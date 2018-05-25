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В блогах: «У Сбербанка базы данных «перекособочились»
Самарец Александр Кочетов передал через "Фейсбук" "спасибо товарищам из Сбербанка". "Ваш «Сбербанк Онлайн» настолько прекрасен, что через него я не могу оплатить услуги детсада. Ввожу его номер, а автоматика забивает в графу совершенно другое учреждение. Не знаю, то ли …
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25 мая 2018, 10:02
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Появилось фото жуткого ДТП с автовозом на М-5 в Самарской области
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24 мая 2018, 04:39
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24 мая 2018, 08:03
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Видео в блогах: «Ужасная очередь за талонами на загранпаспорта в Самаре»
Самарец Сергей Тучин также в "ФБ" выложил видео ужасной очереди за талонами на загранпаспорта в Самаре. "И это в эру госуслуг. Все эти люди прекрасно знают, что такое госуслуги и как ими пользоваться. Однако никакой записи на этом портале …
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24 мая 2018, 03:08
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В блогах: про «достопримечательности» железнодорожного вокзала Самары
Блогер dva_grekа пишет про суровый самарский ж/д вокзал. "Он так же бессмыслен, как Юрий Деточкин, что стоит через дорогу от него, - считает автор. - На вокзале нельзя припарковать машину, хотя рядом с ним огромная парковка. Её построили по …
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24 мая 2018, 02:26
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Акция «Фотографировать разрешается» стартовала на ж/д вокзале Самары
В Самаре железнодорожном вокзале стартовала акция «Фотографировать разрешается». Там, где пассажирам можно делать фото для личного пользования, без получения спецразрешения, размещены соответствующие стикеры. Менее чем через месяц в столице губернии начнется чемпионат мира по футболу, и вокзалу предстоит принять множество …
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23 мая 2018, 07:01
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«ВАЗ-21099» залетел под «КамАЗ» на Московском шоссе в Самаре
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23 мая 2018, 11:51
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«Двойная сплошная» неожиданно появилась и исчезла с проспекта Кирова в Самаре
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21 мая 2018, 05:00