В блогах: «И снова о Сбербанке» поведали, что в одном из отделений на проспекте Кирова отказались принимать оплату за детский сад. "Оператор сказала, что с 1 мая оплату за детский … В пабликах и на форумах продолжают ругать работу Сбербанка в Самаре. На этот раз горожане, что в одном из отделений на проспекте Кирова отказались принимать оплату за детский сад. "Оператор сказала, что с 1 мая оплату за детский