7
28
36
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 15 августа 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 18 августа 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
11 + 4 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Срок для кредитора: Минфин предложил сажать на шесть лет за нелегальную выдачу займов

Срок для кредитора: Минфин предложил сажать на шесть лет за нелегальную выдачу займов

Минфин выступил с инициативой отправлять за решетку кредиторов, которые нелегально выдают займы гражданам. Соответствующая информация размещена на официальном правительственном сайте.
Как следует из документа, уголовная ответственность наступит, если кредитор неоднократно будет игнорировать административные взыскания за неправомерно оформленный кредит. Согласно законопроекту, 

11 августа 2017, 11:28
Самарские чиновники борются с зависимостью от кредитов

Самарские чиновники борются с зависимостью от кредитов

Работа муниципальных предприятий Самары стала главной темой обсуждения на рабочей встрече губернатора Самарской области Николая Меркушкина с главой региональной столицы Олегом Фурсовым. За последние полгода муниципальный сектор экономики снизил степень зависимости от кредитов в коммерческих банках. Например, МП «Благоустройство» практически 
14 июля 2017, 10:47
Платим меньше: Россияне сократили расходы на ипотеку

Платим меньше: Россияне сократили расходы на ипотеку

За последний год граждане России сократили расходы на ипотеку. По последним данным, в первом квартале 2017-го отношение платежей по ипотеке к доходам заемщиков по сравнению с таким же периодом 2016-го уменьшилось на 4 п.п. и оказалось на уровне 45% зарплаты. 

12 июля 2017, 12:21
Число выданных кредиток в России выросло на 23 процента

Число выданных кредиток в России выросло на 23 процента

Отечественные финансово-кредитные учреждения за первые пять месяцев 2017 года выдали 2,13 млн кредитных карт. Это на 23% превышает аналогичный прошлогодний показатель. Об этом информирует Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).
Максимальный рост выдачи кредиток отмечен в Дагестане, где за период январь-май 

22 июня 2017, 09:18
«Куйбышевазоту» придется возвращать миллиарды по ставке 14,5%

«Куйбышевазоту» придется возвращать миллиарды по ставке 14,5%

«Куйбышевазот» займет в Сбербанке 2 млрд рублей под 14,5% годовых. Как говорится в сообщении на портале раскрытия корпоративной информации, по генеральному соглашению банк откроет заводу возобновляемую кредитную линию на пять лет. Деньги предприятию нужны на финансирование текущей деятельности. Как уже 

31 мая 2017, 12:21
ЦБ предложил ужесточить идентификацию онлайн-заемщиков

ЦБ предложил ужесточить идентификацию онлайн-заемщиков

Центробанк собирается внести ряд поправок в процедуру идентификации онлайн-заемщиков. Как отмечается, существующая сегодня схема, определяющая заемщиков, не полностью удовлетворяет требованиям банкиров. Поэтому систему пересмотрят в сторону ужесточения.
Законопроект еще не направлен в Госдуму, но банки уже получили уведомление от ЦБ 

30 мая 2017, 12:21
Минфин анонсировал старт продаж

Минфин анонсировал старт продаж "народных облигаций" с 26 апреля

Пресс-служба Минфина сообщила, что реализация облигаций федерального займа для физлиц стартует 26 апреля в отделениях ВТБ 24 и ПАО Сбербанк. Объем выпуска ОФЗ составит 15 млрд. рублей, номинальная стоимость одной облигации - 1000 р.
Называются и сроки завершения размещения облигаций 

25 апреля 2017, 09:45
Российские заемщики берут новые кредиты для обслуживания старых

Российские заемщики берут новые кредиты для обслуживания старых

В прошлом году 53% российских заемщиков брали средства для частичного или полного погашения уже имеющихся задолженностей. Об этом информирует Объединенное кредитное бюро (ОКБ), эксперты которого провели исследование на основе данных 45 млн. россиян с открытыми кредитами.
Максимальные цифры зафиксированы в 

18 апреля 2017, 03:41
В Тольятти горел «КуйбышевАзот»

В Тольятти горел «КуйбышевАзот»

Пожар на тольяттинском химзаводе "КуйбышевАзот" в Тольятти локализован. Жертв и пострадавших нет, сообщает пресс-служба предприятия.

По предварительной информации, на заводе загорелась установка по производству циклогенсанона - бесцветной маслянистой жидкости с запахом ацетона и мяты.

Произошедшее не представляло угрозы 
12 марта 2017, 04:42
Российские мобильные операторы начали выдавать микрокредиты

Российские мобильные операторы начали выдавать микрокредиты

Два оператора сотовой связи - "Билайн" и МТС - начали сотрудничать с микрофинансовыми компаниями. Об этом информируют российские агентства со ссылкой на РБК.
Как сообщается, абоненты "Билайна" могут получить заем от 3 до 15 тыс. рублей под 2% на срок 

11 января 2017, 12:16
КуАЗ увеличил прибыль

КуАЗ увеличил прибыль

ОАО "КуйбышевАзот" почти в три раза - с 1 миллиарда 982 миллионов до 5 миллиардов рублей - увеличило чистую прибыль по итогам 2015 года. Об этом говорится в опубликованной бухгалтерской отчетности предприятия.
Выручка компании превысила 38 миллиардов рублей, в 2014-м 
24 марта 2016, 03:31
Слабый рубль помог

Слабый рубль помог "КуАЗу"

Чистая прибыль ОАО "КуйбышевАзот" выросла более чем в 2,5 раза. Такие данные следуют из отчетности предприятия за 2-й квартал.

За 6 месяцев текущего года выручка составила 18 миллиардов 438 миллионов рублей, что почти на 3,5 миллиарда больше, чем за 
11 августа 2015, 05:11
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна