В «Газбанке» назначат нового председателя правления Совет директоров АО АКБ «Газбанк» принял решение о назначении на пост председателя правления Владимира Аверина (на фото). ЦБ должен утвердить его кандидатуру в течение месяца с момента подачи документов. В настоящее … Совет директоров АО АКБ «Газбанк» принял решение о назначении на пост председателя правления Владимира Аверина (на фото). ЦБ должен утвердить его кандидатуру в течение месяца с момента подачи документов. В настоящее