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«Бункер S» Эфир передачи от 30.10.2018  
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Материалы по теме:

В Тольятти пьяный бизнесмен матерился и пытался сорвать погон с полицейского

В Тольятти пьяный бизнесмен матерился и пытался сорвать погон с полицейского

В Тольятти завели уголовное дело на мужчину, который оказывал сопротивление полицейским. Во время дежурства правоохранители остановили ВАЗ-212140, водитель которого нарушал правила движения. Во время общения с автомобилистом выяснилось: у 46-летнего мужчины налицо были все признаки алкогольного опьянения — неустойчивость позы, 
31 октября 2018, 02:46
В Сызрани выловили двухметрового сома весом 55 кг

В Сызрани выловили двухметрового сома весом 55 кг

Рыбаку Михаилу Пастухову повезло - он выловил огромного сома на Волге около Сызрани. По словам удачливого рыболова, длина рыбы составляет 2 метра и 4 сантиметра, а вес — более 55 кг. Прежде чем сома удалось достать и положить в лодку, 
31 октября 2018, 02:23
1 ноября перекроют движение у стадиона «Самара Арена»

1 ноября перекроют движение у стадиона «Самара Арена»

В четверг, 1 ноября, в областной столице будет ограничено движение транспорта по нескольким дорогам в районе стадиона «Самара Арена». Напомним, что в этот день там состоится матч между «Крыльями Советов» и «Краснодаром».

Как сообщили в горадминистрации, с 15:00 до 
31 октября 2018, 01:54
Скончался редактор газеты «Бердемлек» Рафгат Аглиулин

Скончался редактор газеты «Бердемлек» Рафгат Аглиулин

В среду, 31 октября, на 76-ом году ушел из жизни член Союза журналистов России, главный редактор газеты «Бердемлек» Рафгат Аглиулин. Прощание с ним состоится 1 ноября в 10:00 в доме № 97 по улице Георгия Димитрова, кв.124.
 
- Он был 
31 октября 2018, 12:53
В Самаре неподалеку от школы на Аминева нашли обрез и 188 патронов

В Самаре неподалеку от школы на Аминева нашли обрез и 188 патронов

В Промышленном районе Самары обнаружили пугающую находку. В пятницу, 26 октября, местные жители наткнулись на пустыре неподалеку от школы на улице Аминева на полиэтиленовый пакет. В нем лежали предмет, похожий на самодельный обрез ружья и 188 патронов калибра 7,63 мм.
31 октября 2018, 12:32
Стало известно, когда выберут глав Октябрьского и Красноглинского районов Самары

Стало известно, когда выберут глав Октябрьского и Красноглинского районов Самары

Новых глав Октябрьского и Красноглинского районов выберет 28 ноября конкурсная комиссия. Соответствующие решение опубликовала мэрия Самары. В конкурсе могут участвовать все желающие. Документы от кандидатов принимаются до 27 ноября в администрациях районов. Победители должны будут в течение 3-х месяцев закрыть 

30 октября 2018, 03:43
Две модели LADA попали в ТОП-100 самых продаваемых автомобилей в Европе

Две модели LADA попали в ТОП-100 самых продаваемых автомобилей в Европе

Две модели LADA попали в ТОП-100 самых продаваемых автомобилей в Европе за первые шесть месяцев этого года. Результаты мониторинга опубликовал зарубежный портал focus2move. Vesta заняла 49-е место с показателем 82 тысячи 794 штуки. Тольяттинской модели удалось опередить такие машины, 
30 октября 2018, 11:11
В блогах: тольяттинец рассказал, как его отец попал в историю

В блогах: тольяттинец рассказал, как его отец попал в историю "АВТОВАЗа"

Тольяттинец Михаил Арсентьев рассказал, как его отец попал в историю "АВТОВАЗа". "Он участвовал в подготовке производства ВАЗ-21099, который начал выпускаться в 1990 году. Фамилии всех людей, причастных к событию, нанесли на кузов первой модели - она хранится в музее 
24 октября 2018, 07:53
Дмитрий Азаров рассказал победителям конкурса «Лидеры России», каких людей хочет видеть в кадровом резерве

Дмитрий Азаров рассказал победителям конкурса «Лидеры России», каких людей хочет видеть в кадровом резерве

Сегодня, 24 октября, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встречается с победителями конкурса управленцев «Лидеры России». Их общение происходит в эти минуты. Напомним, что сегодня последний день, когда все желающие могут подать заявку на участие в престижном турнире. Глава региона рассказал, 
24 октября 2018, 01:15
В блогах: на АвтоВАЗе таинственный майнер два года фармил биткойны на электричестве автозавода

В блогах: на АвтоВАЗе таинственный майнер два года фармил биткойны на электричестве автозавода

В паблике "Рабочие АвтоВАЗа" соцсети "ВКонтакте" поведали про таинственного майнера, который два года фармил биткойны на электричестве автозавода. И майнил весьма успешно - злоумышленнику удалось спрятать и запитать ферму в электрических шкафах 19-го зала управления конвейерами. Заводская служба безопасности 
17 октября 2018, 10:55
Замглавы Самары ушел со своего поста

Замглавы Самары ушел со своего поста

Во вторник, 16 октября, стало известно об очередных кадровых рокировках в администрации Самары. Заместитель главы, руководитель аппарата мэрии Владимир Терентьев покинул свой пост в связи с переходом на другое место работы. До назначения его преемника обязанности будет исполнять его зам 
16 октября 2018, 05:13
Какие специальности выбирают вчерашние школьники в Самаре

Какие специальности выбирают вчерашние школьники в Самаре

Выпускники 9-х классов стали чаще отдавать предпочтение не высшему образованию, а средне-специальному. За последние 10 лет количество молодых людей, идущих в СПО, увеличилось на 10%. Такие данные приводят представители регионального Минобра. 
 
Если ещё в 2010-м году свое образование на уровне 
12 октября 2018, 09:31
Альянс Rostec Auto BV увеличит долю в акционерном капитале «АвтоВАЗа»

Альянс Rostec Auto BV увеличит долю в акционерном капитале «АвтоВАЗа»

Альянс Rostec Auto BV - основной владелец «АвтоВАЗа» увеличит свою долю в акционерном капитале автозавода после завершения обязательного предложения о выкупе акций, сообщает пресс-служба Renault Россия. Процедура была завершена 25 сентября. Выкуплено по тендеру почти 1,5 млрд ценных бумаг - 
2 октября 2018, 09:35
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