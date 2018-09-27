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В Самаре подростки ради селфи залезли на американские горки
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27 сентября 2018, 11:32
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В Самаре на год перекроют три улицы в историческом центре
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27 сентября 2018, 11:11
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Министром ЖКХ Самарской области может стать глава Новокуйбышевска Сергей Марков
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27 сентября 2018, 10:24
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В Самаре стартовала прививочная кампания
В Самарской области началась прививочная кампания. Вакцинируют от гриппа всех желающих, начиная с полугодовалых младенцев и заканчивая гражданами преклонного возраста. Главное, чтобы организм не был ослаблен каким-либо заболеванием, поэтому перед инъекцией пациентов осматривает терапевт. Для тех, кто прикреплен к медучреждению, …
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27 сентября 2018, 10:13
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В «Курумоче» может появиться duty free в зоне прилета
В самарском «Курумоче» может открыться новый магазин беспошлинной торговли. Воздушная гавань вошла в список аэропортов с расширенной торговой зоной. Соответствующий проект постановления правительства подготовил Минфин, пишет «Самарское обозрение». Всего в списке 43 аэропорта России. Сейчас в «Курумоче» работает зона …
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27 сентября 2018, 09:58
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Самарцам объяснили, почему на трамвайном маршруте S5 не действуют льготы
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25 сентября 2018, 12:42
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В Самаре автомобилисты смогут один день кататься в транспорте бесплатно
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19 сентября 2018, 05:05
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В блогах: в транспорте Самары могут появиться валидаторы вместо кондукторов
В транспорте Самары могут появиться валидаторы вместо кондукторов. Такую идею самарскому "Трамвайно-троллейбусному управлению" предложил один из пользователей твиттера в ответ на жалобу представителя компании о том, что в МП наблюдается "острая нехватка водителей и кондукторов".
Самарец напомнил, что с …
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18 сентября 2018, 08:04
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В блогах: чиновники предложили жителям Зубчаниновки ездить в центр Самары с пересадками
Гордепартамент транспорта Самары через "Твиттер" предложил жителям Зубчаниновки ездить в центр города с пересадками. Граждане пожаловались чиновникам на нехватку автобусов, а также на возможное закрытие с 1 сентября 229-го маршрута. В Зубчаниновке вообще не понимают, что будет потом и …
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9 августа 2018, 05:52