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В блогах: «Сбербанк vs люди с ограниченными возможностями»

В блогах: «Сбербанк vs люди с ограниченными возможностями»

В соцсетях продолжают "минусовать" Сбербанк. Сергей Флейтин рассказал в "Фейсбуке", насколько портал финансового учреждения доступен для людей с ограниченными возможностями по зрению. "#Сбербанк продолжает "радовать". В кои-то веки понадобилось воспользоваться их сайтом, а пароль я забыл, потому что давно 
20 мая 2018, 08:54
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В блогах: "Навязанная страховка"

На блогосервисе отзывов федерального спецпортала «Банки.ру» продолжают ругать работу Сбербанка в Самарской области. На этот раз клиенты поведали, как финансовое учреждение навязывает страховку. Вопиющий случай произошел в селе Клявлино. «Сотрудница банка грубым тоном сказала, что не станет отправлять заявку, 
18 мая 2018, 09:54
В блогах: «Снятие ареста с карты «с сюрпризом»

В блогах: «Снятие ареста с карты «с сюрпризом»

На блогосервисе отзывов федерального спецпортала «Банки.ру» продолжают жаловаться на не совсем качественную работу Сбербанка в Самаре. На этот раз клиенты поведали, как неимоверно трудно финансовому учреждению дается одна элементарная операция с картами. «Еще 27 апреля пристав отправил по электронной 
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Выбраны банки-агенты для выплат вкладчикам «АктивКапитал Банка»

Выбраны банки-агенты для выплат вкладчикам «АктивКапитал Банка»

Выбраны банки-агенты для выплаты возмещения по вкладам клиентам «АктивКапитал Банка». Победителями конкурса по отбору банков-агентов стали Сбербанк и ВТБ, сообщает Агентство по страхованию вкладов.

«Прием заявлений о выплате страхового возмещения по счетам (вкладам) и иных необходимых документов, а также 
6 апреля 2018, 10:16
«Сбербанк» ищет охрану для денег в Самаре и Тольятти

«Сбербанк» ищет охрану для денег в Самаре и Тольятти

«Сбербанк России» объявил конкурс по определению подрядчика, который в ближайшие два года займется перевозкой наличных денег и ценностей между его многочисленными отделениями и кассово-инкассаторскими центрами. Один из них находится в Самаре, и два - в Тольятти. Максимальная цена контракта - 

20 октября 2017, 05:06
За ограбление инкассаторов задержаны двое самарцев, похищено 6,5 млн рублей

За ограбление инкассаторов задержаны двое самарцев, похищено 6,5 млн рублей

В Оренбурге раскрыто разбойное нападение на инкассаторов, совершенное в марте 2017 года. По подозрению  в совершении преступления задержаны жители Самары, сообщили  в Управлении МВД России по Оренбургской области.

По данным ведомства, нападавшие похитили 6,5 миллиона рублей. Известно, что налетчиков было пятеро. 

16 октября 2017, 10:50
В Оренбурге произошло нападение на инкассаторов: один налетчик убит

В Оренбурге произошло нападение на инкассаторов: один налетчик убит

Днем 29 марта в Оренбурге произошло нападение на инкассаторов. Преступление совершили вооруженные налетчики в масках.
По информации Life, злоумышленники выскочили из машины и открыли стрельбу, ранив инкассатора. Один из преступников был убит на месте, другой ранен.
По предварительным сведениям, сотрудники 

29 марта 2017, 05:15
СК возбудил дело после вооруженного нападения на инкассаторов в Химках

СК возбудил дело после вооруженного нападения на инкассаторов в Химках

В ночь на 20 января произошло вооруженное ограбление в подмосковных Химках. Злоумышленники совершили нападение на инкассаторов близ большого торгового центра, находящегося на Ленинградском шоссе. В итоге один из инкассаторов погиб, по предварительной информации, от огнестрельного ранения в голову.
Налетчики смогли 

20 января 2017, 01:19
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