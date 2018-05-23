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В блогах: «Школьник из Самары выиграл у знатоков «Что? Где? Когда?» 90 тысяч рублей»
В группе "Строй область" в "Фейсбуке" рассказали, что школьник из Самары выиграл 90 тысяч рублей у знатоков легендарной телеигры «Что? Где? Когда?». Саша задал вопрос о турецком языке. В зал внесли восточный стакан с чаем - армуд. Традиционно такие …
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23 мая 2018, 06:28
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В блогах: «И снова о Сбербанке»
В пабликах и на форумах продолжают ругать работу Сбербанка в Самаре. На этот раз горожане поведали, что в одном из отделений на проспекте Кирова отказались принимать оплату за детский сад. "Оператор сказала, что с 1 мая оплату за детский …
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23 мая 2018, 05:59
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В блогах: «В Самаре студентка упала в обморок из-за духоты в 67 автобусе»
На городских чиновников в "ВК" нападает жительница Самары Анна Назарова. "Студентка из Крутых Ключей упала в обморок из-за духоты в 67-м автобусе, - пишет автор. - Нас везли, как кильку. Внезапно несчастной стало плохо, она потеряла сознание, завалилась на …
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22 мая 2018, 02:32
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Инкассаторы готовятся инициировать судебные разбирательства против Сбербанка
Российские инкассаторы готовятся инициировать судебные разбирательства против Сбербанка, передает информационное агентство «URA.RU». Многие из них утверждают, что подорвали свое здоровье из-за работы, где якобы не обеспечивались необходимые условия труда. Судя по количеству жалоб из разных регионов, речь идет о …
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22 мая 2018, 10:05
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21 мая 2018, 11:08
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В блогах: «Сбербанк vs люди с ограниченными возможностями»
В соцсетях продолжают "минусовать" Сбербанк. Сергей Флейтин рассказал в "Фейсбуке", насколько портал финансового учреждения доступен для людей с ограниченными возможностями по зрению. "#Сбербанк продолжает "радовать". В кои-то веки понадобилось воспользоваться их сайтом, а пароль я забыл, потому что давно …
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20 мая 2018, 08:54
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В блогах: "Навязанная страховка"
На блогосервисе отзывов федерального спецпортала «Банки.ру» продолжают ругать работу Сбербанка в Самарской области. На этот раз клиенты поведали, как финансовое учреждение навязывает страховку. Вопиющий случай произошел в селе Клявлино. «Сотрудница банка грубым тоном сказала, что не станет отправлять заявку, …
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18 мая 2018, 09:54