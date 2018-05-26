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В Сызрани впервые отгуляли европейский «День Соседей»: игры, бард и чаепитие
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26 мая 2018, 12:44
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Отец застрелил из ружья собственного сына в Сызрани
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25 мая 2018, 05:34
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В Самарской области женщина самовольно захватила земельный участок
Жительница Сызрани самовольно захватила 180 квадратных метров земли. Она огородила участок забором, присовокупив его к своим владениям. Суд посчитал эти действия незаконными и постановил забор снести. Однако нарушительница не спешила с исполнением решения.
К женщине обратились приставы. Они пояснили, что в …
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24 мая 2018, 12:53
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Из-за отказа тормозов «Жигули» с семейной парой улетели в кювет
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23 мая 2018, 12:34
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В лесах под Самарой прошли масштабные учения МЧС
В лесу на территории Красноярского района прошли масштабные учения. Перед сотрудниками пожарной службы была поставлена весьма непростая задача: ликвидировать одновременно 6 очагов возгорания. Импровизированный пожар ликвидирован в течение 15 минут.
По прогнозам Росгидромета, пожарная опасность в регионе в 2014 году будет …
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16 апреля 2014, 05:34