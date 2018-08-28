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Материалы по теме:

Речной транспорт в Самаре переходит на осеннее расписание

Речной транспорт в Самаре переходит на осеннее расписание

С понедельника, 3 сентября, самарский речной транспорт будет ходить по осеннему расписанию. Как сообщили в Самарском речном пассажирском предприятии, изменится расписание судов нескольких маршрутов, а именно  Поляна Фрунзе - Подгоры, Самара - Зольное, Самара - Винновка, Осипенко - Гаврилова поляна 
28 августа 2018, 02:49
Подача электричества на «Самара Арену» возобновлена

Подача электричества на «Самара Арену» возобновлена

Подача электричества на стадион «Самара Арена» возобновлена. Об этом «ТЕРРЕ» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Решение о восстановлении электроснабжения принято в связи с высокой социальной значимостью объекта и необходимостью проведения там футбольного матча между «Крыльями Советов» и махачкалинским «Анжи».

Напомним, об 

28 августа 2018, 02:33
В Самаре автоледи на джипе сбила двух пешеходов

В Самаре автоледи на джипе сбила двух пешеходов

В понедельник, 27 августа, в Самаре произошла авария, в которой пострадали два пешехода. В 14:15 45-летняя автоледи ехала на автомобиле JEEP по проспекту Кирова в направлении улицы Стара-Загора. По пути автомобилистка сбила 19-летнюю девушку и 30-летнего мужчину, которые пересекали проспект 
28 августа 2018, 01:59
В Самаре гинеколога обвиняют в гибели матери новорожденных тройняшек

В Самаре гинеколога обвиняют в гибели матери новорожденных тройняшек

В Самаре завершено расследование уголовного дела в отношении акушера-гинеколога, которого обвиняют в причинении смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения своих обязанностей.

Еще 21 апреля 2016 года в одну из больниц областной столицы привезли женщину, которая находилась на 31-32 неделях 
28 августа 2018, 01:32
В блогах: работникам АвтоВАЗа выдали стальные кеды

В блогах: работникам АвтоВАЗа выдали стальные кеды

В паблике "Рабочие АвтоВАЗа" соцсети "ВКонтакте" поведали, что работники цехов начали получать спецобувь нового образца, с современным дизайном и защитой от травм. До сих пор рабочим волжского автогиганта выдавали классическую советскую спецобувь типа «прощай, молодость» (тяжелые черные ботинки из 
21 августа 2018, 10:08
На «АвтоВАЗе» начался выпуск обновленной LADA Granta

На «АвтоВАЗе» начался выпуск обновленной LADA Granta

Тольяттинский «АвтоВАЗ» начал производство нового семейства Lada Granta, у автомобилей которого предусмотрено четыре типа кузова - седан, хетчбэк, лифтбэк и универсал. Премьерный показ запланирован на конец августа, новинку покажут на Московском международном автосалоне. Измененная Lada Granta отличается новой передней частью 
14 августа 2018, 03:52
Голосование: выбери свою

Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"

ТРК «ТЕРРА» и радиостанция DFM в Самаре запускают финальный этап конкурса "Мисс Бикини". Почти три десятка девушек прислали нам свои фотографии. Имя победительницы зависит от вас! Отдайте свой голос за ту участницу, которая вам нравится больше всего. 

Голосование будет 
13 августа 2018, 11:37
Более 199 270 автомобилей продал АВТОВАЗ в этом году

Более 199 270 автомобилей продал АВТОВАЗ в этом году

Первый зампред Комитета Госдумы по экономической политике и промышленности, первый вице-президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев прокомментировал результаты работы АВТОВАЗа в первом полугодии. Напомним, бренд LADA достиг самой высокой доли на российском рынке легковых автомобилей за последние семь лет.
3 августа 2018, 02:40
В блогах: На проходных

В блогах: На проходных "АвтоВАЗа" стоят мощные мистики?

В паблике "Рабочие АвтоВАЗа" соцсети "Вконтакте" показали, как формально на заводской проходной исполняют свои обязанности контролеры.

"Воруй - не хочу. Тяп-ляп - следующий. Тяп-ляп - следующий. И вот весь процесс. Мужик почти не дотрагивается до рабочих. Зато всем 
30 июля 2018, 10:21
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