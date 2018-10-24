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Материалы по теме:

В Самаре рассказали о перспективах «Лидеров России»

В Самаре рассказали о перспективах «Лидеров России»

Получить миллион рублей на образование и возможность в течение года бесплатно консультироваться по всем карьерным вопросам с топ-менеджерами крупнейших компаний и выдающимися государственными деятелями страны. Такой по-настоящему бесценный объем знаний и опыт получат победители второго всероссийского конкурса управленцев "Лидеры России". 
24 октября 2018, 10:07
Антимонопольщики возбудили дело в отношении главы Самары и ряда чиновников

Антимонопольщики возбудили дело в отношении главы Самары и ряда чиновников

Управление ФАС по Самарской области возбудило дело в отношении главы Самары, департаментов управления имуществом и транспорта, муниципального "Пассажиравтотранса" и фирмы "СамараАвтоГаз". Их уличили в нарушении требований антимонопольного законодательства. Поводом для проведения контрольных мероприятий послужила информация, поступившая из прокуратуры Самары. Антимонопольщики 
24 октября 2018, 08:54
В блогах: амбарный замок поможет. Как в самарской школе

В блогах: амбарный замок поможет. Как в самарской школе "усилили" меры безопасности

Самарец Антон Рубин поведал в "Фейсбуке", как в одной из самарских школ с креативом приняли "срочные меры" после трагедии в Керчи. "Вчера я не смог попасть на территорию школы, - пишет автор. - Просто пришел за ребенком, поднёс к 
24 октября 2018, 07:38
В Самаре устранили сбой в работе транспортных карт

В Самаре устранили сбой в работе транспортных карт

Во второй половине среды, 24 октября, в  Самаре снова заработала система оплаты проезда транспортными картами в муниципальных автобусах, трамваях и троллейбусах. Об этом сообщили представители самарского ТТУ.
- Был сбой в работе транспортного оператора. Сейчас система восстановлена, все работает, — прокомментировало 
24 октября 2018, 05:16
В блогах: Сызрани скоро капец?

В блогах: Сызрани скоро капец?

Сызранский писатель, краевед и блогер Сергей Зацаринный отреагировал на различные пророчества, что в Сызрани все будет плохо.

"В последнее время самые разные люди (и по положению, и по возрасту, и по состоятельности) единодушно утверждают, что Сызрани капец. Она 
23 октября 2018, 08:22
В блогах: Ура!!! Какое счастье! Завтра открывается Парк металлургов

В блогах: Ура!!! Какое счастье! Завтра открывается Парк металлургов

Администрация Кировского района проанонсировала в "Твиттере", что завтра, 19 октября, в 15:00 после реконструкции открывается Парк им. 50-летия Октября. Жители Металлурга дождались своего праздника. Чиновники приглашают всех на большой праздник. Взрослых и детей ждут концерт, контактный зоопарк, мастер-классы, запуск 
18 октября 2018, 05:29
В блогах: на АвтоВАЗе таинственный майнер два года фармил биткойны на электричестве автозавода

В блогах: на АвтоВАЗе таинственный майнер два года фармил биткойны на электричестве автозавода

В паблике "Рабочие АвтоВАЗа" соцсети "ВКонтакте" поведали про таинственного майнера, который два года фармил биткойны на электричестве автозавода. И майнил весьма успешно - злоумышленнику удалось спрятать и запитать ферму в электрических шкафах 19-го зала управления конвейерами. Заводская служба безопасности 
17 октября 2018, 10:55
В блогах: в Тольятти для бездомных детей установили деревянного кузнечика

В блогах: в Тольятти для бездомных детей установили деревянного кузнечика

Тольяттинский "Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Единство»" сообщает в "Твиттере", что воспитанники и педагоги учреждения присоединились к реализации проекта "Формирование комфортной городской среды" и создали на своей дворовой территории вот такой арт-объект. Деревянный кузнечик, мостик и грибок. "Отдельное 
13 октября 2018, 10:15
Альянс Rostec Auto BV увеличит долю в акционерном капитале «АвтоВАЗа»

Альянс Rostec Auto BV увеличит долю в акционерном капитале «АвтоВАЗа»

Альянс Rostec Auto BV - основной владелец «АвтоВАЗа» увеличит свою долю в акционерном капитале автозавода после завершения обязательного предложения о выкупе акций, сообщает пресс-служба Renault Россия. Процедура была завершена 25 сентября. Выкуплено по тендеру почти 1,5 млрд ценных бумаг - 
2 октября 2018, 09:35

"АвтоВАЗ" представил 4 новые модели и концепт-кар в Москве

На Московском международном автосалоне "АвтоВАЗ" представил 4 новые модели и концепт-кар. Посетителям показали новую Granta, приподнятый седан Vesta Cross, "внедорожный" Xray Cross и "заряженную" Vesta Sport. Также внимания публики удостоился концептуальный внедорожник Lada 4×4 Vision.

Главное отличие Vesta Cross 
31 августа 2018, 10:11
Дмитрий Азаров станет первым владельцем Lada Vesta Sport

Дмитрий Азаров станет первым владельцем Lada Vesta Sport

Первым покупателем новой Lada Vesta Sport станет глава региона Дмитрий Азаров. В четверг, 30 августа, сертификат ему вручил президент ПАО АвтоВАЗ Ив Катакатзанис на ММАС-2018.
 
- Это действительно современный автомобиль, причем автомобиль спортивный. Прошедшей зимой я впервые имел опыт спортивного зимнего 
31 августа 2018, 08:59
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