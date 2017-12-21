В Минсельхозе заявили о рекордно низком росте цен накануне Нового года В преддверии новогодних праздников увеличение стоимости продуктов питания в Российской Федерации оказалось на уровне 1%. Об этом рассказал глава Минсельхоза России Александр Ткачев. И это в условиях растущего спроса.

По словам руководителя ведомства, этот случай является беспрецедентным для последних лет. …