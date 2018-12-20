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В Самаре вандал похитил светящуюся снежинку с кинотеатра «Художественный»
В областной столице ищут неизвестного вандала, который похитил часть иллюминации с кинотеатра «Художественный» на улице Куйбышева, 105. Добычей злоумышленника стала большая светящаяся снежинка. Само похищение попало на видео - его записала камера, прикрепленная на здании.
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20 декабря 2018, 02:05
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В Самаре могут оставить без отопления рестораны, кафе и чайхану
В ближайшее время завсегдатаи нескольких самарских кафе и ресторанов будут неприятно удивлены: в заведениях могут перекрыть отопление. В «черный» список попали рестораны чешской и грузинской кухни, чайхана и десертное кафе. Суммарный долг точек общепита превысил 600 тысяч рублей.
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20 декабря 2018, 01:44
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В Самаре водитель Land Cruiser сбил женщину на «зебре», проехав на красный
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20 декабря 2018, 12:37
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На начальницу отдела ГСУ областного МВД завели уголовное дело
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20 декабря 2018, 12:16
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Министр экономического развития Самарской области рассказал о росте зарплат
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20 декабря 2018, 12:01
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О распаде Советского Союза жалеет рекордное за 10 лет число россиян
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20 декабря 2018, 10:28
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Россияне набирают кредиты перед Новым годом
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19 декабря 2018, 09:03
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Центробанк повысил ключевую ставку до 7,75%
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14 декабря 2018, 02:51
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Центробанк озвучил новый прогноз по рублю
Сбербанк России ухудшил свой прогноз по курсу рубля на 2019-2020 годы. Если еще в начале лета финансисты предполагали, что доллар будет держаться на уровне 66 с половиной рублей, то сейчас уже говорят о планке 65-70. При этом инфляция может …
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13 декабря 2018, 06:15