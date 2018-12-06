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«Бункер S» Эфир передачи от 04.12.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 04.12.2018 
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Материалы по теме:

В Самаре автомобилист на «Гранте» протаранил остановку

В Самаре автомобилист на «Гранте» протаранил остановку

В среду вечером, 5 декабря, произошла нестандартная авария на улице Аэродромной. Там столкнулись иномарка BMW и отечественная «Лада Гранта». По словам очевидцев, водитель отечественной легковушки начал разворачиваться, но не уступил дорогу иномарке. «Лада Гранта» получила удар в правую часть и 
6 декабря 2018, 09:27
Castorama закроют в Тольятти

Castorama закроют в Тольятти

"Castorama Россия" приняла решение о закрытии своего магазина в Тольятти. Торговый объект, находящийся на Автозаводском шоссе, будет работать до 24 марта 2019 года. Такое решение было принято прежде всего из-за высоких операционных расходов и никак не связано с объявлением британского 
6 декабря 2018, 08:53
Новый маршрут могут пустить от «Кошелев-Парка» до «Самара Арены»

Новый маршрут могут пустить от «Кошелев-Парка» до «Самара Арены»

Возможно, от микрорайона «Кошелев-Парк» до стадиона «Самара Арена» будет запущен автобусный маршрут. Сейчас сотрудники министерства транспорта прорабатывают эту возможность, изучают спрос и перспективы, пишет samru.ru. Планируется, что транспорт будет следовать от «Кошелев-Парка» до поселка Петра Дубрава, затем выезжать на 
6 декабря 2018, 08:41
Застроят ли парк 60-летия Советской власти в Самаре?

Застроят ли парк 60-летия Советской власти в Самаре?

В новом качестве временно исполняющего обязанности руководителя департамента градостроительства Самары Сергей Шанов официально прокомментировал ситуацию с возможной застройкой парка имени 60-летия Советской власти.

Напомним, накануне эта информация вызвала сильное возмущение у общественности. Как пояснили чиновники, компания «Стройресурс» обратилась в 
5 декабря 2018, 10:12
ГИБДД собирается бороться с «левыми справками»

ГИБДД собирается бороться с «левыми справками»

ГИБДД хочет бороться с «левыми» медицинскими справками. Ведомство предлагает, чтобы Минздрав передавал ему данные о гражданах, которые имеют противопоказания к вождению. В первую очередь имеются в виду алкоголики, наркоманы и те, кто плохо видит. Информация должна поступать в специальную базу 
3 ноября 2018, 09:28
В Самаре оплату проезда картами хотят ввести до конца года

В Самаре оплату проезда картами хотят ввести до конца года

До конца 2018 года в общественном транспорте Самары планируют ввести оплату банковскими бесконтактными картами. Как сообщили в городском департаменте транспорта, на стоимость проезда это никак не повлияет - тариф для пассажиров останется на уровне расчета с помощью транспортных карт, то 
29 октября 2018, 05:37
В Самаре чиновники проверят, как ходит транспорт до Рубежного

В Самаре чиновники проверят, как ходит транспорт до Рубежного

Получила продолжение история с транспортным коллапсом в поселке Рубежный. Ранее ТЕРРА рассказывала о том, что жители через Твиттер пожаловались в приемную губернатора на то, что с трудом добираются до дома, особенно в выходные. Они рассказали, что до Рубежного ходят лишь 
27 сентября 2018, 08:46
Самарцам объяснили, почему на трамвайном маршруте S5 не действуют льготы

Самарцам объяснили, почему на трамвайном маршруте S5 не действуют льготы

Самарцы снова пожаловались в Твиттере на трамвайный маршрут S5, который перевозит зрителей на стадион «Самара Арена» в дни футбольных матчей. Болельщики недовольны тем, что на нем не действуют льготы, в том числе в трамвае не работают транспортные карты, а платить 
25 сентября 2018, 12:42
В Самаре автомобилисты смогут один день кататься в транспорте бесплатно

В Самаре автомобилисты смогут один день кататься в транспорте бесплатно

22 сентября так отметят День без автомобиля.
19 сентября 2018, 05:05
Водитель КАМАЗа устроил «форсаж» на обочине под Сызранью

Водитель КАМАЗа устроил «форсаж» на обочине под Сызранью

В районе развязки на автодороге Сызрань - Саратов очевидцы засняли опасные маневры водителя КАМАЗа. Мужчина, который сидел за рулем большегруза, решил не ждать и обогнал колонну автомобилей прямо по обочине. Инцидент зафиксировали около 14:00 11 июля. На трассе Р228 в 
13 июля 2018, 11:12
Около миллиона автомобилистов Самарской области ждет новое испытание

Около миллиона автомобилистов Самарской области ждет новое испытание

Около миллиона автомобилистов Самарской области, как и еще порядка 50 миллионов водителей в России, в ближайшие месяцы ждет новое испытание. Центробанк решился на кардинальные перемены в системе ОСАГО. По статистике, более 80% всех жалоб на страховщиков приходится именно на институт 

19 июня 2018, 04:10
Водителей автобусов не хватает в Самаре

Водителей автобусов не хватает в Самаре

Самара испытывает острую нехватку водителей автобусов. Для того, чтобы решить кадровую проблему, необходимо набрать 150 человек.

Трудности с персоналом начались после того как имущество муниципального предприятия «Пассажиравтотранс» было передано в аренду ООО «Самараавтогаз». Часть сотрудников МП отказалась переходить в 
14 июня 2018, 01:41
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