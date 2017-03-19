В блогах появились фотожабы с потопом на Московском шоссе в Самаре



Как уже сообщала «ТЕРРА», на этом же месте побывал певец из … Блогеры опубликовали фотожабы с потопом на Московском шоссе в Самаре. Оригинальный снимок появился в сети в субботу, 25 февраля. Дорогу затопило в районе пересечения с Ракитовским шоссе.Как уже«ТЕРРА», на этом же месте побывал певец из