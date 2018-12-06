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В Самаре автомобилист на «Гранте» протаранил остановку
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6 декабря 2018, 09:27
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Castorama закроют в Тольятти
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6 декабря 2018, 08:53
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Новый маршрут могут пустить от «Кошелев-Парка» до «Самара Арены»
Возможно, от микрорайона «Кошелев-Парк» до стадиона «Самара Арена» будет запущен автобусный маршрут. Сейчас сотрудники министерства транспорта прорабатывают эту возможность, изучают спрос и перспективы, пишет samru.ru. Планируется, что транспорт будет следовать от «Кошелев-Парка» до поселка Петра Дубрава, затем выезжать на …
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6 декабря 2018, 08:41
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Застроят ли парк 60-летия Советской власти в Самаре?
В новом качестве временно исполняющего обязанности руководителя департамента градостроительства Самары Сергей Шанов официально прокомментировал ситуацию с возможной застройкой парка имени 60-летия Советской власти.
Напомним, накануне эта информация вызвала сильное возмущение у общественности. Как пояснили чиновники, компания «Стройресурс» обратилась в …
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5 декабря 2018, 10:12
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ГИБДД собирается бороться с «левыми справками»
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3 ноября 2018, 09:28
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В Самаре оплату проезда картами хотят ввести до конца года
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29 октября 2018, 05:37
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В Самаре чиновники проверят, как ходит транспорт до Рубежного
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27 сентября 2018, 08:46
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Самарцам объяснили, почему на трамвайном маршруте S5 не действуют льготы
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25 сентября 2018, 12:42
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В Самаре автомобилисты смогут один день кататься в транспорте бесплатно
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19 сентября 2018, 05:05
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Водитель КАМАЗа устроил «форсаж» на обочине под Сызранью
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13 июля 2018, 11:12
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Около миллиона автомобилистов Самарской области ждет новое испытание
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19 июня 2018, 04:10
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Водителей автобусов не хватает в Самаре
Самара испытывает острую нехватку водителей автобусов. Для того, чтобы решить кадровую проблему, необходимо набрать 150 человек.
Трудности с персоналом начались после того как имущество муниципального предприятия «Пассажиравтотранс» было передано в аренду ООО «Самараавтогаз». Часть сотрудников МП отказалась переходить в …
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14 июня 2018, 01:41