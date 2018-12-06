В Самаре чиновники проверят, как ходит транспорт до Рубежного … Получила продолжение история с транспортным коллапсом в поселке Рубежный. Ранее ТЕРРА рассказывала о том, что жители через Твиттер пожаловались в приемную губернатора на то, что с трудом добираются до дома, особенно в выходные. Они рассказали, что до Рубежного ходят лишь