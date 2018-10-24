|
В Самаре рассказали о перспективах «Лидеров России»
Получить миллион рублей на образование и возможность в течение года бесплатно консультироваться по всем карьерным вопросам с топ-менеджерами крупнейших компаний и выдающимися государственными деятелями страны. Такой по-настоящему бесценный объем знаний и опыт получат победители второго всероссийского конкурса управленцев "Лидеры России". …
|
24 октября 2018, 10:07
|
Антимонопольщики возбудили дело в отношении главы Самары и ряда чиновников
Управление ФАС по Самарской области возбудило дело в отношении главы Самары, департаментов управления имуществом и транспорта, муниципального "Пассажиравтотранса" и фирмы "СамараАвтоГаз". Их уличили в нарушении требований антимонопольного законодательства. Поводом для проведения контрольных мероприятий послужила информация, поступившая из прокуратуры Самары. Антимонопольщики …
|
24 октября 2018, 08:54
|
В блогах: амбарный замок поможет. Как в самарской школе "усилили" меры безопасности
Самарец Антон Рубин поведал в "Фейсбуке", как в одной из самарских школ с креативом приняли "срочные меры" после трагедии в Керчи. "Вчера я не смог попасть на территорию школы, - пишет автор. - Просто пришел за ребенком, поднёс к …
|
24 октября 2018, 07:38
|
В Самаре устранили сбой в работе транспортных карт
Во второй половине среды, 24 октября, в Самаре снова заработала система оплаты проезда транспортными картами в муниципальных автобусах, трамваях и троллейбусах. Об этом сообщили представители самарского ТТУ.
|
24 октября 2018, 05:16
|
В блогах: Сызрани скоро капец?
Сызранский писатель, краевед и блогер Сергей Зацаринный отреагировал на различные пророчества, что в Сызрани все будет плохо.
"В последнее время самые разные люди (и по положению, и по возрасту, и по состоятельности) единодушно утверждают, что Сызрани капец. Она …
|
23 октября 2018, 08:22
|
В блогах: Ура!!! Какое счастье! Завтра открывается Парк металлургов
Администрация Кировского района проанонсировала в "Твиттере", что завтра, 19 октября, в 15:00 после реконструкции открывается Парк им. 50-летия Октября. Жители Металлурга дождались своего праздника. Чиновники приглашают всех на большой праздник. Взрослых и детей ждут концерт, контактный зоопарк, мастер-классы, запуск …
|
18 октября 2018, 05:29
|
В блогах: на АвтоВАЗе таинственный майнер два года фармил биткойны на электричестве автозавода
В паблике "Рабочие АвтоВАЗа" соцсети "ВКонтакте" поведали про таинственного майнера, который два года фармил биткойны на электричестве автозавода. И майнил весьма успешно - злоумышленнику удалось спрятать и запитать ферму в электрических шкафах 19-го зала управления конвейерами. Заводская служба безопасности …
|
17 октября 2018, 10:55
|
В блогах: в Тольятти для бездомных детей установили деревянного кузнечика
Тольяттинский "Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Единство»" сообщает в "Твиттере", что воспитанники и педагоги учреждения присоединились к реализации проекта "Формирование комфортной городской среды" и создали на своей дворовой территории вот такой арт-объект. Деревянный кузнечик, мостик и грибок. "Отдельное …
|
13 октября 2018, 10:15
|
Альянс Rostec Auto BV увеличит долю в акционерном капитале «АвтоВАЗа»
|
2 октября 2018, 09:35
|
"АвтоВАЗ" представил 4 новые модели и концепт-кар в Москве
На Московском международном автосалоне "АвтоВАЗ" представил 4 новые модели и концепт-кар. Посетителям показали новую Granta, приподнятый седан Vesta Cross, "внедорожный" Xray Cross и "заряженную" Vesta Sport. Также внимания публики удостоился концептуальный внедорожник Lada 4×4 Vision.
Главное отличие Vesta Cross …
|
31 августа 2018, 10:11
|
Дмитрий Азаров станет первым владельцем Lada Vesta Sport
Первым покупателем новой Lada Vesta Sport станет глава региона Дмитрий Азаров. В четверг, 30 августа, сертификат ему вручил президент ПАО АвтоВАЗ Ив Катакатзанис на ММАС-2018.
|
31 августа 2018, 08:59