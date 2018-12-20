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Материалы по теме:

В Самаре вандал похитил светящуюся снежинку с кинотеатра «Художественный»

В Самаре вандал похитил светящуюся снежинку с кинотеатра «Художественный»

В областной столице ищут неизвестного вандала, который похитил часть иллюминации с кинотеатра «Художественный» на улице Куйбышева, 105. Добычей злоумышленника стала большая светящаяся снежинка. Само похищение попало на видео - его записала камера, прикрепленная на здании. 
 
- Надеемся, у вора проснётся совесть, 
20 декабря 2018, 02:05
В Самаре могут оставить без отопления рестораны, кафе и чайхану

В Самаре могут оставить без отопления рестораны, кафе и чайхану

В ближайшее время завсегдатаи нескольких самарских кафе и ресторанов будут неприятно удивлены: в заведениях могут перекрыть отопление. В «черный» список попали рестораны чешской и грузинской кухни, чайхана и десертное кафе. Суммарный долг точек общепита превысил 600 тысяч рублей.
 
- Возобновление теплоснабжения 
20 декабря 2018, 01:44
В Самаре водитель Land Cruiser сбил женщину на «зебре», проехав на красный

В Самаре водитель Land Cruiser сбил женщину на «зебре», проехав на красный

Накануне, 19 декабря, в областной столице под колесами джипа оказалась женщина-пешеход. В 10:30 53-летний автомобилист ехал на Toyota Land Cruiser 150 по улице Черемшанской в сторону проспекта Кирова. По предварительным данным, при повороте направо на проспект Кирова напротив дома № 
20 декабря 2018, 12:37
На начальницу отдела ГСУ областного МВД завели уголовное дело

На начальницу отдела ГСУ областного МВД завели уголовное дело

В Самаре возбуждено уголовное дело в отношении начальника контрольно-методического отдела по преступлениям в сфере экономики ГСУ ГУ МВД России по Самарской области. Женщину подозревают в покушении на мошенничество в особо крупном размере, а также фигурантами дела по статье «Посредничество во 
20 декабря 2018, 12:16
Министр экономического развития Самарской области рассказал о росте зарплат

Министр экономического развития Самарской области рассказал о росте зарплат

Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов рассказал об уровне зарплат и реальных доходов населения в этом году. По данным подконтрольного ему ведомства, в 2017 году показатель реальной заработной платы составлял 104,6, а уже в 2018 — 108,5.
 
20 декабря 2018, 12:01
О распаде Советского Союза жалеет рекордное за 10 лет число россиян

О распаде Советского Союза жалеет рекордное за 10 лет число россиян

Число россиян, сожалеющих о распаде Советского Союза, достигло максимума за последнее десятилетие, следует из опроса компании «Левада-центр». Сейчас об этом говорят 66 процентов респондентов. 60 процентов считают, что распада можно было избежать. Большинство тоскующих по СССР - люди от 55 
20 декабря 2018, 10:28
Россияне набирают кредиты перед Новым годом

Россияне набирают кредиты перед Новым годом

Перед новогодними праздниками россияне начали активно брать кредиты. Банки и микрофинансовые организации уже отметили не менее чем 40-процентный рост. В этом году он дополнительно подогревается повышением с 1 января НДС и ожиданиями удорожания займов. 
 
В России начался традиционный декабрьский бум 
19 декабря 2018, 09:03
Центробанк повысил ключевую ставку до 7,75%

Центробанк повысил ключевую ставку до 7,75%

Сегодня, на последнем в этом году заседании совета директоров ЦБ, банк России все-таки повысил ключевую ставку ещё на 25 базисных пунктов — до 7,75%. Это второе повышение после 4 лет последовательного снижения данного показателя.

Конечно, предпосылки для роста КС 
14 декабря 2018, 02:51
Центробанк озвучил новый прогноз по рублю

Центробанк озвучил новый прогноз по рублю

Сбербанк России ухудшил свой прогноз по курсу рубля на 2019-2020 годы. Если еще в начале лета финансисты предполагали, что доллар будет держаться на уровне 66 с половиной рублей, то сейчас уже говорят о планке 65-70. При этом инфляция может 
13 декабря 2018, 06:15
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