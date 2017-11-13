Накануне в самарском культурно-развлекательном центре «Звезда» известный интернациональный коллектив «D’Black Blues Orchestra», лидером которого является российский музыкант, бизнесмен и меценат Владимир Аветисян, представил гостям и жителям города свою новую программу - грандиозное светомузыкальное шоу «Антология блюза», в которое вошли самые яркие композиции мирового блюзового наследия. Как уже рассказывала "ТЕРРА", премьера состоялась в начале лета в Ереване и собрала на площади Республики более 60 тысяч зрителей. Затем были успешные гастроли в Крыму. В пятницу коллектив дал концерт в Оренбурге, а уже в воскресенье «D’Black Blues Orchestra» выступил в Самаре. Для самарских поклонников лидер группы Владимир Аветисян приготовил приятный сюрприз. В ходе концерта зрителям представилась уникальная возможность напрямую пообщаться с любимыми музыкантами и задать им любые вопросы. А уже совсем скоро музыканты начнут работу над обновленной программой.
«Она должна быть обновлена к десятилетию коллектива, которое состоится в будущем году», - сообщил Владимир Аветисян.
Специальный репортаж о выступлении интернационального коллектива смотрите в вечернем выпуске новостей на телеканале «ТЕРРА» в 18:45.
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В самарском КРЦ «Звезда» D’Black Blues Orchestra представит новую программу
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