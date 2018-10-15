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В блогах: как в Тольятти подъезд может внезапно превратиться в разноцветное г.
Тольяттинка Наталья Козловская также в "ФБ" показала, как обычный подъезд многоэтажки может внезапно превратиться в разноцветное месиво, если в управляющей компании работают дальтоники, страдающие дурновкусием. "Боюсь представить, в какие цвета покрашены стены квартиры директора УК "Содружество", - негодует автор. …
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15 октября 2018, 07:38
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Геннадий Котельников выбран кандидатом на пост спикера губдумы
Ректора СамГМУ Геннадия Котельникова выдвинули кандидатом на пост спикера Самарской губдумы. За него проголосовали 142 участника внеочередной конференции регионального отделения партии "Единая Россия". 13 человек проголосовали за Александра Живайкина.
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15 октября 2018, 07:23
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На место председателя губдумы выдвинут Геннадия Котельникова
В эти минуты в Самаре проходит внеочередная конференция регионального отделения партии "Единая Россия". Основным вопросом в повестке дня стоит избрание кандидата от партии на пост председателя Самарской губернской думы. На мероприятии присутствуют 182 человека.
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15 октября 2018, 06:29
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«Самарский подшипниковый завод» выплатил все долги по зарплате
Стало известно, что долги по зарплате перед работниками «Самарского подшипникового завода» полностью погашены. В октябре деньги перечислили 1085 сотрудникам предприятия. Общая сумма составила 50,6 млн рублей. Напомним, что по решению Арбитражного суда Самарской области от 13 апреля ОАО «СПЗ» признали …
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15 октября 2018, 04:27
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В продажу поступили билеты на матч «Крылья Советов» - «Зенит»
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12 октября 2018, 10:54
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Игроки и главный тренер «Крыльев Советов» пообщаются с болельщиками
В пятницу, 12 октября, болельщики «Крыльев Советов» смогут пообщаться с новым главным тренером команды Миодрагом Божовичем и игроками. Встреча пройдет в 16:30 в Центральном атриуме торгово-развлекательного центра «Космопорт». Вход свободный. В программе: общение с игроками и их наставником в формате …
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11 октября 2018, 03:02
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«Крылья Советов» провели первую тренировку с новым тренером
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11 октября 2018, 10:51
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Тренерский штаб «Крыльев Советов» пополнили три балканских специалиста
В тренерский штаб нового наставника самарского футбольного клуба Миодрага Божовича войдут три специалиста из Черногории. Тренером по физической подготовке станет Саша Петрович, знакомый Божовичу по работе в тульском «Арсенале» и сербской Црвене Звезде. Кроме того, к команде присоединятся Милорад Байович, …
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9 октября 2018, 02:43