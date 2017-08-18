Дочерняя компания ПАО "КуйбышевАзот" - Shanghai KuibyshevAzot Trading Co займет 9 миллионов долларов, что составляет примерно 530 миллионов рублей по текущему курсу. Как говорится в сообщении головной компании, она выступит поручителем по двум кредитам китайской "дочки" на 6 и 3 миллиона долларов.
Средства пойдут на пополнение оборотных средств и покупку оборудования. Заем выдаст банк ВТБ, причем в двух валютах - долларах под 8% годовых и юанях под 10%. Обе кредитные линии открываются на 365 дней, при этом срок поручительства составляет до 4 лет.
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