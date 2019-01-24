По состоянию на 0:30 24 января, специалисты «ПТС» обошли 150 многоквартирных жилых домов из 418, которые попали в зону отключения из-за аварии на теплотрассе.
Произведен мониторинг температур в квартирах горожан. Для нуждающихся теплоэнергетики подготовили порядка 2350 обогревателей. В настоящее время производится их доставка в оперативный штаб, откуда радиаторы будут передаваться непосредственно в квартиры. От жителей Кировского и Промышленного районов на данный момент поступило порядка 200 заявок. Все они в ближайшее время будут выполнены.
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Появились фото и видео с места очередной коммунальной аварии в Самаре
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24 января 2019, 01:56
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Сроки устранения последствий второй коммунальной аварии в Самаре пока неизвестны
Оперативный штаб по ликвидации последствий второй коммунальной аварии в Самаре развернут на базе гимназии №1. Согласно последним данным, для выяснения характера повреждения тепломагистрали нужно провести земляные работы. Это займет коло часа.
В Кировском и Промышленном районах города развернуты пункты …
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24 января 2019, 01:18
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После повторного прорыва теплотрассы в Самаре без отопления сидят более 60 тысяч человек
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24 января 2019, 12:12
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Из-за коммунальных аварий в Кировском и Промышленном районах Самары введен режим чрезвычайной ситуации
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23 января 2019, 11:50
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В Самаре вырос спрос на обогревательные приборы
Продавцы обогревательных приборов говорят о традиционном увеличении продаж.
Обычный выбор горожан для обогрева - масляные радиаторы и тепловентиляторы. Они же и самые дешевые. Однако эксперты говорят, что все больше покупателей предпочитают современные тепловые конвекторы. Важный вопрос: сколько накрутит на счетчике каждый …
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7 октября 2013, 01:09
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