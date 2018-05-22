Российские инкассаторы готовятся инициировать судебные разбирательства против Сбербанка, передает информационное агентство «URA.RU»
. Многие из них утверждают, что подорвали свое здоровье из-за работы, где якобы не обеспечивались необходимые условия труда. Судя по количеству жалоб из разных регионов, речь идет о массовой проблеме.
Инкассатор Сбербанка Сергей Трубин из Екатеринбурга утверждает, что получил тяжелое заболевание во время работы, что в итоге привело к тяжелой инвалидности. Представитель Трубина рассказала «URA.RU», что мужчина носил тяжелые сумки с кассетами от банкоматов весом порядка 40 килограммов. Инкассатор уверен, что именно постоянные физические нагрузки привели к тому, что заболевание — протрузия и радикулопатия — стало прогрессировать и в итоге закончилось операциями и инвалидностью. Теперь Трубин добивается от банка выплат, чтобы пройти реабилитацию, а также просит оплатить ему обучение и предоставить работу, которая не предполагает физических нагрузок.
«Это массовая проблема: люди работают по полтора-два года, получают заболевание позвоночника, после чего вынуждены уходить с работы. Некоторые, как Сергей, становятся инвалидами. Но банк не признает, что заболевания получены вследствие работы, и всех просто посылает», — пояснила представительница Трубина. По ее словам, сейчас назначена Госэкспертиза условий труда, после чего мужчина намерен инициировать судебное разбирательство.
В ближайшие дни судебную тяжбу со Сбербанком готовится начать и бывший инкассатор из Подмосковья Федор Антипов. «Я проработал чуть более полутора лет, но за это время сильно подорвал здоровье. Мне приходилось переносить размен — это мешки с монетами, больше 50 кг за один раз», — рассказал он «URA.RU».
По словам Антипова, среди инкассаторов наблюдается «дикая текучка»: «Им [Сбербанку], как мне кажется, нужны рабы. Поработал, подорвал здоровье — убирайся, следующий! Парни [инкассаторы] работают по 15-16 часов, таскают тяжести, к концу смены превращаются в овощ. К ним подойди, пальцем ткни — они сами все отдадут, просто падают от усталости. Многие пытались найти правду, но безуспешно». Между тем Антипов все же намерен перевести свои претензии к работодателю в судебную плоскость: «Подаю иск к Сбербанку, буду доказывать, что оценка условий труда, которую предоставляет организация, не соответствует действительности». В общей сложности в качестве компенсации Антипов намерен потребовать около 700 тысяч рублей, хотя эту сумму он считает «совершенно скромной».
Бывший сотрудник Российского объединения инкассации Дмитрий, работавший в Москве и уволившийся в конце прошлого года, рассказал «URA.RU», что «каждый второй [инкассатор] зарабатывает профессиональное заболевание»: «Как правило, это позвоночная грыжа. Я связываю это с тем, что машины низкие, в них часто приходится раскладывать тяжести, мешки с деньгами, буквально сидя на полу, это очень неудобно и вредно. Плюс таскаешь мешки по точкам. У каждого маршрута — 70-100 таких точек. При мне было несколько случаев, когда у крепких с виду ребят прямо в машине отнимались ноги — не могли двигаться, защемление позвоночника происходило. Мы их отвозили обратно на базу, а потом — в больницу».
По словам собеседника агентства, такая ситуация складывается во всех регионах, поскольку везде действует одинаковый порядок работы: «При этом люди гробят собственное здоровье за небольшие деньги. Например, моя зарплата не превышала 35 тысяч рублей».
Глава первичной профсоюзной организации Иркутского областного управления инкассации Евгений Бурдюг в разговоре с «URA.RU» подтвердил, что речь идет о массовой проблеме: «Условия работы очень тяжелые. Мы неоднократно просили, чтобы сотрудникам закупали современные бронежилеты — они более легкие. Однако понимания в этом вопросе так и не нашли. Многие ребята уходят со службы и потом мучаются из-за проблем со здоровьем».
Как пояснил «URA.RU» председатель коллегии адвокатов «Домбровицкий и партнеры» Петр Домбровицкий, судиться со Сбербанком крайне сложно: «По моему опыту, они никогда не признают претензий в свой адрес, не идут на компромисс. Думаю, что инкассаторам необходимо объединяться и подавать коллективный иск».
В пресс-службе Сбербанка «URA.RU» заявили, что «все приобретенные в течение жизни человеком заболевания, часть трудовой биографии которого связана со Сбербанком, не могут автоматически компенсироваться». В организации отметили, что «предрасположенность людей к тем или иным болезням не всегда связана с выполняемым ими функционалом».
«Банк на текущий момент не имеет каких-либо доказательств того, что Трубин С. А. [инкассатор из Екатеринбурга] получил травму именно в связи с исполнением служебных обязанностей. При этом банком неоднократно проводились расследования ситуации, в том числе согласно предписаниям Государственной инспекции по охране труда», — заявили в банке. Там также отметили, что Трубину были предложены альтернативные варианты трудоустройства в банке — в качестве менеджера по обслуживанию или курьера, однако «от предложенных вариантов инкассатор отказался».
По информации пресс-службы, на текущий момент, несмотря на серию отпусков по больничному с 14 апреля 2016 года по текущий момент, Трубин является сотрудником Сбербанка: «Все работники Сбербанка, в том числе и инкассаторские, застрахованы Сбербанком в Фонде социального страхования, который и осуществляет выплаты в случае травм, полученных работником на производстве. Все остальные случаи и заболевания оплачиваются работодателем по больничному листу».