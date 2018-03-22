«Газбанк» вошел в сотню самых надежных российских банков по версии авторитетного экономического издания Forbes. Его аналитики ставили перед собой задачу определить, каким именно финансовым учреждениям можно доверять при принятии решения о размещении там средств. В итоговом Топ-100 «Газбанк» занял 78-е место. Эксперты подчеркивают, все участники рейтинга надежности благополучно пережили 2017-й финансовый год. При определении места в Топ-100 аналитики Forbes брали в расчет несколько факторов. Во-первых, наличие и уровень рейтинга крупных отечественных и международных агентств, например Fitch. Как правило, это один из самых простых способов оценить надежность банка, наличие высокого рейтинга может выступать своеобразной гарантией. Во-вторых, оценивался объем активов, доля вкладов физических лиц, а также целый ряд других показателей.
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