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«Бункер S» Эфир передачи от 22.01.2019 
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Цифры. Эфир передачи от 22.01.2019  
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Материалы по теме:

Появились фото и видео с места очередной коммунальной аварии в Самаре

Появились фото и видео с места очередной коммунальной аварии в Самаре

Появились фото и видео с места второго порыва на тепломагистрали в Самаре. В эти минуты специалисты «ПТС» ищут поврежденный участок трубы. Только после этого можно будет говорить более-менее точно о сроках 
24 января 2019, 01:56
Сроки устранения последствий второй коммунальной аварии в Самаре пока неизвестны

Сроки устранения последствий второй коммунальной аварии в Самаре пока неизвестны

Оперативный штаб по ликвидации последствий второй коммунальной аварии в Самаре развернут на базе гимназии №1. Согласно последним данным, для выяснения характера повреждения тепломагистрали нужно провести земляные работы. Это займет коло часа.

В Кировском и Промышленном районах города развернуты пункты 
24 января 2019, 01:18
После повторного прорыва теплотрассы в Самаре без отопления сидят более 60 тысяч человек

После повторного прорыва теплотрассы в Самаре без отопления сидят более 60 тысяч человек

По последним данным, после повторного порыва на теплотрассе в Самаре без отопления находятся 338 домов, в которых живут 62 274 человека. По словам руководителя регионального управления МЧС, в ближайшее время специалисты приступят к поквартирному обходу тех, кто попал в зону 
24 января 2019, 12:12
Из-за коммунальных аварий в Кировском и Промышленном районах Самары введен режим чрезвычайной ситуации

Из-за коммунальных аварий в Кировском и Промышленном районах Самары введен режим чрезвычайной ситуации

В Кировском и Промышленном районах Самары объявлен режим чрезвычайной ситуации. Причиной тому стали сразу две коммунальные аварии, которые произошли на теплосетях 22 и 23 января. Об этом сообщил первый засечтитель начальника регионального управления МЧС Алексей Аникин. По его словам, подобного 

23 января 2019, 11:50
В Самаре вырос спрос на обогревательные приборы

В Самаре вырос спрос на обогревательные приборы

Продавцы обогревательных приборов говорят о традиционном увеличении продаж.

Обычный выбор горожан для обогрева - масляные радиаторы и тепловентиляторы. Они же и самые дешевые. Однако эксперты говорят, что все больше покупателей предпочитают современные тепловые конвекторы. Важный вопрос: сколько накрутит на счетчике каждый 

7 октября 2013, 01:09
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