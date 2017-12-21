Увеличение топливных акцизов на 50 копеек за литр, которое произойдет с 1 января следующего года, не окажет влияния на его стоимость в рознице. Во всяком случае в этом уверено руководство Федеральной антимонопольной службы. По мнению чиновников, это повышение уже заложено в действующие цены. А вот представители реального бизнеса такой оптимизм не разделяют, особенно те, чья деятельность напрямую связана с закупками большого объема топлива.
«С 1 января акциз повышается на 50 копеек. Это приведет к тому, что у нас вырастет стоимость бензина. Есть еще НДС, налог на прибыль, налоги. Все это приведет к тому, что, в моем понимании, с 1 января топливо повысится, по моим прогнозам - на 1,5-2 рубля каждый вид топлива. Второе повышение будет с 1 июля. Тоже на 50 копеек. Это опять приведет к повышению топливо на 1,5-2 рубля», - сообщил директор компании БТС Василий Сердюк.
Игроки рынка тоже уверены: после Нового года цены пойдут вверх.
«Новость о том, что будут повышены акцизы, тоже повлияла на закупку трейдерами. Они заранее про запас покупают, чтобы потом этот продукт более дешевый продавать после Нового года уже по новым ценам. Сейчас пытаются все закупить более дешевый продукт, хотя повышение ожидается на 50 копеек, что в розничных ценах скажется, где-то в пределах 60-70 копеек повышение», - рассказал директор сети АЗС «ОЛВИ» Евгений Ложкарев.
В то же время у независимых компаний, работающих на розничном рынке, рентабельность бизнеса не просто сокращается, а становится отрицательной. Дело в том, что те же «Роснефть», «Лукойл» или «Татнефть» могут устанавливать оптовые цены на топливо для фирменных сетей ниже, чем для сторонних покупателей. В ситуацию уже вмешалась ФАС, которая попросила крупные компании обосновать высокую стоимость их продукции. После чего цены на оптовом рынке пошли вниз, впрочем на рознице это никак не сказалось. Сложность ситуации признают и крупные игроки.
«У Shell нет своих заводов в России по производству топлива. С точки зрения текущей ситуации Shell инвестирует долгосрочно, несмотря на то, что сейчас на рынке наблюдается, скажем так, тяжелая ситуация в части маржинальности бизнеса», - сообщил директор по развитию и операционному управлению сети АЗС Shell в России Виталий Маслов.
Впрочем, если концерн Shell может себе позволить работать даже в минус на продаже топлива, компенсируя убытки реализацией сопутствующих товаров или просто получая прибыль на рынках других стран, то небольшие отечественные сети такого запаса прочности не имеют. Между тем президент Российского топливного союза уже заявил, что в ближайшие годы Россия может лишиться больше половины действующих автозаправок. Речь идет именно о мелких игроках, не принадлежащих крупным нефтяным компаниям.