Сегодня, 9 марта, рано утром в Самарской области на автотрассе Самара-Бугуруслан произошло ДТП со смертельным исходом
По неустановленной пока причине, на 81 километре дороги лоб-в-лоб столкнулись ВАЗ-2107 и ВАЗ-2112.
В больницу после столкновения двух вазовских легковушек доставили обоих водителей и одну пассажира. Ещё одна пассажирка из «семёрки» скончалась на месте.
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Полицейские выясняют подробности смертельного ДТП, случившегося в Кинель-Черкасском районе Самарской области. Трагедия произошла в 19:30 6 марта на 81 километре трассы «Самара-Бугуруслан». При невыясненных обстоятельствах там столкнулись ВАЗ 2112 и ВАЗ 2107. От удара погибла пассажирка «семерки». Травмы получили оба …
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