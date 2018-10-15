В продажу поступили билеты на матч «Крылья Советов» - «Зенит» С пятницы, 12 октября, стартовала продажа билетов на матч 12-го тура российской премьер-лиги между «Крыльями Советов» и питерским «Зенитом». Игра пройдет 29 октября на стадионе «Самара Арена» в 19:00. Цены на билеты начинаются от 400 рублей.



Купить их можно …