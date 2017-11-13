Владимир Аветисян и D’Black Blues Orchestra дадут концерты в Севастополе и Ялте 2 сентября группа, в состав которой входят музыканты из России, Испании, Франции и Швеции, выступит в Севастополе, на площади Нахимова, с новой концертной программой The Anthology of Blues («Антология Блюза»). Ее премьера состоялась в начале лета в Ереване и собрала …