершено в Промышленном районе. Судя по всему, налетчик был с похмелья. По сообщению силовиков, в магазин зашел мужчина и потребовал у продавщицы рюмку с алкоголем, 

7 ноября 2017, 03:20
Екатерина Пузикова вышла на свободу

Екатерина Пузикова вышла на свободу

Сегодня вдова известного самарского банкира Дмитрия Пузикова Екатерина вышла на свободу. Она находилась в тольяттинском СИЗО №4. Как уже рассказывала "ТЕРРА", девушку подозревали в том, что она отравила своего мужа таллием. Судебные разбирательства по этому делу длились пять лет. Во 
3 ноября 2017, 07:56
Подходит к концу расследование уголовного дела в отношении экс-директора гимназии №1

Подходит к концу расследование уголовного дела в отношении экс-директора гимназии №1

На финальной стадии находится расследование другого уголовного дела - в отношении бывшего директора гимназии №1 Любови Картамышевой. Напомним, ее обвиняют в получении взятки в 800 тысяч рублей за перевод в подведомственное ей учреждение двоих детей.
Картамышева своей вины не признает, 

25 октября 2017, 06:07
Завершилось предварительное расследование громкого уголовного дела по факту сговора и коммерческого подкупа

Завершилось предварительное расследование громкого уголовного дела по факту сговора и коммерческого подкупа

Завершилось предварительное расследование громкого уголовного дела по факту сговора и коммерческого подкупа при проведении торгов на обслуживание медицинского оборудования в больницах Самары. На кону тогда было 4 млрд рублей. Фигурантами этого дела стали зам министра здравоохранения региона Альберт Навасардян, директор 

25 октября 2017, 06:05
В Самаре совершен налет на банк, похищено более миллиона рублей

В Самаре совершен налет на банк, похищено более миллиона рублей

Самарские полицейские ищут преступников, ограбивших банк на улице Гагарина, сообщили сегодня в ГУ МВД России по Самарской области. Похищено более одного миллиона рублей. Преступление было совершено в понедельник, 25 сентября, примерно в 9:15. Уголовное дело возбуждено по статье «грабеж». В 

28 сентября 2017, 05:20
Житель села Березовый Гай ограбил магазин с помощью пневматического пистолета

Житель села Березовый Гай ограбил магазин с помощью пневматического пистолета

Продавец магазина в Волжском районе обратился в полицию с заявлением, что под угрозой предмета, похожего на пистолет, у него похитили выручку. Сотрудники правоохранительных органов установили приметы напавшего и в результате оперативных мероприятий выяснили, что к преступлению может быть причастен один 

4 сентября 2017, 11:12
В Тольятти ищут грабителей с портфелем денег

В Тольятти ищут грабителей с портфелем денег

Тольяттинские полицейские разыскивают преступников, отнявших на улице портфель с деньгами у 34-летнего мужчины. Инцидент произошел во дворе на улице Степана Разина. По данным силовиков, нападавших было трое. Лица были скрыты масками. Как минимум у одного был предмет, похожий на пистолет, 

23 августа 2017, 11:30
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