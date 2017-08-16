По итогам июля суммарная задолженность по зараплате увеличилась на 600 тысяч рублей. Всего трудоустроенные граждане не получили в общей сложности около 45 миллионов рублей. Вся сумма "просрочки" сформировалась из-за отсутствия собственных средств организаций в Самаре, Тольятти и Октябрьске, сообщает Самарастат.
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Долги компаний Самары и Тольятти перед сотрудниками выросли на 1,5 млн рублей
Долги перед работниками компаний Самары и Тольятти на начало этого месяца составили 46 млн рублей. Это данные Самарастата.
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17 мая 2017, 09:09
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В Самаре сократилось число разводов
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1 марта 2017, 12:00
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В 2016 году в Самарской области закрылось более 2 тысяч организаций
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6 февраля 2017, 12:12
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Работодатели Самарской области задолжали своим сотрудникам 44,4 млн рублей
Своевременно не могут рассчитаться с персоналом предприятия из Тольятти, Октябрьска и Сызранского района.
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23 января 2017, 05:55
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В январе 2017 года молочная продукция в России может подорожать на 10%
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9 декабря 2016, 05:20
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Более 70 работников ПЖРТ Центрального района Тольятти 2 месяца сидят без зарплаты
В прокуратуру района обратились сотрудники коммунального предприятия. В ходе проверки надзорного ведомства выяснилось, что руководство общества с ограниченной ответственность "ПЖРТ Центрального района г.Тольятти" задолжало около 1 миллиона рублей. Два месяца не получают зарплату 71 человек. Последний раз деньги выдавали за …
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26 октября 2016, 08:23
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Работникам "АвтоВАЗагрегата" окажут единовременную помощь
На следующей неделе Правительство Самарской области начнет выплачивать единовременную материальную помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации - многодетным семьям, инвалидам - сотрудникам обанкротившегося"АвтоВАЗагрегата". Основные долги по зарплате должны быть выплачены в течение двух месяцев. Такого результата будет добиваться комиссия, в …
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9 сентября 2016, 05:48