Мужчина на снегоходе «выбил» с дороги пикап в Самарской области 6 марта авария произошла в Приволжском районе Самарской области. Примерно в 16:30 32-летний мужчина на снегоходе «Тайга» выезжал с прилегающей территории на главную дорогу. По правилам, он должен был пропустить едущий по трассе транспорт, но сельчанин этого не сделал. В …