10
25
16
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 22 мая 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 22 мая 2018г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
1 + 1 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

В блогах: «Школьник из Самары выиграл у знатоков «Что? Где? Когда?» 90 тысяч рублей»

В блогах: «Школьник из Самары выиграл у знатоков «Что? Где? Когда?» 90 тысяч рублей»

В группе "Строй область" в "Фейсбуке" рассказали, что школьник из Самары выиграл 90 тысяч рублей у знатоков легендарной телеигры «Что? Где? Когда?». Саша задал вопрос о турецком языке. В зал внесли восточный стакан с чаем - армуд. Традиционно такие 
23 мая 2018, 06:28
В блогах: «И снова о Сбербанке»

В блогах: «И снова о Сбербанке»

В пабликах и на форумах продолжают ругать работу Сбербанка в Самаре. На этот раз горожане поведали, что в одном из отделений на проспекте Кирова отказались принимать оплату за детский сад. "Оператор сказала, что с 1 мая оплату за детский 
23 мая 2018, 05:59
В блогах: «В Самаре студентка упала в обморок из-за духоты в 67 автобусе»

В блогах: «В Самаре студентка упала в обморок из-за духоты в 67 автобусе»

На городских чиновников в "ВК" нападает жительница Самары Анна Назарова. "Студентка из Крутых Ключей упала в обморок из-за духоты в 67-м автобусе, - пишет автор. - Нас везли, как кильку. Внезапно несчастной стало плохо, она потеряла сознание, завалилась на 
22 мая 2018, 02:32
Инкассаторы готовятся инициировать судебные разбирательства против Сбербанка

Инкассаторы готовятся инициировать судебные разбирательства против Сбербанка

Российские инкассаторы готовятся инициировать судебные разбирательства против Сбербанка, передает информационное агентство «URA.RU». Многие из них утверждают, что подорвали свое здоровье из-за работы, где якобы не обеспечивались необходимые условия труда. Судя по количеству жалоб из разных регионов, речь идет о 
22 мая 2018, 10:05
Что ночью произошло с погодой в Самаре

Что ночью произошло с погодой в Самаре
21 мая 2018, 11:08
В блогах: «Сбербанк vs люди с ограниченными возможностями»

В блогах: «Сбербанк vs люди с ограниченными возможностями»

В соцсетях продолжают "минусовать" Сбербанк. Сергей Флейтин рассказал в "Фейсбуке", насколько портал финансового учреждения доступен для людей с ограниченными возможностями по зрению. "#Сбербанк продолжает "радовать". В кои-то веки понадобилось воспользоваться их сайтом, а пароль я забыл, потому что давно 
20 мая 2018, 08:54
В блогах:

В блогах: "Навязанная страховка"

На блогосервисе отзывов федерального спецпортала «Банки.ру» продолжают ругать работу Сбербанка в Самарской области. На этот раз клиенты поведали, как финансовое учреждение навязывает страховку. Вопиющий случай произошел в селе Клявлино. «Сотрудница банка грубым тоном сказала, что не станет отправлять заявку, 
18 мая 2018, 09:54
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх