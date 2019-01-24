Появились фото и видео с места очередной коммунальной аварии в Самаре Появились фото и видео с места второго порыва на тепломагистрали в Самаре. В эти минуты специалисты «ПТС» ищут поврежденный участок трубы. Только после этого можно будет говорить более-менее точно о сроках … Появились фото и видео с места второго порыва на тепломагистрали в Самаре. В эти минуты специалисты «ПТС» ищут поврежденный участок трубы. Только после этого можно будет говорить более-менее точно о сроках