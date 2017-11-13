Екатерина Пузикова вышла на свободу Сегодня вдова известного самарского банкира Дмитрия Пузикова Екатерина вышла на свободу. Она находилась в тольяттинском СИЗО №4. Как уже рассказывала "ТЕРРА", девушку подозревали в том, что она отравила своего мужа таллием. Судебные разбирательства по этому делу длились пять лет. Во …