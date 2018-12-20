О распаде Советского Союза жалеет рекордное за 10 лет число россиян Число россиян, сожалеющих о распаде Советского Союза, достигло максимума за последнее десятилетие, следует из опроса компании «Левада-центр». Сейчас об этом говорят 66 процентов респондентов. 60 процентов считают, что распада можно было избежать. Большинство тоскующих по СССР - люди от 55 …