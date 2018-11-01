5
30
35
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 30.10.2018  
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 30.10.2018  
Все видео

Материалы по теме:

В блогах: в Самаре снесли ДК

В блогах: в Самаре снесли ДК "Мир". Теперь там "воткнут" ТЦ "Кирыч"?

Блогер Александр Жоголев поведал про печальную судьбу бывшего самарского Дома культуры "Мир" на Заводском шоссе.

"Долго наблюдал я за этим ДК, построенным в 1953 году. Всё искренне надеялся, что отреставрируют здание, - пишет автор. - И вот на 
1 ноября 2018, 05:13
В блогах: Агутин «насыпал соль на рану» жителям Тольятти

В блогах: Агутин «насыпал соль на рану» жителям Тольятти

Неслабое виртуальное переживание среди тольяттинцев спровоцировал в Instagram известный певец и музыкант Леонид Агутин. Вчера, 31 октября, он выступал в Автограде. А перед концертом разместил на своей страничке, казалось бы, безобидное фото. «Вечереет. На закате. Подбираемся к Тольятти…» - 
1 ноября 2018, 05:06
В Самаре трех адвокатов будут судить за передачу взятки и мошенничество

В Самаре трех адвокатов будут судить за передачу взятки и мошенничество

В суд Октябрьского района направлено уголовное дело в отношении трех членов некоммерческого партнерства коллегии адвокатов Самарской области «Дэ-юре» и ПАСО СОКА. В зависимости от роли каждого их подозревают в посредничестве во взяточничестве и мошенничестве.

По версии следствия, в 2015 
1 ноября 2018, 04:59
В Самаре пустили дополнительный рейс по маршруту №61

В Самаре пустили дополнительный рейс по маршруту №61

В Самаре по просьбам жителей домов по улице Солнечной изменилось расписание автобуса №61. До 9 ноября в тестовом режиме организован дополнительный утренний рейс. Автобус будет выезжать в 06:00 от остановки «Улица XXII Партсъезда». Он будет двигаться в сторону «ТЦ «Колизей», 
1 ноября 2018, 04:36
В Самарской области школы получат 41 новый автобус

В Самарской области школы получат 41 новый автобус

Автопарки школ в Самарской области пополнились: для учеников губернии закуплен 41 новый автобус за счет регионального бюджета. Кроме того, до конца года в образовательные учреждения запланирована поставка 27 автобусов, но уже за счет федеральной казны.

30 октября школы получили 
1 ноября 2018, 03:11
«АвтоВАЗ» объявил о новых кадровых рокировках

«АвтоВАЗ» объявил о новых кадровых рокировках

Стало известно о новых кадровых решениях на тольяттинском «АвтоВАЗе». С 1 ноября на должность вице-президента ПАО «АВТОВАЗ» по производству автомобилей назначается Михаил Рябов, генеральный директор «LADA Ижевский автомобильный завод». Николай Строков переходит на должность вице-президента компании по производству автокомпонентов. Директор 
31 октября 2018, 10:11
Две модели LADA попали в ТОП-100 самых продаваемых автомобилей в Европе

Две модели LADA попали в ТОП-100 самых продаваемых автомобилей в Европе

Две модели LADA попали в ТОП-100 самых продаваемых автомобилей в Европе за первые шесть месяцев этого года. Результаты мониторинга опубликовал зарубежный портал focus2move. Vesta заняла 49-е место с показателем 82 тысячи 794 штуки. Тольяттинской модели удалось опередить такие машины, 
30 октября 2018, 11:11
В блогах: тольяттинец рассказал, как его отец попал в историю

В блогах: тольяттинец рассказал, как его отец попал в историю "АВТОВАЗа"

Тольяттинец Михаил Арсентьев рассказал, как его отец попал в историю "АВТОВАЗа". "Он участвовал в подготовке производства ВАЗ-21099, который начал выпускаться в 1990 году. Фамилии всех людей, причастных к событию, нанесли на кузов первой модели - она хранится в музее 
24 октября 2018, 07:53
В блогах: на АвтоВАЗе таинственный майнер два года фармил биткойны на электричестве автозавода

В блогах: на АвтоВАЗе таинственный майнер два года фармил биткойны на электричестве автозавода

В паблике "Рабочие АвтоВАЗа" соцсети "ВКонтакте" поведали про таинственного майнера, который два года фармил биткойны на электричестве автозавода. И майнил весьма успешно - злоумышленнику удалось спрятать и запитать ферму в электрических шкафах 19-го зала управления конвейерами. Заводская служба безопасности 
17 октября 2018, 10:55
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх