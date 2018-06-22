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«Бункер S» Эфир передачи от 19 июня 2018г 
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В Самаре в пятницу, 22 июня, на Московском шоссе произошло массовое ДТП с участием общественного транспорта и кареты скорой помощи. Утром три машины столкнулись «паровозиком» возле станции метро «Московская». В результате скорая помощь оказалась зажата между маршруткой и микроавтобусом Fiat. 
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Стало известно, какую еще дорогу начнут ремонтировать в Самаре

Стало известно, какую еще дорогу начнут ремонтировать в Самаре

В Самаре в скором времени начнется ремонт улицы Минской. Об этом 21 июня рассказал первый заместитель главы города Владимир Василенко. Проезжую часть планируется провести в порядок от улицы Мирной до Ставропольской, то есть на всем протяжении Минской, сообщает samru.ru.
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Более 1000 самарцев пришли к горельефу

Более 1000 самарцев пришли к горельефу "Скорбящей Матери-Родине"

В Самаре в пятницу, 22 июня, в День памяти и скорби, на площадь Славы почтить память павших в Великой Отечественной войне пришли более тысячи самарцев. Цветы к Вечному огню у горельефа "Скорбящей Матери-Родине" возложили ветераны, юные патриоты, представители общественных организаций, 
22 июня 2018, 01:10
Министры спорта России и Уругвая в день матча своих сборных посетят Самару

Министры спорта России и Уругвая в день матча своих сборных посетят Самару

В Самару приедут министры спорта России и Уругвая. Об этом сообщается на сайте российского федерального профильного ведомства. В день матча ЧМ-2018 между сборными России и Уругвая в Самаре пресс-конференцию в местном пресс-центре проведут министр спорта РФ Павел Колобков, глава Минспорта 

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Иностранные полицейские во время ЧМ-2018 вызвали ажиотаж в Самаре

Иностранные полицейские во время ЧМ-2018 вызвали ажиотаж в Самаре

В Самару на ЧМ-2018 приехали иностранные полицейские. Их в день матча ЧМ-2018 между сборными Австралии и Дании видели в фан-зоне на площади Куйбышева. За день до этого сотрудникам правоохранительных органов провели экскурсию в музее Алабина. В соцсети появились фотографии. Самарцы 
22 июня 2018, 11:53
Миллионным зрителем ЧМ-2018 стал болельщик на «Самара Арене»

Миллионным зрителем ЧМ-2018 стал болельщик на «Самара Арене»

В Самаре в день матча сборных Дании и Австралии в четверг, 21 июня, был зарегистрирован миллионный болельщик ЧМ-2018. Напомним, игра завершилась ничьей – 1:1. Этот поединок стал вторым для столицы нашего региона после воскресной игры Сербии и Коста-Рики. Всего за 

22 июня 2018, 11:29
«Маршрутка» опрокинулась после столкновения с «Грантой» в Тольятти

«Маршрутка» опрокинулась после столкновения с «Грантой» в Тольятти

21 июня в Тольятти произошла крупная автоавария с участием «маршрутки». Микроавтобус «Фиат Дукато» и автомобиль «Лада Гранта» ехали по дороге со стороны Московского проспекта. Автобус шел по среднему ряду, а легковушка ехала по левой стороне.

В какой-то момент водитель 
22 июня 2018, 10:33
Автобус-шаттл «притер» припаркованный Porshe в Самаре

Автобус-шаттл «притер» припаркованный Porshe в Самаре

21 июня в Самаре произошла авария с участием автобуса-шаттла. Пассажирская машина «притерла» задней частью Porshe, припаркованный на улице Молодогвардейской, сообщает паблик «Самара Life».

Как отмечают очевидцы, в аварии участвовал автобус маршрута S7, курсирующий между фан-зоной и стадионом «Самара 
21 июня 2018, 02:31
В Самаре 7 пассажиров маршрутки попали к медикам после столкновения со столбом

В Самаре 7 пассажиров маршрутки попали к медикам после столкновения со столбом

В Самаре произошло ДТП с участием общественного транспорта – маршрутка врезалась в столб. 
8 июня 2018, 09:38
Названо число пострадавших в жутком ДТП под Самарой

Названо число пострадавших в жутком ДТП под Самарой

В Самарской области в результате ДТП в Кинель-Черкасском районе пострадали несколько человек. Сообщение об этом и фото с места происшествия появились в 
7 июня 2018, 10:05
Появилось фото жуткого ДТП с участием фуры и «Нексии» у Самары

Появилось фото жуткого ДТП с участием фуры и «Нексии» у Самары

Под Самарой иномарка Daewoo 
5 июня 2018, 01:10
Пассажирка и водитель «Гранты» пострадали в ДТП с автобусом в Тольятти

Пассажирка и водитель «Гранты» пострадали в ДТП с автобусом в Тольятти

В Тольятти произошло ДТП с участием автобуса, есть пострадавшие. Авария случилась в четверг, 31 мая. Около девяти часов вечера на Ленинском проспекте 
1 июня 2018, 02:01
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