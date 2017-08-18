Чистая прибыль ОАО "КуйбышевАзот" выросла более чем в 2,5 раза. Такие данные следуют из отчетности предприятия за 2-й квартал.



За 6 месяцев текущего года выручка составила 18 миллиардов 438 миллионов рублей, что почти на 3,5 миллиарда больше, чем за …