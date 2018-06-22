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Более 280 тысяч рублей хотят взыскать с виновника смертельного ДТП в Тольятти
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22 июня 2018, 03:18
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Появилось фото массового ДТП с участием автобуса и скорой помощи в Самаре
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22 июня 2018, 02:57
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Стало известно, какую еще дорогу начнут ремонтировать в Самаре
В Самаре в скором времени начнется ремонт улицы Минской. Об этом 21 июня рассказал первый заместитель главы города Владимир Василенко. Проезжую часть планируется провести в порядок от улицы Мирной до Ставропольской, то есть на всем протяжении Минской, сообщает samru.ru.
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22 июня 2018, 01:28
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Более 1000 самарцев пришли к горельефу "Скорбящей Матери-Родине"
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22 июня 2018, 01:10
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Министры спорта России и Уругвая в день матча своих сборных посетят Самару
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22 июня 2018, 12:24
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Иностранные полицейские во время ЧМ-2018 вызвали ажиотаж в Самаре
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22 июня 2018, 11:53
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Миллионным зрителем ЧМ-2018 стал болельщик на «Самара Арене»
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22 июня 2018, 11:29
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«Маршрутка» опрокинулась после столкновения с «Грантой» в Тольятти
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22 июня 2018, 10:33
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Автобус-шаттл «притер» припаркованный Porshe в Самаре
21 июня в Самаре произошла авария с участием автобуса-шаттла. Пассажирская машина «притерла» задней частью Porshe, припаркованный на улице Молодогвардейской, сообщает паблик «Самара Life».
Как отмечают очевидцы, в аварии участвовал автобус маршрута S7, курсирующий между фан-зоной и стадионом «Самара …
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21 июня 2018, 02:31
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В Самаре 7 пассажиров маршрутки попали к медикам после столкновения со столбом
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8 июня 2018, 09:38
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Названо число пострадавших в жутком ДТП под Самарой
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7 июня 2018, 10:05
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Появилось фото жуткого ДТП с участием фуры и «Нексии» у Самары
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5 июня 2018, 01:10
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Пассажирка и водитель «Гранты» пострадали в ДТП с автобусом в Тольятти
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1 июня 2018, 02:01