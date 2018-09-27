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«Бункер S» Эфир передачи от 25.09.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 25.09.2018 
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Материалы по теме:

В Самаре подростки ради селфи залезли на американские горки

В Самаре подростки ради селфи залезли на американские горки

Двое подростков из Самары забрались на огромную высоту, чтобы сделать красивые селфи с риском для жизни. Они поднялись на американские горки в парке Дружбы. Аттракцион давно не работает, но любителей эффектных кадров это не смутило. Очевидец - видеоблоггер Евгений Щекин 
27 сентября 2018, 11:32
В Самаре на год перекроют три улицы в историческом центре

В Самаре на год перекроют три улицы в историческом центре

Из-за строительства Фрунзенского моста в Самаре с 06:00 1 октября до 24:00 31 августа 2019 года будет перекрыто движение транспорта по нескольким улицам в историческом центре города.

Ограничение коснется участка улицы Крупской от Степана Разина до Фрунзе, улицу Фрунзе 
27 сентября 2018, 11:11
Министром ЖКХ Самарской области может стать глава Новокуйбышевска Сергей Марков

Министром ЖКХ Самарской области может стать глава Новокуйбышевска Сергей Марков

Поименный состав нового кабинета министров может быть сформирован через несколько недель, после того как глава региона рассмотрит всех кандидатов на этот пост, в том числе и от самых разных политических партий. Ранее Дмитрий Азаров говорил о кадровом голоде и о 
27 сентября 2018, 10:24
В Самаре стартовала прививочная кампания

В Самаре стартовала прививочная кампания

В Самарской области началась прививочная кампания. Вакцинируют от гриппа всех желающих, начиная с полугодовалых младенцев и заканчивая гражданами преклонного возраста. Главное, чтобы организм не был ослаблен каким-либо заболеванием, поэтому перед инъекцией пациентов осматривает терапевт. Для тех, кто прикреплен к медучреждению, 
27 сентября 2018, 10:13
В «Курумоче» может появиться duty free в зоне прилета

В «Курумоче» может появиться duty free в зоне прилета

В самарском «Курумоче» может открыться новый магазин беспошлинной торговли. Воздушная гавань вошла в список аэропортов с расширенной торговой зоной. Соответствующий проект постановления правительства подготовил Минфин, пишет «Самарское обозрение». Всего в списке 43 аэропорта России. Сейчас в «Курумоче» работает зона 
27 сентября 2018, 09:58
Самарцам объяснили, почему на трамвайном маршруте S5 не действуют льготы

Самарцам объяснили, почему на трамвайном маршруте S5 не действуют льготы

Самарцы снова пожаловались в Твиттере на трамвайный маршрут S5, который перевозит зрителей на стадион «Самара Арена» в дни футбольных матчей. Болельщики недовольны тем, что на нем не действуют льготы, в том числе в трамвае не работают транспортные карты, а платить 
25 сентября 2018, 12:42
В Самаре автомобилисты смогут один день кататься в транспорте бесплатно

В Самаре автомобилисты смогут один день кататься в транспорте бесплатно

22 сентября так отметят День без автомобиля.
19 сентября 2018, 05:05
В блогах: в транспорте Самары могут появиться валидаторы вместо кондукторов

В блогах: в транспорте Самары могут появиться валидаторы вместо кондукторов

В транспорте Самары могут появиться валидаторы вместо кондукторов. Такую идею самарскому "Трамвайно-троллейбусному управлению" предложил один из пользователей твиттера в ответ на жалобу представителя компании о том, что в МП наблюдается "острая нехватка водителей и кондукторов".

Самарец напомнил, что с 
18 сентября 2018, 08:04
В блогах: чиновники предложили жителям Зубчаниновки ездить в центр Самары с пересадками

В блогах: чиновники предложили жителям Зубчаниновки ездить в центр Самары с пересадками

Гордепартамент транспорта Самары через "Твиттер" предложил жителям Зубчаниновки ездить в центр города с пересадками. Граждане пожаловались чиновникам на нехватку автобусов, а также на возможное закрытие с 1 сентября 229-го маршрута. В Зубчаниновке вообще не понимают, что будет потом и 
9 августа 2018, 05:52
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