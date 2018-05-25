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24 мая 2018, 08:03
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Видео в блогах: «Ужасная очередь за талонами на загранпаспорта в Самаре»
Самарец Сергей Тучин также в "ФБ" выложил видео ужасной очереди за талонами на загранпаспорта в Самаре. "И это в эру госуслуг. Все эти люди прекрасно знают, что такое госуслуги и как ими пользоваться. Однако никакой записи на этом портале …
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24 мая 2018, 03:08
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В блогах: про «достопримечательности» железнодорожного вокзала Самары
Блогер dva_grekа пишет про суровый самарский ж/д вокзал. "Он так же бессмыслен, как Юрий Деточкин, что стоит через дорогу от него, - считает автор. - На вокзале нельзя припарковать машину, хотя рядом с ним огромная парковка. Её построили по …
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24 мая 2018, 02:26
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В блогах: «Сбербанк: колхоз из этой структуры не выветривается»
Самарец Андрей Шмуров опять пишет в "Фейсбуке" про необъяснимую логику Сбербанка. В прославившемся на весь город отделении рядом с оживленным перекрестком Масленникова/Мичурина все тот же бардак: из трех банкоматов по-прежнему работает только один. Духота, очередь, ворчание, ярость - вот …
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23 мая 2018, 09:00
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В блогах: «И снова о Сбербанке»
В пабликах и на форумах продолжают ругать работу Сбербанка в Самаре. На этот раз горожане поведали, что в одном из отделений на проспекте Кирова отказались принимать оплату за детский сад. "Оператор сказала, что с 1 мая оплату за детский …
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23 мая 2018, 05:59
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Инкассаторы готовятся инициировать судебные разбирательства против Сбербанка
Российские инкассаторы готовятся инициировать судебные разбирательства против Сбербанка, передает информационное агентство «URA.RU». Многие из них утверждают, что подорвали свое здоровье из-за работы, где якобы не обеспечивались необходимые условия труда. Судя по количеству жалоб из разных регионов, речь идет о …
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22 мая 2018, 10:05
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В блогах: «Сбербанк vs люди с ограниченными возможностями»
В соцсетях продолжают "минусовать" Сбербанк. Сергей Флейтин рассказал в "Фейсбуке", насколько портал финансового учреждения доступен для людей с ограниченными возможностями по зрению. "#Сбербанк продолжает "радовать". В кои-то веки понадобилось воспользоваться их сайтом, а пароль я забыл, потому что давно …
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20 мая 2018, 08:54