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В блогах: в Самаре снесли ДК "Мир". Теперь там "воткнут" ТЦ "Кирыч"?
Блогер Александр Жоголев поведал про печальную судьбу бывшего самарского Дома культуры "Мир" на Заводском шоссе.
"Долго наблюдал я за этим ДК, построенным в 1953 году. Всё искренне надеялся, что отреставрируют здание, - пишет автор. - И вот на …
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1 ноября 2018, 05:13
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В блогах: Агутин «насыпал соль на рану» жителям Тольятти
Неслабое виртуальное переживание среди тольяттинцев спровоцировал в Instagram известный певец и музыкант Леонид Агутин. Вчера, 31 октября, он выступал в Автограде. А перед концертом разместил на своей страничке, казалось бы, безобидное фото. «Вечереет. На закате. Подбираемся к Тольятти…» - …
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1 ноября 2018, 05:06
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В Самаре трех адвокатов будут судить за передачу взятки и мошенничество
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1 ноября 2018, 04:59
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В Самаре пустили дополнительный рейс по маршруту №61
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1 ноября 2018, 04:36
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В Самарской области школы получат 41 новый автобус
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1 ноября 2018, 03:11
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«АвтоВАЗ» объявил о новых кадровых рокировках
Стало известно о новых кадровых решениях на тольяттинском «АвтоВАЗе». С 1 ноября на должность вице-президента ПАО «АВТОВАЗ» по производству автомобилей назначается Михаил Рябов, генеральный директор «LADA Ижевский автомобильный завод». Николай Строков переходит на должность вице-президента компании по производству автокомпонентов. Директор …
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31 октября 2018, 10:11
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Две модели LADA попали в ТОП-100 самых продаваемых автомобилей в Европе
Две модели LADA попали в ТОП-100 самых продаваемых автомобилей в Европе за первые шесть месяцев этого года. Результаты мониторинга опубликовал зарубежный портал focus2move. Vesta заняла 49-е место с показателем 82 тысячи 794 штуки. Тольяттинской модели удалось опередить такие машины, …
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30 октября 2018, 11:11
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В блогах: тольяттинец рассказал, как его отец попал в историю "АВТОВАЗа"
Тольяттинец Михаил Арсентьев рассказал, как его отец попал в историю "АВТОВАЗа". "Он участвовал в подготовке производства ВАЗ-21099, который начал выпускаться в 1990 году. Фамилии всех людей, причастных к событию, нанесли на кузов первой модели - она хранится в музее …
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24 октября 2018, 07:53
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В блогах: на АвтоВАЗе таинственный майнер два года фармил биткойны на электричестве автозавода
В паблике "Рабочие АвтоВАЗа" соцсети "ВКонтакте" поведали про таинственного майнера, который два года фармил биткойны на электричестве автозавода. И майнил весьма успешно - злоумышленнику удалось спрятать и запитать ферму в электрических шкафах 19-го зала управления конвейерами. Заводская служба безопасности …
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17 октября 2018, 10:55