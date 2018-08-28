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Речной транспорт в Самаре переходит на осеннее расписание
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28 августа 2018, 02:49
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Подача электричества на «Самара Арену» возобновлена
Подача электричества на стадион «Самара Арена» возобновлена. Об этом «ТЕРРЕ» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Решение о восстановлении электроснабжения принято в связи с высокой социальной значимостью объекта и необходимостью проведения там футбольного матча между «Крыльями Советов» и махачкалинским «Анжи».
Напомним, об …
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28 августа 2018, 02:33
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В Самаре автоледи на джипе сбила двух пешеходов
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28 августа 2018, 01:59
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В Самаре гинеколога обвиняют в гибели матери новорожденных тройняшек
В Самаре завершено расследование уголовного дела в отношении акушера-гинеколога, которого обвиняют в причинении смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения своих обязанностей.
Еще 21 апреля 2016 года в одну из больниц областной столицы привезли женщину, которая находилась на 31-32 неделях …
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28 августа 2018, 01:32
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В блогах: работникам АвтоВАЗа выдали стальные кеды
В паблике "Рабочие АвтоВАЗа" соцсети "ВКонтакте" поведали, что работники цехов начали получать спецобувь нового образца, с современным дизайном и защитой от травм. До сих пор рабочим волжского автогиганта выдавали классическую советскую спецобувь типа «прощай, молодость» (тяжелые черные ботинки из …
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21 августа 2018, 10:08
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На «АвтоВАЗе» начался выпуск обновленной LADA Granta
Тольяттинский «АвтоВАЗ» начал производство нового семейства Lada Granta, у автомобилей которого предусмотрено четыре типа кузова - седан, хетчбэк, лифтбэк и универсал. Премьерный показ запланирован на конец августа, новинку покажут на Московском международном автосалоне. Измененная Lada Granta отличается новой передней частью …
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14 августа 2018, 03:52
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Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"
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13 августа 2018, 11:37
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Более 199 270 автомобилей продал АВТОВАЗ в этом году
Первый зампред Комитета Госдумы по экономической политике и промышленности, первый вице-президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев прокомментировал результаты работы АВТОВАЗа в первом полугодии. Напомним, бренд LADA достиг самой высокой доли на российском рынке легковых автомобилей за последние семь лет.
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3 августа 2018, 02:40
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В блогах: На проходных "АвтоВАЗа" стоят мощные мистики?
В паблике "Рабочие АвтоВАЗа" соцсети "Вконтакте" показали, как формально на заводской проходной исполняют свои обязанности контролеры.
"Воруй - не хочу. Тяп-ляп - следующий. Тяп-ляп - следующий. И вот весь процесс. Мужик почти не дотрагивается до рабочих. Зато всем …
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30 июля 2018, 10:21