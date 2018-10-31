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В Тольятти пьяный бизнесмен матерился и пытался сорвать погон с полицейского
В Тольятти завели уголовное дело на мужчину, который оказывал сопротивление полицейским. Во время дежурства правоохранители остановили ВАЗ-212140, водитель которого нарушал правила движения. Во время общения с автомобилистом выяснилось: у 46-летнего мужчины налицо были все признаки алкогольного опьянения — неустойчивость позы, …
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31 октября 2018, 02:46
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В Сызрани выловили двухметрового сома весом 55 кг
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31 октября 2018, 02:23
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1 ноября перекроют движение у стадиона «Самара Арена»
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31 октября 2018, 01:54
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Скончался редактор газеты «Бердемлек» Рафгат Аглиулин
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31 октября 2018, 12:53
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В Самаре неподалеку от школы на Аминева нашли обрез и 188 патронов
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31 октября 2018, 12:32
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Стало известно, когда выберут глав Октябрьского и Красноглинского районов Самары
Новых глав Октябрьского и Красноглинского районов выберет 28 ноября конкурсная комиссия. Соответствующие решение опубликовала мэрия Самары. В конкурсе могут участвовать все желающие. Документы от кандидатов принимаются до 27 ноября в администрациях районов. Победители должны будут в течение 3-х месяцев закрыть …
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30 октября 2018, 03:43
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Две модели LADA попали в ТОП-100 самых продаваемых автомобилей в Европе
Две модели LADA попали в ТОП-100 самых продаваемых автомобилей в Европе за первые шесть месяцев этого года. Результаты мониторинга опубликовал зарубежный портал focus2move. Vesta заняла 49-е место с показателем 82 тысячи 794 штуки. Тольяттинской модели удалось опередить такие машины, …
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30 октября 2018, 11:11
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В блогах: тольяттинец рассказал, как его отец попал в историю "АВТОВАЗа"
Тольяттинец Михаил Арсентьев рассказал, как его отец попал в историю "АВТОВАЗа". "Он участвовал в подготовке производства ВАЗ-21099, который начал выпускаться в 1990 году. Фамилии всех людей, причастных к событию, нанесли на кузов первой модели - она хранится в музее …
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24 октября 2018, 07:53
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Дмитрий Азаров рассказал победителям конкурса «Лидеры России», каких людей хочет видеть в кадровом резерве
Сегодня, 24 октября, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встречается с победителями конкурса управленцев «Лидеры России». Их общение происходит в эти минуты. Напомним, что сегодня последний день, когда все желающие могут подать заявку на участие в престижном турнире. Глава региона рассказал, …
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24 октября 2018, 01:15
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В блогах: на АвтоВАЗе таинственный майнер два года фармил биткойны на электричестве автозавода
В паблике "Рабочие АвтоВАЗа" соцсети "ВКонтакте" поведали про таинственного майнера, который два года фармил биткойны на электричестве автозавода. И майнил весьма успешно - злоумышленнику удалось спрятать и запитать ферму в электрических шкафах 19-го зала управления конвейерами. Заводская служба безопасности …
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17 октября 2018, 10:55
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Замглавы Самары ушел со своего поста
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16 октября 2018, 05:13
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Какие специальности выбирают вчерашние школьники в Самаре
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12 октября 2018, 09:31
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Альянс Rostec Auto BV увеличит долю в акционерном капитале «АвтоВАЗа»
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2 октября 2018, 09:35