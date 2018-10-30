Новых глав Октябрьского и Красноглинского районов выберет 28 ноября конкурсная комиссия. Соответствующие решение опубликовала мэрия Самары. В конкурсе могут участвовать все желающие. Документы от кандидатов принимаются до 27 ноября в администрациях районов. Победители должны будут в течение 3-х месяцев закрыть все свои счета и вклады в иностранных банках и подтвердить это документально, говорится в сообщении горадминистрации. Напомним, посты глав районов стали вакантными 16 октября. В этот день одновременно ушли в отставку Алла Волчкова и Олег Комаров. Они подали заявления о досрочном прекращении полномочий по собственному желанию. Алла Волчкова руководила Октябрьским районом с 2010 года. Ее назначил Дмитрий Азаров, который тогда был мэром города. Олег Комаров возглавил Красноглинский район в 2015 году. Он был ставленником Олега Фурсова.
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Дмитрий Азаров рассказал победителям конкурса «Лидеры России», каких людей хочет видеть в кадровом резерве
Сегодня, 24 октября, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встречается с победителями конкурса управленцев «Лидеры России». Их общение происходит в эти минуты. Напомним, что сегодня последний день, когда все желающие могут подать заявку на участие в престижном турнире. Глава региона рассказал, …
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24 октября 2018, 01:15
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Замглавы Самары ушел со своего поста
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16 октября 2018, 05:13
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Какие специальности выбирают вчерашние школьники в Самаре
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12 октября 2018, 09:31
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Новым начальником полиции Самары станет полковник из Волгограда
Стало известно, что новым начальником самарской полиции — заместителем главы регионального ГУ МВД станет полковник Александр Прядко. Новое назначение в своем микроблоге в Твиттере анонсировал депутат Госдумы по 158-му Самарскому одномандатному избирательному округу Александр Хинштейн.
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5 октября 2018, 01:05
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4 октября 2018, 10:12
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Новым главой Кинельского района стал Сергей Колесник
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26 сентября 2018, 12:10
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В Самарской области сократилось количество вице-губернаторов
Во вторник, 25 сентября, была утверждена новая структура регионального правительства. Количество вице-губернаторов сократилось с 6-ти до 4-х, заместителей председателей правительства - с 10-ти до 4-х.
Теперь появился департамент ценового и тарифного регулирования Самарской области, ему передаются полномочия Министерства экономического …
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25 сентября 2018, 09:01
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В России могут создать мобильную сеть для чиновников
К 2024 году в России может появиться специализированная сотовая сеть, предназначенная для силовиков и чиновников. О проекте создания спецсвязи для "общественно значимых объектов и спецпотребителей" в паспорте программы «Цифровая экономика», одобренном правительством, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на «Ведомости».
Предполагается, …
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19 сентября 2018, 03:25