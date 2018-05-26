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«Бункер S» Эфир передачи от 22 мая 2018г 
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Материалы по теме:

В Сызрани впервые отгуляли европейский «День Соседей»: игры, бард и чаепитие

В Сызрани впервые отгуляли европейский «День Соседей»: игры, бард и чаепитие

Вчера, 25 мая, в 36 государствах Европы праздновали «День соседей». Цель праздника – познакомить и сдружить людей, живущих рядом.

Впервые присоединились к нему и в Сызрани. В России особого значения «День Соседей» пока не имеет, но именно это наши 
26 мая 2018, 12:44
Отец застрелил из ружья собственного сына в Сызрани

Отец застрелил из ружья собственного сына в Сызрани

В ночь с 24 на 25 мая в Самарской области произошло убийство. Все случилось в доме на улице Звездной в Сызрани. Проживавшие вместе отец и сын что-то не поделили. В какой-то момент 61-летний мужчина взял охотничье ружье и выстрелил из 
25 мая 2018, 05:34
В Самарской области женщина самовольно захватила земельный участок

В Самарской области женщина самовольно захватила земельный участок

Жительница Сызрани самовольно захватила 180 квадратных метров земли. Она огородила участок забором, присовокупив его к своим владениям. Суд посчитал эти действия незаконными и постановил забор снести. Однако нарушительница не спешила с исполнением решения.

К женщине обратились приставы. Они пояснили, что в 

24 мая 2018, 12:53
Из-за отказа тормозов «Жигули» с семейной парой улетели в кювет

Из-за отказа тормозов «Жигули» с семейной парой улетели в кювет

В Самарской области автомобиль «Жигули» с семейной парой улетел в кювет и перевернулся. ДТП произошло 22 мая в 16:30 у Сызрани, на 
23 мая 2018, 12:34
В лесах под Самарой прошли масштабные учения МЧС

В лесах под Самарой прошли масштабные учения МЧС

В лесу на территории Красноярского района прошли масштабные учения. Перед сотрудниками пожарной службы была поставлена весьма непростая задача: ликвидировать одновременно 6 очагов возгорания. Импровизированный пожар ликвидирован в течение 15 минут.

По прогнозам Росгидромета, пожарная опасность в регионе в 2014 году будет 

16 апреля 2014, 05:34
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