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После потопа возле ТЦ Hoff в пяти домах отключили холодную воду
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10 марта 2017, 03:19
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В Самаре случился потоп в районе ТЦ Hoff, есть фото
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10 марта 2017, 11:51
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В Самаре снова затопило Московское шоссе, есть фото
В самарском паблике в соцсети появились фотографии нового «потопа» на Московском шоссе. «Озеро Ракита – Московское шоссе», - подписал снимок очевидец. Напомним, в конце февраля на указанном участке была аналогичная ситуация, что стало поводом для массы «фотожаб». А певец …
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6 марта 2017, 12:37
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В блогах появились фотожабы с потопом на Московском шоссе в Самаре
Блогеры опубликовали фотожабы с потопом на Московском шоссе в Самаре. Оригинальный снимок появился в сети в субботу, 25 февраля. Дорогу затопило в районе пересечения с Ракитовским шоссе.
Как уже сообщала «ТЕРРА», на этом же месте побывал певец из …
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27 февраля 2017, 04:52
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Тольяттинца в кафе избил житель села Тимофеевка
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23 февраля 2017, 10:36
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В селе Тимофеевка человека придавило упавшим с домкрата грузовиком
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8 мая 2016, 05:21
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В блогах: половодье в Самарской области
Блогер Илья Круговой поделился впечатлениями от совместной поездки с МЧС в село Федоровка, вблизи Тольятти. "Их тут неплохо подтопило. По данным спасателей, пострадало более 20 дворовых участков. Электричество отключили. Дома в Федоровке преимущественно дачного типа. Многим дачникам на предупреждения …
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4 мая 2016, 05:45
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В Самарской области затопило мост через р. Большой Иргиз
Гидрометеослужба области прогнозирует подтопление 70 сел в 16 муниципальных районах. По информации синоптиков, во время весеннего половодья максимальные уровни превысят норму. В ближайшие дни вода может подняться местами на 194 сантиметра.
Максимальный подъем воды этой весной ждут на реках Малый Кинель, …
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28 марта 2014, 12:14
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В Самарской области выясняются причины гибели 4-месячного малыша
Полицейские выясняют подробности несчастного случая, произошедшего сегодня, 10 июля, примерно в 13:15 в поселке Тимофеевка, расположенном на территории Тольятти.
В дежурную часть позвонил отец 4-месячного ребенка. Он рассказал, что малыш дотянулся до небольшого полиэтиленового пакета, лежавшего рядом с кроваткой, и задохнулся, …
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10 июля 2013, 02:58